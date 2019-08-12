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"النهج" يدين المصادقة على القانون الإطار للتعليم

"النهج" يدين المصادقة على القانون الإطار للتعليم
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 12 غشت 2019 - 08:58

أدان حزب النهج الديمقراطي بقوة "المصادقة على مشروع قانون الإطار حول التربية والتكوين، من طرف البرلمان الذي لا يمثل الإرادة الشعبية"، وقال في بيان لكتابته الوطنية إن "التصويت على هذا القانون التصفوي.. يضع التعليم في المزاد العلني للخواص، ويفرط في سيادة بلادنا من خلال تهميش لغتيه الرسميتين لفائدة الفرنسية".

وحيّى الحزب الماركسي "الموقف المعارض لهذا القانون الذي اتخذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وعبّر في الوقت نفسه "عن أسفه لموافقة المركزيات الأخرى على هذا القانون، خاصة أكبرها الاتحاد المغربي للشغل"، على الرغم من "عدم انسجامه إطلاقا مع مصالح الشِّغِّيلة، وحقّ بناتها وأبنائها في تعليم عمومي مجاني وجيد ومعمم على الجميع، يمارس على أساس اللغتين الرسميتين لبلادنا، الأمازيغية والعربية، مع تأهيلهما المستمر في الوقت نفسه".

وسبق أن صرّح مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بأنّ القانون الإطار "يدخل عمليا في السياسات النيوليبرالية، التي تهدف في نهاية المطاف إلى خوصصة التعليم.."، مضيفا في حديثه لهسبريس أنه "على الرغم من التعديلات التي طرأت على القانون الإطار، رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما زال يفتح الباب لإمكانية تأدية رسوم في التعليم"، فضلا عن كون "كلّ الأمم تدرّس بلغاتها الأمّ إذا أرادت أن تكون لها هويّة وتتطوَّر".

واستحضرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي "الإقرار رسميا بتفاقم الفوارق الطبقية، بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي، وتعيين لجنة استشارية لصياغة نموذج تنموي “جديد”"، قبل أن تستدرك قائلة إن معالم هذا النموذج التنموي "تبدو واضحة ناصعة في الواقع، بتكريس الاستبداد وخنق الحريات العامة والفردية، وتعميق التبعية والاحتكار، والريع بمختلف أشكاله، والجمع بين المال والسلطة، وتركيز الثروة في يد كمشة قليلة من العائلات، والاستغلال المكثف للطبقة العاملة، وإطلاق يد الرأسمال الأجنبي والمحلي للاستثمار أين ما يشاء بما في ذلك في قطاعات اجتماعية حيوية مثل الصحة والتعليم".

وشدّد الحزب المعارض على أن "النموذج التنموي، الذي يجري الحديث عنه رسميا"، يكرّس ويوطّدُ "دعائمَ نظام الرأسمالية التبعية المخزني المأزوم"، وزاد مؤكّدا: "لا تنمية حقيقة في ظلِّ المخزن، وفي ظلِّ التبعية للدوائر الإمبريالية، وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة".

كما دعا إلى "حوار عمومي بين القوى الديمقراطية، يفضي إلى صياغة تصور عام لنموذج تنموي بديل، يستجيب للطموحات والتطلعات المشروعة والعميقة للشعب المغربي".

وبعد تسجيله "إطلاق عدد يسير من معتقلي الحراكات الشعبية"، أكّد "النهج" أن القمع لا يزال يطال عددا من النشطاء والمواطنين، بمحاكمات ومتابعات لمجرّد تدوينة في بعض الأحيان.

وطالب الحزب ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، مندّدا بما أسماه "الموقف المخزي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي نفت وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.. مما يفضح الطابع المخزني لهذه المؤسسة، ودورها في التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا".

وشدّد حزب "النهج الديمقراطي" دعوته إلى "الاستعداد لمواجهة جماعية لمحاولات الاستحواذ على أراضي الجموع، وتمرير مشروع قانون الإضراب"، مضيفا أن هذه "واحدة من المهام المستعجلة للجبهة الاجتماعية التي نأمل أن ترى النور قريبا"، مذكّرا في السياق نفسه بـ"إمعان الحكومة في محاولات تمرير مشروع قانون الإضراب، للإجهاز على ممارسة هذا الحق الأساسي والتاريخي للطبقة العاملة، متجاهلة كل الاعتراضات والاحتجاجات ضده، وغير آبهة بالتشريع الدولي في هذا المجال. وتواصل محاولات تفويت أراضي الجموع، والسطو عليها، بعد الاستيلاء على أراضي الدولة، في عملية محمومة تهدف استيلاء كبار الملاكين، والبرجوازية الكبيرة، على ملايين الهكتارات في المدار الحضري وعلى أراضٍ مسقية وبورية".

وتضامن "النهج الديمقراطي" مع الطبقة العاملة في نضالاتها، وطالب باحترام حقوقها؛ بدءا باحترام حقّها النقابي، وصرف أجور المطالبين بها، والضمان الاجتماعي، "وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها".

