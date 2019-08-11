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الرئيسية | مجتمع | "جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"

"جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"

"جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 11 غشت 2019 - 13:00

يبدو أن العلاقة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية، وبين "إخوانه" في الحزب تسير نحو المزيد من التوتر والقطيعة؛ فقد أثارت خُطوة تزعم بنكيران لجبهة وطنية معارضة للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي غضب قيادة "البيجيدي"، خصوصا بعد تلويح دعاة التعريب بخوض أشكال احتجاجية ضد حكومة العثماني.

وكان بنكيران ضمن عدد من الشخصيات التي وقعت على بيان أكدت فيه التزامها وعزمها "الوقوفَ في وجه كل محاولات الفرْنَسة"، وزادوا معبّرين عن "استعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، لوقف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب".

وعبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفق مصادر مقربة منه، عن انزعاجه من توقيع بنكيران على بيان "جبهة التعريب"، وأكد المصدر المقرب أن ما تضمنه البيان من مواقف ضد القانون الإطار للتعليم "غير صحيح بالمرة".

وعلى عكس ما جاء في البيان، يُضيف المصدر ذاته، فإن "قانون الإصلاح لا يُشير في أي من مواده إلى تكريس الفرنسية لغة رئيسية للتدريس على حساب اللغة الفرنسية".

وأبدى المصدر القيادي في حزب "العدالة والتنمية" تأسفه من "ترويج البيان الذي وقّعه رئيس الحكومة السابق لمعلومات غير دقيقة بخصوص القانون الإطار"، مشيرا إلى أن "مواقف الشخصيات الفكرية والسياسية الموقعة على البيان بُنيت على ما راج في بعض وسائل الإعلام".

وتعتزم الجبهة المعارضة لـ"فرنسة التعليم" القيام بتحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية، وفق ما كشفه مصدر سابق وقع على البيان، بالإضافة إلى اتخاذها "كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية".

