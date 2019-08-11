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كُتّاب وآراء
"جبهة بنكيران" ضد "فرنسة التعليم" تُغضب رئيس الحكومة و"الإخوان"
يبدو أن العلاقة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية، وبين "إخوانه" في الحزب تسير نحو المزيد من التوتر والقطيعة؛ فقد أثارت خُطوة تزعم بنكيران لجبهة وطنية معارضة للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي غضب قيادة "البيجيدي"، خصوصا بعد تلويح دعاة التعريب بخوض أشكال احتجاجية ضد حكومة العثماني.
وكان بنكيران ضمن عدد من الشخصيات التي وقعت على بيان أكدت فيه التزامها وعزمها "الوقوفَ في وجه كل محاولات الفرْنَسة"، وزادوا معبّرين عن "استعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، لوقف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب".
وعبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفق مصادر مقربة منه، عن انزعاجه من توقيع بنكيران على بيان "جبهة التعريب"، وأكد المصدر المقرب أن ما تضمنه البيان من مواقف ضد القانون الإطار للتعليم "غير صحيح بالمرة".
وعلى عكس ما جاء في البيان، يُضيف المصدر ذاته، فإن "قانون الإصلاح لا يُشير في أي من مواده إلى تكريس الفرنسية لغة رئيسية للتدريس على حساب اللغة الفرنسية".
وأبدى المصدر القيادي في حزب "العدالة والتنمية" تأسفه من "ترويج البيان الذي وقّعه رئيس الحكومة السابق لمعلومات غير دقيقة بخصوص القانون الإطار"، مشيرا إلى أن "مواقف الشخصيات الفكرية والسياسية الموقعة على البيان بُنيت على ما راج في بعض وسائل الإعلام".
وتعتزم الجبهة المعارضة لـ"فرنسة التعليم" القيام بتحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية، وفق ما كشفه مصدر سابق وقع على البيان، بالإضافة إلى اتخاذها "كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية".
وحذّر البلاغ الصادر عن "جبهة بنكيران" من "المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم، وغير مفهوم، وغير مؤسَّس علميا، إلى فرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية"، مضيفا أن كلّ هذا قد تمّ "تحت عناوين الهندسة، والتناوب، والانسجام اللغوي، وخلطٍ مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
المشكل في العقلية المغربية
ثلاث اشياء مهمة في بناء دولة متقدمة
1 التضامن
2 الصالح العام
3 الصدق
هذه الثلاثة غير موجودة بالمعرب
لذلك لن يكون اي تغيير و وواهم من يعتقد ذلك
وإلا قلب الطاولة على الجميع ..
القضية لا علاقة لها باللغة العربية أو الفىنسة ، بل تدخل في تصفية حسابات سياسية حول القيادة والزعامة ..
لأن بنكيران يعتقد أن " إخوانه " قد خدعوه ..
وهو ينازل ويقارع ويخوض المعارك انتقاما لنفسه تحت مسميات كثيرة .. اللغة واحدة منها ..
ويريد أن يقول لأصحاب القرار أنه لا زال قادرا على التجييش والتأثير .. فماذا أنتم صانعون معه ؟؟؟
زيدوهم زيدوهم.
بنكيران تحول الى أرنب سباق.
لمدا لا تطرح القضية على استفتاء شعبي يحدد بموجبه اللغة التي يريد التعلم بها؟
انا داءما اطرح سؤال من الدولة العربية التي تتحدث العربية
العربية غير موجودة حتى في الدول العربية فيكف يمكن لهذه اللغة ان تساير التطور العلمي والتكنولوجي ؟
انا عجبني الكاريكاتور وذاك المعاش لي فالكريشة.
يعلم الجميع أنه لا يهمكم سوى أنفسكم والمناصب لقد مرت مدة حكمك ولم تحقق أي شيء للمواطنين فلماذا تريد الآن الضهور بمضهر المناضل لا أنت ولا خلفك من حزبك قدم شيء ملموس للمواطن
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
كلما ظهرت إشاعة ما إلا وفي الأخير يستفيق المغاربة على أنها حقيقة, وللأسف يكون ذلك متأخرا جدااااااااا.
هناك أشياء تُطبخ في مطابخ خارج أسوار البرلمان ثم بعد ذالك تُعطى الصبغة الحكومية على أنها حقيقة لا يمكن تجاوزها لأنها تصب في مصلحة الشأن العام!؟
والمشكلة هي أن هذا الشعب المسكين دائما يُخان في ثوابته العامة باسم التقدم والحرية, وعندما يتحرك ليدافع على مكتسباته يتهم بأنه رجعي ومن أهل الكهف!؟
بينما أصحاب التنوير هم من يجري وراء الفَرْنَسَة لأنهم متنوِّرون ولو ضربوا في أعماق ثوابت الأمة المغربية!.
جهل أعمى.
الأمة المغربية لها لغتان "العربية والأمازيغية" وغيرها لغة مستعمر بغيض أتباعه يريدون طمس الحضارة التي جمعت بين العرب والأمازيغ منذ قديم الزمن.
كل أمة درَّسَت العلوم بغير لغتها الأم ستبقى خارج التاريخ البشري, وهذا ما يريده لنا أتباع الاستخراب الفرنسي, الذي لايزال ينهب ثرواتنا بشكل فضيع بمساندة هؤلاء المتفرنسون!؟
إذا لم يستفق المغاربة قبل فوات الأوان, فلربما سيجدون أنفسهم وقد فُرِض عليهم التحدث بالفرنسية لا العربية أو الأمازيغية.
باش غدي دير النكت والمداعبات على المدوخين وتتفاهم معهم أنا معاك
دير لعصى في الرويضة .
واش حنا عرب ولا فرانسويين .
إلى هما باعوا الماتش وبدلوا الجلابة بالكومبلي .
أنت آبقى في الأصالة والجلابة والفوقية مرحين ومغربيين .
غيوا باااااااااااااااااااااااااز
كن تحشم
هذه ايام مباركات وغدا يوم عيد. الا يرجع هؤلاء السياسيون الى عقولهم ودحض رغباتهم الشخصية ويتحدوا من اجل هذا الوطن الذي نخروا عضامه بسياساتهم المرتجلة وغير المدروسة.
كفى ثم كفى لان الشعب لن يتحمل.
اتقوا الله.
عيد مبارك سعيد.
فهو بدأ يستفيق بعد هذه المدة و لم يصدق أن المجد الذي كان فيه زال و طار من بين يديه و استولى عله غيره ..
فها هو يصرخ بهذه الطرقة من شدة الألم ...
أولاده توظفوا في مناصب عليا .
* وبصفته من ، ليبدي رأيه في أي موضوع .
*لقد غدرنا ، فلا كلام معه ، في أي موضوع .