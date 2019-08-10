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الرئيسية | مجتمع | عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة

عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة

عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة
هسبريس - نور الدين إكجان
السبت 10 غشت 2019 - 21:00

قال نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن "المبادرة التي أطلقها عبد الإله بنكيران بخصوص الدفاع عن تعريب العلوم تنظر إلى الوراء ولا علاقة لها بأي أفق مستقبلي يتجه نحو الحداثة والتقدم المنشودين".

وأوضح عيوش أن "اللغات مدخل حقيقي للحداثة"، مشددا على "ضرورة التعليم إما بالفرنسية أو الإنجليزية"، مسجلا في السياق ذاته أنه لا يدافع عن الفرنسة، بل يطالب بفسح المجال أمام الإنجليزية مستقبلا.

وأضاف الفاعل التربوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "لغة المستقبل هي الإنجليزية، وهذا الأمر سار أيضا في فرنسا، فالمؤتمرات الدولية هناك تنظم باللغة الإنجليزية"، وأعرب عن حفظه لدعاة التعريب بحقهم في المبادرة لاعتبارات ديمقراطية.

وأشار عيوش إلى أن "المبادرة مؤسفة، خصوصا أننا تأخرنا أكثر"، مستحضرا مسار التماطل الذي طبع القانون الإطار داخل البرلمان، مشددا على أن "الأيديولوجيا والسياسوية تطغيان على مبادرات الأحزاب المغربية".

واعتبر مدير مؤسسة زاكورة أن "التدريس باللغات الأجنبية لا يقلل من شأن اللغة العربية"، مسجلا أن "اللغة الأمازيغية رسمية ووطنية أيضا، فلماذا لا يتم التطرق لها من طرف دعاة العروبة؟ هذه النقطة بالذات تكشف نواياهم".

وأردف عيوش أن "المبادرة تبقى غير جدية"، مسجلا أن "غياب الفرنسية والانجليزية عن الطالب يعني ضمنيا استحالة حصوله على فرصة عمل، وهذا ما يسري داخل جميع الشركات المغربية، حيث لا تكفي العربية وحدها".

واستغرب المتحدث "لجوء الموقعين على النداء إلى المدارس الفرنسية لتدريس أبنائهم، ومطالبتهم في الآن ذاته باعتماد العربية ضمن لغات تدريس العلوم"، مطالبا المدافعين عن العربية بإحضار الترجمات والكتب العلمية اللازمة لإقرارها عوض الدفاع دون سند.

ولفت عيوش إلى أن "العربية تفتقر للكتب والترجمات اللازمة من أجل اعتمادها ضمن تدريس العلوم، وقد يكون هذا الأمر خاطئا في المستقبل إذا ما اشتغل دعاتها على تطويرها وتأهيلها بالشكل اللازم".