وحذّر البلاغ الصادر عن "جبهة بنكيران" من "المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم، وغير مفهوم، وغير مؤسَّس علميا، إلى فرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية"، مضيفا أن كلّ هذا قد تمّ "تحت عناوين الهندسة، والتناوب، والانسجام اللغوي، وخلطٍ مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مفروح الأحد 11 غشت 2019 - 13:22
سواء الفرنسة او التعريب لن يغير في الامر شيء
المشكل في العقلية المغربية
ثلاث اشياء مهمة في بناء دولة متقدمة
1 التضامن
2 الصالح العام
3 الصدق
هذه الثلاثة غير موجودة بالمعرب
لذلك لن يكون اي تغيير و وواهم من يعتقد ذلك
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79
2 - سعيد الأحد 11 غشت 2019 - 13:27
بنكيران لا يقبل إلا أن يكون زعيما لكل شيء ..
وإلا قلب الطاولة على الجميع ..
القضية لا علاقة لها باللغة العربية أو الفىنسة ، بل تدخل في تصفية حسابات سياسية حول القيادة والزعامة ..
لأن بنكيران يعتقد أن " إخوانه " قد خدعوه ..
وهو ينازل ويقارع ويخوض المعارك انتقاما لنفسه تحت مسميات كثيرة .. اللغة واحدة منها ..
ويريد أن يقول لأصحاب القرار أنه لا زال قادرا على التجييش والتأثير .. فماذا أنتم صانعون معه ؟؟؟
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51
3 - امازيغ سوسي الأحد 11 غشت 2019 - 13:28
ما لا افهمه هو ان من المتعارف عليه ان الشخص ادا احيل الى التقاعد فدلك يعني انه اعتزل عملا ما . عكس هدا الشخص الدي خرج بتقاعد سبعة ملايين تمنح له من صندوق لم يساهم فيه ولو بدرهم ورغم دلك يحشر نفسه في كل شيء و يعمل جاهدا لاشعال شرارة نار مهما كانت صغيرة ومكروسكوبية . بل ويحاول التحكم في سياسة الدولة بكلملها يتدخل في قرارات البرلمان الحكومة وكل المؤسسات . ولكن بما ان ليس هناك دولة بالمعنى الصحيح فمن حقه ومن حق اي شخص اخر ان يفعل ما يشاء .
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46
4 - سعيد EL الأحد 11 غشت 2019 - 13:32
كفانا من المسرحيات والمهازل السياسية، واستغلال المواقف والتعثرات من أجل استقطاب أصوات الضعفاء في المواعيد الإنتخابية المقبلة للعودة للتسلط من جديد.
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42
5 - متتبع الأحد 11 غشت 2019 - 13:32
هذادليل على مايحرك بنكيران شيء اديولوجي و ليس مصلحة الشعب لم نره يحرك ساكنا عندما تصاب جيوب المغاربة
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45
6 - مواطن الأحد 11 غشت 2019 - 13:36
دوخوا المداويخ بالعربية او الفرنسية باش يبقوا دايخين على المطالب المهمة لهي العيش الكريم .التشغيل والصحة والتعليم الحقيقي للجميع
زيدوهم زيدوهم.
بنكيران تحول الى أرنب سباق.
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19
7 - عبدالالاه الأحد 11 غشت 2019 - 13:38
يكفي ان تكون في الحكومة او مسؤول حزبي لتقرر في مصير وإرادة شعب بأكمله وتفرض عليه أفكارك وأيديولوجياتك وتوجهاتك ولا تعطى لشعب أدنى رأي او اختيار لتحديد رغبته انا شخصيا ان اللغة العربية لا تصلح الا لتدريس التربية الاسلامية والتاريخ والجغرافية والآداب العربي ولاتصلح لتدريس المصطلحات العلمية المتداولة عالميا
لمدا لا تطرح القضية على استفتاء شعبي يحدد بموجبه اللغة التي يريد التعلم بها؟
انا داءما اطرح سؤال من الدولة العربية التي تتحدث العربية
العربية غير موجودة حتى في الدول العربية فيكف يمكن لهذه اللغة ان تساير التطور العلمي والتكنولوجي ؟
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12
