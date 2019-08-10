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الرئيسية | مجتمع | بوطيب: ظروف تصعيد حجاج المغرب لعرفة جيدة

بوطيب: ظروف تصعيد حجاج المغرب لعرفة جيدة

بوطيب: ظروف تصعيد حجاج المغرب لعرفة جيدة
هسبريس من الرباط
السبت 10 غشت 2019 - 15:12

أكد خالد بوطيب رئيس قسم الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عملية تصعيد الحجاج المغاربة من مكة إلى منى ثم إلى عرفات مرت في ظروف جيدة وممتازة، مبرزا أن العملية انتهت في وقت قياسي مقارنة مع المواسم الفارطة.

وقال بوطيب، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن أغلب الحجاج المغاربة تم نقلهم من منى في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا وتم نقل بقية الحجاج ساعات قليلة بعد ذلك في وقت قياسي، وذلك بتنسيق بين البعثة المغربية والسلطات السعودية.

وتابع أن جميع الحجاج المغاربة وقفوا بمشعر عرفات الطاهر في ظروف جيدة جدا، وأدوا رفقة حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا ويستعدون للنفير الى مزدلفة.

وأشار بهذا الخصوص، إلى لجوء البعثة المغربية إلى الاستعانة بحافلات من النوع الممتاز، مبرزا أنه تمت الاستعانة ب 332 حافلة، منها 225 حافلة استعملت بنظام الرد الوحيد، في حين تم استعمال 107 حافلة الأخرى بنظام الردين.

وسجل أن عدد الحافلات في مواسم الحج الفارطة كان يبلغ تقريبا 210 حافلة، فضلا عن 80 حافلة إضافية كانت تستعين بها البعثة من أجل النقل حيث كان يتم استعمال في السنوات الماضية ما بين 280 و290 حافلة، مشيرا إلى أنه تم إضافة أكثر من 45 حافلة .

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