وأكمل بأنه "لا يمكن السماح بضياع الأجيال الحالية والقادمة"، وطالب بالكف عن الكذب على المغاربة، مقدما المثال بنفسه حيث سجل ابنته بمدرسة تعتمد التدريس باللغة الإنجليزية، "وستتمكن في الوقت نفسه من تعلم العربية والفرنسية على أكمل وجه"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - الصهيونية لا تخجل السبت 10 غشت 2019 - 21:16
فعلا عائلة عيوش تستحق تقدير المستعمر الفرنسي فالأب يعمل على طمس الهوية العربية ويتوصل بدعم خيالي لأنشطة جمعياته وطبعا وراءه من يدعمه في فرنسا ونفس الشيء ابنه نبيل عيوش صاحب فيلم الزين اللي فيك الذي يأت ضمن نفس السياق لإخراج المغربي من حياءه ويتلقى الغير نبيل أموالا ضخمة لا يحلم سواه بربعها من فنانين أوفياء لكنهم غير مدعومين من ماما فرنسا ، عجبي
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2 - عبده من سلا السبت 10 غشت 2019 - 21:16
ما أراك إلا من العرب المستعجمة، إن كنت من العرب فعلا. لكن هيهات أن يصدر هذا من عربي قح ! ! !
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3
3 - أسامة الأسعد السبت 10 غشت 2019 - 21:17
فليتحدث غيرك من ذوي المصداقية لأن أوراقك حرقت يوم ناديت بحرية العلاقات المثلية وأنتج ابنك أفلاما إباحية تحمل علامة صنع في المغرب. إذن فمشروعك ليس تحديث المغرب بقدر ما هو تدمير القيم ونشر الإباحية والقضاء على ما تبقى من حشمة وحياء عند هذا الشعب المغلوب على أمره.
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8
4 - عبد الله السبت 10 غشت 2019 - 21:18
لن يكون اي اصلاح للتعليم في ظل تسييس هادف لمصالح ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن، فهذا يريد تدريجه والاخر تعريبه وابناء الوطن يؤدون الثمن. فماذا استفاد ابناؤنا من تعريب للمواد العلمية لما يزيد عن 30سنة اللهم اصطدامهم مع اللغة الفرنسية لهذه المواد بالتعليم العالي. ولا احد، لا حكومة ولا مؤسسات تشريعية يا حسرة اوقفت هذه المسخرة التي دامت كل هذه السنوات.
نريد فقط معرفة ولو هذف واحد من الاستمرار في تدريس المواد العلمية بالعربية. او الاعلان عن ايحابيات ذلك. لقد صدق الشاعر احمد شوقي حين قال:
صاغو نعوث فضائل لعيوبهم-فتعذر التمييز والاصلاح.
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5 - ولد الحاج السبت 10 غشت 2019 - 21:19
هاد السيد واضح ومصالح مع راسو الفعل متطابق مع القناعات ما تخافش منو ماشي بحال بن كبران ولدو كيقريه فليسي ديكارت وولاد المغاربة يقراوا بالعربية قالك الهوية والوطنية اقصح وجه فتاريخ المغرب
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6 - عبدو الكزاوي السبت 10 غشت 2019 - 21:19
منذ سنة 1983 تم تعريب المواد العلمية، هل هذا يعني ليس لنا كفاءات تخرجت من المدرسة العمومية لا اظن لان هناك أطر عليا درست المواد العلمية بالعربية بموازاة ذلك درست اللغات ؟ لا يهم تدريس العلوم بالعربية او باي لغة، المهم هو استمرار مجانية التعليم عكس ما جاء به قانون الإطار. هذه هي المعركة التي يجب اخذها.
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7 - بالواااااضح السبت 10 غشت 2019 - 21:20
عند الصح أعيوش اتبورد علينا كي ما ابغيتي ..إلى عطاتك ليام دير كاطريام .. أنت يعدا راك واااضح .أما شي سياسيين أخرين عين حاشكم ((~~~~~)) وعين تتقلب على القاغيط ! ! ! ! ! !
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8 - النبوي محمد من فرنسا السبت 10 غشت 2019 - 21:20
نريد الانجليزية لغة العلم و البحث العلمي كي نصنع بها كلما نريد من سلاح كي لا نشتري من الان فصاعدا عوض خردة فرنسا، و العربية لغة القرآن الكريم كي ندخل الجنة ان شاء الله برحمته.
شكرا هيسبريس منبر من لا منبر له
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9 - أستاذة بالإعدادي السبت 10 غشت 2019 - 21:21
انت كنت تدافع عن الدارجة كلغة أم ليس فقط العربية واصدرت معجما للدارجة لماذا تتناقضون في افكاركم ابقوا على مواقفكم لا انت لا بنكيران يهمه أبناء الشعب كل واحد يخرج خرجة تليق بمقامه اما أبناء الشعب فآخر ما تفكرون فيه
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10 - ماضوي من عالمنا السبت 10 غشت 2019 - 21:23
إذا ما نظرت إلى وجهك في المرآة وتأملت فيه جيدا فستدرك بلاىشك أنك هو "الماضوي" الحقيقي بكل امتياز لأن أفكارك سبق لها أن أثبتت فشلها على يد أسيادك الذين سبقوك وعلى رأسهم الماريشال ليوطي عدو الإسلام والعربية الأول ومهندس الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن.
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11 - مواطنة 1 السبت 10 غشت 2019 - 21:23
اتفق معك ، يجب تطبيق المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء هذا الوطن ، وأقول لمعارضي تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية : الدول تتقدم الى الأمام وأنتم تزيدون لهذا الشعب أن يعيش متخلفا جاهلا حتى تعيتوا في الأرض فسادا وتنهبوا ما طاب لكم دون رقيب ولا حسيب.تريدون شعبا من المداويخ ، شعبا تكفيه عشرون درهما لمصاريفه اليومية ....
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12 - وعزيز السبت 10 غشت 2019 - 21:24
وأضاف الفاعل التربوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "لغة المستقبل هي الإنجليزية، وهذا الأمر سار أيضا في فرنسا، فالمؤتمرات الدولية هناك تنظم باللغة الإنجليزية"، وأعرب عن حفظه لدعاة التعريب بحقهم في المبادرة لاعتبارات ديمقراطية



اي فاعل تربوي هذا؟؟؟؟


كم من دراسة قام بها..؟
ما هو مجال تخصصه؟
كم من بحث اكاديمي ساهم به.... ؟

كم من إصدارات أصدر.. و اين نشرت؟؟


الم يقرأ هذا الفاعل التربوي ان الألمان كانوا يدرسون الطب بالعربية طيلة أربعة قرون.... ؟؟؟

و كان مرجعهم كتاب القانون لابن سينا...