8 - محمد مداني الأحد 11 غشت 2019 - 13:38
السي بنكيران اتق الله لقد دخلت فصل الخريف وكفى من الحيف ولا تفرض على الشعب آراءك وافكارك الشعب المغربي يحب الفرنسية وأنت لا تمثل المغاربة جميعهم. الله يهديك.
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17
9 - khalil الأحد 11 غشت 2019 - 13:40
من يريد أن يعرب التعليم عليه أن يعرب جميع إدارات الشركات الموجودة في المنطقة الحرة بطنجة ثم المدارس الكبرى والجامعات ويوفر الترجمة للبحوث العلمية إلى العربية وان وفق فمرحبا بالتعريب. .............
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24
10 - عبدالحق الأحد 11 غشت 2019 - 13:44
تحاربون التعليم و انتم ترسلون ابناءكم إلى مدارس فرنسا واخد شهدات العليا تم يرجعون الى المغرب و يستولون على مناصيب عليا ويطبقون ما تعلموه في فرنسا حتى اوامرهم تصدر بالفرنسية و نحن ابناء الشعب نطبق اوامرهم وجلها لا نفهما لان تعليمنا بالعربية وتعاليمه والفرنسي
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19
11 - ملاحظ الأحد 11 غشت 2019 - 13:45
نعم لتكريس المغربية لغة رئيسية للتدريس على حساب جميع اللغات الأخرى و الإنفتاح على اللغات الأجنبية .. لكن للأسف الشديد، هذا سيتطلب بعض الوقت، لأن بعض المغاربة مرضى نفسانيون
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-21
12 - ولد حميدو الأحد 11 غشت 2019 - 13:45
اخراج المحتجين ماشي فابور فلكي يجمع شبيبته يلزمه الملايين فمن اين يتحصل عليها و خصوصا انه خروج لا علاقة له بالحزب و ربما زروال التعريب من سيمول و فلوس اللبن يديهم زعطوط
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5
13 - عمار الأحد 11 غشت 2019 - 13:45
ابناؤهم يدرسون في مدارس البعثات الاجنبية. و ابناء الشعب فئران تجارب.
انا عجبني الكاريكاتور وذاك المعاش لي فالكريشة.
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9
14 - مكلخ الأحد 11 غشت 2019 - 13:47
اغلب المغاربة يريدون تعليما مفتوحا على اللغات التي تسمح لابناءهم بولوج العلم و التكنولوجية و الذكاء الاصطناعي و الحداثة.اما هذا الكاءن العجيب المسمى بنكيران فيظهر ان دماغه جافة "معشعشة فيها الرتيلة" غير قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة.سيبقى يهرج و مرة مرة يطل علينا من مقبرة ليذكرنا بعذاب القبر.
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9
15 - nomade الأحد 11 غشت 2019 - 13:49
كم هو عنيد هذا الشخص الثرثار؟ سينشق عن إخوانه في الكذب والنفاق، وسيؤسس جماعة الثرثارين مشقوقي الأقدام، وسيفتون على بعضهم وهم لا يفقهون حرفا في الدين... لابد من حملة وطنية لإيقاف هذا المتطفل على السياسة عند حدوده، لأنه ما زال يشكل عائقا أمام تطلعات الشعب. لم يقنع بالكوارث التي "انجزها" قبل الرمي به. يحاول الآن العودة لابتكار كوارث أخرى لهذا البلد، بدون حياء ولا مروؤة. جاهل في السياسة، جاهل في معارفه، اناني الطبع، وصولي وقح، ثرثار عنيد لا يتحمل النقاش، سوقي الكلمة... فماذا يريد منا من اجتمعت فيه كل هذه الصفات؟ لقد نوم ( مغناطيسيا ) عددا من المواطنين ورسم لهم ورودا، وخان وعوده ولم يكلف نفسه حتى فضيلة الاعتذار، بل لصق في الساحة السياسية طامعا في المزيد من الأزمات لهذا الشعب، ولاهثا وراء ثروات اخرى، كأن تقاعده لا يكفيه...... باز!!!!!!!!!!!!
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10
16 - خالد الأحد 11 غشت 2019 - 13:49
يريد فقط الرجوع للمشهد ااسياسي وكسب بعض النفود والحكم. هكذا هم أصحاب المناصب
