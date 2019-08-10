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السعودية: 2.5 مليون شخص قدموا إلى مكة للحج
السبت 10 غشت 2019 - 22:49
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم السبت، أن حوالي 2.5 مليون حاج قدموا إلى مكة لأداء مناسك الحج هذا العام.
بيان رسمي للهيئة أفاد أن عدد الحجاج بلغ 2489406 حجاج، منهم 1855027 حاجا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634379 حاجا يمثل غير السعوديين منهم 67 بالمائة.
إلى ذلك، بلغ عدد الحجاج الذكور 1385234 حاجا، وعدد الحاجات الإناث 1104172 حاجة من مجموع الحجاج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عادل السبت 10 غشت 2019 - 23:02
اللهم ارزقنا حجة إلى بيت الحرام، أتمنى من وزارة الأوقاف الغنية العناية بشؤون الحجاج المغاربة، كفانا شوهة...
2 - عادل السبت 10 غشت 2019 - 23:04
اللهم ارزقنا حجة إلى بيت الحرام، أتمنى من وزارة الأوقاف الغنية العناية بشؤون الحجاج المغاربة، كفانا شوهة...
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