إيام عز العرب و اللغة العربية....
إيام لم يكن لا مجالس و لا و لا...

حتى الدراجة اظن لم تولد بعد...

لان الضعف هو الذي يلد التشوه...

و الدارجة التي ينادي بها البعض... وليد ضعف تعلم اللغة الام...


ايها الفاعل التربوي.... المتنور...

اي تنوير...؟ ؟؟؟؟؟؟


اقرا شعر المتنبي.... و الله قد لا تفهم شييا..

لان العربية بحر في احشائه الدر كامن... و لا غواص يستخرج صدفاته.. .. لأنهم تاهوا
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13 - سيمو السبت 10 غشت 2019 - 21:24
مسجلا أن "اللغة الأمازيغية رسمية ووطنية أيضا، فلماذا لا يتم التطرق لها من طرف دعاة العروبة؟ هذه النقطة بالذات تكشف نواياهم".
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14 - فيفي السبت 10 غشت 2019 - 21:25
العز لسيد عيوش اللغات هي باب الانفتاح ونتا يابنكيران سير ترتاح
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15 - بركة السبت 10 غشت 2019 - 21:25
مع الاسف انه يقول الحقيقة ، في الوقت الحالي اللغة لانجليزية لغة العلوم
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16 - عبد الرحمان السبت 10 غشت 2019 - 21:25
صدق عيوش جزاه الله خيرا على دفاعه عن مصالح أبناء الفقراء.
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17 - المنطق السليم السبت 10 غشت 2019 - 21:26
المنطق السليم - بدون خلفيات ايديولوجية او سياسوية رخيصة - يقتضي التدريس بالفرنسية على المدى المتوسط مع التفتح اكثر على الانجليزية و التفكير بجد في تأهيل الدارجة المغربية والامازيغية للتدريس بهما مستقبلا. اما اصحاب المبادرة فلا يريدون خيرا لابناء المغاربة لانهم ببساطة يكذبون عليهم باسم الهوية والدين.
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18 - KITAB السبت 10 غشت 2019 - 21:26
اتجهت العديد من الأطراف في نقاشها لملف لغة تعليم العلوم اتجاها سياسيويا مغرضا بعيداً عن المصالح العليا للبلاد والتي تقتضي مطارحة هذا الملف للنقاش مع خبراء وذوي الاختصاص في معارف عديدة منها المستقبليات والاقتصاد والتكنولوجيا المستقبلية والهوية المغربية وفي آن واحد ينبغي مقاربة الموضوع انطلاقاً من الإشكالية المركزية كيف نريد أجيالنا أن تكون في سنة 2030 ؟ كيف سيكون التواصل بين أبناء البشر، أما أن نعتمد على آراء ضيقة ظرفية أو ذات نزعة سياسية مغرضة فهذا هو عين الدجل والضحك على الذقون، وتحياتي
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19 - فرحات السبت 10 غشت 2019 - 21:26
المغاربة ليسوا في حاجة الى تأطيرك كفاك سخافة واستهتارا بأبناء الوطن
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20 - زكرياء السبت 10 غشت 2019 - 21:26
غريب امر هذا الشخص، الم يكن سابقا يدافع عن التدريس بالدارجة المغربي؟ بماذا تفسر هذا التغاير في اتخاذ المواقف؟ الخلاصة أنه عدو اللغة العربية وعدو للدين الاسلامي، كما أنه بعيد كل البعد عن ميدان التربية
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21 - فرنسا السبت 10 غشت 2019 - 21:26
نحن اللذين نقول لك بإسم المغاربة كفى كذبا يا ثقافة بغرير و الحرشة و السفنج و الملاوي وووو !! j'espère que tu vas saisir bien ça et ferme ta gueule
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22 - مواطن السبت 10 غشت 2019 - 21:28
السؤال المطروح هو اين وصل التحقيق في فضيحة الملايير المنهوبة التي كانت مخصصة للنهوض بالتعليم وتحولت الى ملايير مخصصة لجيوبكم وجيوب من سهروا على هذا المشروع الضخم .. واما الفرنسية فهي لغة التخلف ولاعلاقة لها بالعلم والكل يعلم ان الانجليزية هي اللغة الاهم عالميا الان فكفا كذبا على انفسكم وعلى المغاربة لانهم اصبحوا يعرفون كل شئ .
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