يعلم الجميع أنه لا يهمكم سوى أنفسكم والمناصب لقد مرت مدة حكمك ولم تحقق أي شيء للمواطنين فلماذا تريد الآن الضهور بمضهر المناضل لا أنت ولا خلفك من حزبك قدم شيء ملموس للمواطن
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
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6
17 - اسيمو الأحد 11 غشت 2019 - 13:51
انت في الحكومة فقط لتلقي الاوامر وتنفيذها. وحماية مصالح شخص واحد فكفى كذبكم ومسرحياتكم.
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-1
18 - محمد الأحد 11 غشت 2019 - 13:54
دائما ما تكون هذه الحكومات مسيرة بطريقة أو بأخرى.
كلما ظهرت إشاعة ما إلا وفي الأخير يستفيق المغاربة على أنها حقيقة, وللأسف يكون ذلك متأخرا جدااااااااا.
هناك أشياء تُطبخ في مطابخ خارج أسوار البرلمان ثم بعد ذالك تُعطى الصبغة الحكومية على أنها حقيقة لا يمكن تجاوزها لأنها تصب في مصلحة الشأن العام!؟
والمشكلة هي أن هذا الشعب المسكين دائما يُخان في ثوابته العامة باسم التقدم والحرية, وعندما يتحرك ليدافع على مكتسباته يتهم بأنه رجعي ومن أهل الكهف!؟
بينما أصحاب التنوير هم من يجري وراء الفَرْنَسَة لأنهم متنوِّرون ولو ضربوا في أعماق ثوابت الأمة المغربية!.
جهل أعمى.
الأمة المغربية لها لغتان "العربية والأمازيغية" وغيرها لغة مستعمر بغيض أتباعه يريدون طمس الحضارة التي جمعت بين العرب والأمازيغ منذ قديم الزمن.
كل أمة درَّسَت العلوم بغير لغتها الأم ستبقى خارج التاريخ البشري, وهذا ما يريده لنا أتباع الاستخراب الفرنسي, الذي لايزال ينهب ثرواتنا بشكل فضيع بمساندة هؤلاء المتفرنسون!؟
إذا لم يستفق المغاربة قبل فوات الأوان, فلربما سيجدون أنفسهم وقد فُرِض عليهم التحدث بالفرنسية لا العربية أو الأمازيغية.
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-2
19 - زكرياء ناصري الأحد 11 غشت 2019 - 13:56
عند المتَصَوِّفة قد يصل الشيخ إلى درجة ما يُسَمَّى ب<<الحلول>> وهو ما يُفَسِّره بعض العلماء بالشعور بالتوحُّد مع الذات الإلهيه، أمَّا عند صاحبنا بنكيران فقد وصل عنده <<الجنون السياسي>> إلى درجة الشعور بأنَّه الزعيم الأبدي ولم يَكْتَفِ بما وصفه به قرينه ب<<الزعيم الأممي>>. وكما نعرف في الأسواق هناك أسواق خاصة ببيع المتلاشيات ،وما زال بنكيران لم يُدْرِك بأنه معروض للبيع بسوق المتلاشيات لكن لا أحد أقبل على السؤال عن ثمنه !
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6
20 - السيد بن كيران، إنتهى. الأحد 11 غشت 2019 - 13:57
واش هذا السيد بن كيران ما بغاش يحشم، البرلمان قرر ما قرر و إنتهى الأمرفلا داعي للتشويش ، حزبك الذي أنت تطعن فيه ليس وحده المسؤول عن الفرنسية ،فكل المغاربة مسؤولون عن هذا القرار ، فلمذا كل هذا الحيحايا التي لا معنى لها و التي تدفع الى التفرقة و التشتت و الحزب في غنا عنها، أدخل سوق راسك و الدّيها في ما يعنيك لأن السياسة بعيدة عليك.
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9
21 - موتقاعد الأحد 11 غشت 2019 - 14:00
السي بنكران إلى داروا التعليم بالفرنسية .
باش غدي دير النكت والمداعبات على المدوخين وتتفاهم معهم أنا معاك
دير لعصى في الرويضة .
واش حنا عرب ولا فرانسويين .
إلى هما باعوا الماتش وبدلوا الجلابة بالكومبلي .
أنت آبقى في الأصالة والجلابة والفوقية مرحين ومغربيين .
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0
22 - BIFNZA الأحد 11 غشت 2019 - 14:02
كبير البواجدة يتمتع بتقاعد مريح 9 ملايين باردة ويأتي لكي يفتي في لغة التدريس
غيوا باااااااااااااااااااااااااز

