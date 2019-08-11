تقرير "يونيسيف" يرسم ملامح جيل 2030 بالمغرب

هسبريس - يوسف لخضر

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن عدد الأطفال، ما بين 5 و17 سنة، الموجودين خارج المدرسة في المغرب يقدر بـ1.53 مليون طفل، يفترض أن يكونوا في المستويات التعليمية الأربعة الأولى.

وأشار التقرير الصادر بعنوان "جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بـ154 ألفا في مختلف المستويات، ليصل إلى 1.68 مليون طفل بعد 11 سنة من الآن، أي سنة 2030.

وأبرزت معطيات التقرير الصادر هذا الأسبوع أن المستوى الابتدائي سيعرف ارتفاعاً في الأطفال خارج المدرسة بـ9 آلاف، مقابل 242 ألفا سنة 2015، والمستوى الإعدادي سيسجل 29 ألف طفل خارج المدرسة، ينضافون إلى 260 ألفا، و116 ألفا سينضافون إلى 726 ألفا في المستوى الثانوي.

ودعا التقرير المغرب إلى معالجة هذا التدفق الإضافي للأطفال والمراهقين في النظام التعليمي، وذلك بضمان الوصول إلى فرص تعليم جيد وتنمية للمهارات اللازمة لتحقيق الإمكانيات الكاملة لهم كأفراد مُنتجين في الاقتصاد والمجتمع.

توقعات التقرير أفادت أيضاً بأنه بحلول سنة 2030 سيواجه المغرب زيادة بنسبة 7 في المائة في عدد الأطفال في سن التمدرس، المتراوحة أعمارهم بين 5 و17 عاماً، وهو ما يعني الحاجة إلى استيعاب حوالي 600 ألف تلميذ إضافي في النظام التعليمي، ليصبح مجموع المتمدرسين بعد 11 سنة حوالي 9.15 مليون تلميذ.

وأورد التقرير أن المغرب سيعرف تغييراً في تكوين اليد العاملة الشابة في أفق 2030 مقارنة بسنة 2015، بحيث ستنخفض هذه الفئة، التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و24 سنة، بـ176 ألفا، أي بانخفاض قدره 8 في المائة مقارنة بسنة 2015 التي سجلت 2,077 مليون شاب.

وقالت "يونيسف" في تقريرها: "إذا لم يستفد المغرب من تدفق فئة الشباب إلى سوق العمل بطريقة مناسبة، حتى مع انخفاضها بـ8 في المائة، فسيكون هناك 400 ألف منهم في حالة عطالة، وهذا الأمر يستوجب ضمان توفير يد عاملة مؤهلة حسب متطلبات سوق الشغل وخلق وظائف جديدة لهم".

5 ملايين طفل

على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أن المنطقة ستواجه خطراً يتمثل في تسرب 5 ملايين طفل من المدارس، وزيادة تفوق عشرة في المائة في نسبة البطالة بين صفوف الشباب، ما لم يتحسن وضع التعليم وما لم يتم خلق فرص عمل حقيقية.

وأورد تقرير منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة أن الزيادة غير المسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة، وبطالة الشباب المرتفعة المتوقعة بحلول عام 2030، تعنيان أن المنطقة "لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تضع الحكومات السلام والاستقرار على رأس أولوياتها، وما لم تستثمر بجرأة في أكثر الأمور أهمية للأطفال، وفي تحقيق إمكانات الشباب غير المستغلة".

وقال خيرت كابالاري، مدير "يونيسف" الإقليمي للمنطقة، في بيان صحافي: "إننا مُعرضون لخطر حقيقي من عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما سيترك عواقب مدمرة على الأطفال والشباب"، ويبقى الطريق الوحيد لتفادي ذلك، حسب المسؤول ذاته، هو "وضع ميزانيات وتنفيذ السياسات التي تُعنَى بالأطفال، وإنهاء العنف والنزاع المسلح، وإيجاد بيئة مستقرة سياسياً واجتماعياً، وتعزيز المساواة بين الجنسين".

ولفت التقرير إلى أن "نسبة كبيرة وغير مسبوقة من سكان المنطقة ستنتقل خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين إلى فترة السنوات الأكثر إنتاجية في حياتها، وذلك سيهيئ فرصة لتحقيق عائد ديموغرافي ونمو اقتصادي تحفزه التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المنطقة".