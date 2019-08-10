الطائفة اليهودية بالمغرب تشكو عدم تواصل السلطات وتأخّرَ الانتخابات

هسبريس - وائل بورشاشن

قال مصدر مسؤول من الطائفة اليهودية بالمغرب لهسبريس إنّ "عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لم يجلس إلى حدود اليوم مع أعضاء الطائفة القدماء، وأئمَّتِها، حتى يعرف الطريقة التي تُدَبَّر بها شؤون الطائفة".

يأتي هذا التصريح بعدما عمّمت وزارة الداخلية، في شهر أبريل الماضي، بلاغا عن إعطاء الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تُجْرَ منذ عام 1969، وورد فيه ذكر أن الملك قد طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري، طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945، المتعلق بإعادة تنظيم لِجَان الجماعات اليهودية.

وأكّد المصدر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "للطائفة اليهودية المغربية طريقة عمل استمرّت قروناً، ونظامَ تسيير يجب أن يُفهَم، ولا يمكن ذلك دون اجتماع واستشارة مع قدماء الطائفة، وبعض الأئمة، والكبار الذين ليسوا داخل مكتب الطائفة ولكن لهم وجاهَة وتجربة، وإلا فلا يمكن أن يقول الوزير الوصيّ إن هذا ما يجب أن يكون، في يوم من الأيام، دون الجلوس مع الطائفة".

ووضّح المصدر المسؤول أن الطائفة اليهودية المعنيّة أساسا بانتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي حمّل الملك محمد السادس مسؤوليَّتَها لوزير الداخلية، هي طائفة الدار البيضاء، لأن طوائف فاس ومكناس ومراكش وطنجة، وغيرها، غير معنيّة بفعل عددها.

وذكر المصدر نفسه أن مخاوف الجماعات اليهودية المغربية ترتبط بـ"الفوضى" التي يعرفها تدبير الشأن اليهودي، وهو ما يحتاج تدبيرا حتى "لا يقوم الناس بما يريدون"، مستحضرا رسالة سابقة لأعضاء من الطائفة عبروا فيها عن تخوّفهم من طريقة تدبير الانتخابات.

وذكّر المتحدّث بالشائعات التي تروَّج في صفوف الجماعات اليهودية بمختلف مدن المملكة، والمشاكل بين الطوائف، وقال إن "عدم توجيه وزير الداخلية أي حديث للطائفة رغم تكليفه من طرف الملك بتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية منذ ما قبل شهر رمضان، والتأخير غير الجيّد، يفاقم من هذه الشائعات والمشاكل".

وأكّد المصدر ذاته أن شؤون الطائفة يجب أن تصلَح بطريقة سلمية، مضيفا أنه "حتى يكون السِّلم، يجب أن تتمَّ الاستشارة مع أعضاء الطائفة"، موردا أنّ اليهود المغاربة قد اكتفوا من الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية سيرج بيرديغو، ومن إساءة استخدام المستشار الملكي أندري أزولاي للسلطة في تدبير شؤون متعلّقة بالطائفة، معتبرا أنه "يمكنهما أن يكونا مستشارَين بفعل خبرتهما، ولكن لا يمكن أن يستمرّا في اتّخاذ القرار".

ووضع المتحدّث عينه على المستقبل، موضّحا أنّه "رغم عدم بقاء العديد من اليهود في المغرب، إلا أن من يأتون ليستَثمروا فيه يجب أن يجدوا كلّ شيء بخير ويسير في أمان الله، لا أن يروا نزاعات في صفوف الطائفة اليهودية المغربية المقيمة بالمملكة".

تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الطوائف اليهودية بالمغرب سبق أن تحدّثوا في مراسلات داخلية عن "وجودهم في مفترَق الطّرق"، لأنه "بعد الحكمة الملكية الكبيرة بإعطاء أمر من أجل تنظيم انتخابات داخلَ الطائفة، يجب أن تتمَّمَ هذه الخطوة الأولى المهمّة بالتزام من أعضاء الطائفة حتى يتحقّق هذا التغيير، وذلك بتقديم مرشّحين قادرين على الفوز، ووكلاء لائحة يمكن أن يجتمع حولهم الناس ويكونوا قادرين على تحقيق برامجهم الانتخابية".

كما سبق أن تحدّثت عريضة للطائفة على موقع "آفاز" عن عدم مقبولية عدمِ تفعيل الطّلب الملكي بتنظيم انتخابات الطائفة إلى حدود اليوم، مضيفة أن "المواطنين المغاربة اليهود يطلبون تنحّيَ سيرج بيرديغو الذي بقي في المنصب لمدة أربعين سنة دون شرعيّة، وأن يترك مكانه لفريق أكثر شبابا وحيويّة وأكثر إرادة ورغبة في قيادة اليهود القليلين الذين بقوا في المغرب نحو الأمام"، مؤكّدة أن هذا الطلب قادم من اليهود المغاربة داخل المملكة وخارجها.

ويذكر الظهير المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات الإسرائيلية المغربية، الصادر في عام 1945، أن اختصاصاتها هي مساعدة الفقراء، وتدبير الأوقاف الإسرائيلية إن اقتضى الحال، والسّهر على تدبير الشؤون الدينية، وإبداء آراء في ذلك مؤيَّدَة بأسبابها، وتقديم اقتراحات في جميع المسائل التي تهمّ جماعتَها.