كن تحشم
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0
23 - عزيز الأحد 11 غشت 2019 - 14:05
الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر ولله الحمد.
هذه ايام مباركات وغدا يوم عيد. الا يرجع هؤلاء السياسيون الى عقولهم ودحض رغباتهم الشخصية ويتحدوا من اجل هذا الوطن الذي نخروا عضامه بسياساتهم المرتجلة وغير المدروسة.
كفى ثم كفى لان الشعب لن يتحمل.
اتقوا الله.
عيد مبارك سعيد.
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1
24 - الرجل العظيم الأحد 11 غشت 2019 - 14:05
لاشك ان هؤلاء لا يؤمنون لا بالدولة و لا بالمصلحة العامة بل هدفهم الوحيد هو ايجاد موطيء قدم في الحياة السياسية انها مزايدات سياسية بالفعل . و دعاة التعريب لاويفقهون شيئا في التعليم . و القانون اطار ليس الا ثمرة اجتهاد في افق تجويده الا ان هناك من يعرقل مسار اصلاح التعليم و هم هؤلاء و هم سبب البلاء الذي يعرف التعليم منذ الاستقلال الى اليوم رغم المحاولات التي ارادت اصلاح التعليم الا اننا نجدهم عثرة امامه . لا يمكن تديس العلوم بالعربة لانها بكل بساطة ليست لغة علم لان اهلها ليس لهم نصيب من العلم وان كان ما اقوله غير صحيح فاعطوني عدد الذين حصلوا على جائزة نوبل من العرب و لهم بحوث بالعربية سواء في العلوم و لتكنولوجيا .
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25 - متتبع الأحد 11 غشت 2019 - 14:06
إشكال لغة التعليم سيبقى مطرحوحا إلى أن يتم مغربة التعليم مع بالطبع الإنفتاح على لغات العالم .. دون هذا، لا تنمية و تطور و لا ازدهار .. فقط الفقر و سعايا
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1
26 - ناشيونال الأحد 11 غشت 2019 - 14:08
الرجل اصيب بالصدمة لما اقيل من منصبه ...
فهو بدأ يستفيق بعد هذه المدة و لم يصدق أن المجد الذي كان فيه زال و طار من بين يديه و استولى عله غيره ..
فها هو يصرخ بهذه الطرقة من شدة الألم ...
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27 - غدرنا الأحد 11 غشت 2019 - 14:09
* أولاً وقبل كل شيء ، بنكيران تقاعد بمبلغ جد مريح ،
أولاده توظفوا في مناصب عليا .
* وبصفته من ، ليبدي رأيه في أي موضوع .
*لقد غدرنا ، فلا كلام معه ، في أي موضوع .
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28 - عابر الأحد 11 غشت 2019 - 14:12
بن كيران قاري بالفرنسية و أولاده قراو بالفرنسية و تركتو كلهم قراو بالفرنسية (المواد العلمية) و دابا مابغاش ولاد الشعب يزاحمو ولادو و اولاد آل بنكران
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29 - عبده من سلا الأحد 11 غشت 2019 - 14:12
وماذا يعني فرض التدريس بالفرنسية علينا كأساتذة و كذلك على المتعلمين (سنتين قبل التصديق على القانون الإطار ) سوى نبذكم للعربية وراء ظهوركم والتهافت الأهوج على لغة الإستعمار. إنها لنوايا مبيتة وواضحة وضوح الشمس في واضحة النهار لايخفيها لا تغليف ولا تلفيف ولا حشو ولا سفسطائية.
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3
30 - متقاعدمتظرر الأحد 11 غشت 2019 - 14:13
بدءت التسخيينات الانتخابية من الان!! اقول الى بن كيران وزبانيته ان يتقوا الله في هذا الشعب الفقير الذي اهلكتموه بسياساتكم العرجاء!!! حولوا افكاركم الى لغة يريدها اافقراء من زيادة في الاجر والاهتمام بالمتقاعد والعاطل والارملة . الاشياء التي تناسب الفقير!!! لا الكلام الفارغ !! المغاربة كلهم يغقهون غي اللغة الام ( العربية) + لغة موليير!!! لماذا الخوظ في شىء لا يهمنا !!! استمتعوا بتقاعدكم ورواتبكم السمينة واتركونا نعيش في ظل الفقر ولكن امنين بفظل الله تعالى اما من يعول عليكم كمن يعول عاى نقطة ماء في صحراء قاحلة!!!! اتقوا الله في هذا ااوطن الملىء بالفقراء اما الشفوي عبر القنوات اافيسبوكية والبرلمان فمردود عليها!!!
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