كما عبّر الحزب الماركسي المعارض عن "تضامنه مع سائر الجماهير الشعبية المسحوقة في البوادي، والمناطق المهمشة، في معاناتها من الجفاف، ونُدرة الماء الصالح للشرب، وحتى غياب الأمصال والأدوية ضد لسعات العقارب، وغيرها من الخدمات والبنيات التّحتية الحيوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - amagous الاثنين 12 غشت 2019 - 09:16
il est grave ce nahj qui s'autoproclame representant du peuple.Ce n'est en realité qu'un melange de nationalisme arabe et extreme gauche populiste.occupez vous de vos oignons.
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4
2 - BIFNZA الاثنين 12 غشت 2019 - 09:17
الأحزاب كلها ولات خردة سواء اللي في المعارضة أو اللي ف الحكومة ، كلهم مسقيين بمغرف واحد ينددون يشجبون يعارضون يحتجون يتأسفون يطالبون....

راه من المفترض عندكم الحلول ديال المشاكل وعندكم مقترحات وعندكم أدمغة وأفكار
جميع الاحزاب أصبحت سلبية وتنتظر هفوات الاخرين باش دير البوزز
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3
3 - omar الاثنين 12 غشت 2019 - 09:33
العجاب
النهج الديموقراطي وما باغيش إصلاح وتجويد المنظومة التربوية المغربية
اذن هاذا حتى هو غا نعيق ديماغوجي
نحن جيل التعليم باللغتين نحن الى الوقت الذي كنا نراجع فيه جميع المواد العلمية مع اطفالنا ولما استحكم التعريب في التعليم وعربت جميع المواد العلمية حصلت قطيعة رهيبة بين السلف والخلف فحينها تساوى الآباء الاميون مع المنعلمين وصاروا لا يستطيعون المراجعة مع اولادهم
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4
4 - alliance des ennemis الاثنين 12 غشت 2019 - 09:35
marxistes,islamistes ,anciens ennemis idéologiques devenus leurs alliés pour l"arabisation catastrophique qui a ruiné l"existence de centaines de milliers d"éleves pauvres alors que les enfants des riches ont étudié dans les écoles de missions avec des formations leur permettant de s"accaparer de tous les postes de décision enrichants,alors que les arabisés sont restés misérables et beaucoup ont rejoint daesh pour aller tuer et détruire en syrie,en irak,terroristes qui menacent l"existence de toute l"humanité,l"arabisation imposée par le parti du mal ,l"istiqlal a ruiné les enseignements alors les faux communistes semblables à ceux de la chine qui se sont enrichis par le soutien du parti communiste qui écrase les travailleurs,
les communistes rejoignent leurs freres obscurantistes islamistes contre l"utilisation des langues de progres ,l"anglais et le francais,
voilà pourquoi les jeunes fuient les partis hypocrites
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3
5 - نهج الاثنين 12 غشت 2019 - 09:39
آ سي لبراهمة.،بالله عليك واش العربية لغة ام للمغاربة بكل موضوعية؟..اذا كان نعم ،فهل الحزب الماركسي المعارض يومن حقا بهذا؟وان كان الامر كذلك فليحي التحليل الملموس للواقع الملموس.
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1
6 - أستاذة بالإعدادي الاثنين 12 غشت 2019 - 09:40
فرعوا لينا الراس هذ النقابيون والاحزاب والحقوقيون لأنكم تتناقضون مع مبادئكم وافعالكم لان لو اجرينا بحثا دقيقا لوجدناكم كلكم علمتم أبناءكم في المدارس الخصوصية وأرسلتموهم إلى الخارج لاتمام دراستهم وبقوا هنا وأبناء الشعب يحافظون لكم على الهوية العربية والامازيغية اتركوا أبناء الشعب يتعلمون العلوم بلغة العلم لأننا نحن العرب نتشدق بالعربية لكن لم نطورها حتى تلك الدول التي نقول عنها احتلت المراتب الأولى في الرياضيات هي تعلم أبناء ها العلوم بالإنجليزية هل تستخسرون هذا على أبناء الشعب هل تخافون ان ينافس هؤلاء أبناءكم نيتكم مبيتة لا تطمئنني اما المدارس الخصوصية انتشرت مثل الفطر بنضالكم ام بغيره هي موجودة ولن تستطيعوا وقف زحفها او إغلاقه حتى المتحزبون يشتغلون ساعات اضافية فيها وبالفائض
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7 - ابو سارة الاثنين 12 غشت 2019 - 09:41
سلام الله عليكم وعيدكم مبارك سعيد. جميل جدا أن تعارض وتأتي ببديل مناسب لكن يجب علينا أن نكون صادقين ومنطقيين مع أنفسنا وغيرنا.يجب أن لا نضحك على الذقون اقتراحاتنا وتنظيراتنا في واد والتطبيقات في واد آخر.كل أبناء الميسورين ورؤساء الأحزاب السياسية يسارية أو يمينية يتابعون دراستهم بالمدارس الراقية داخل المغرب اما بعد البكالوريا فابواب الجامعات الاجنبية مفتوحة على مصراعيها رجاء لا تستغبوننا اين يتواجد ابناؤكم الان ؟؟؟وكم عدد اللغات التي يتقنونها؟؟ رجاء كفاكم كذبا ونفاقا اتركوا مجال التعليم بعيدا عن السياسة الضيقة كضيق آفاق خططكم.
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