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الرئيسية | مجتمع | منيب: "جبهة العربية" جزئية .. والأولوية لتطوير المدرسة العمومية‬

منيب: "جبهة العربية" جزئية .. والأولوية لتطوير المدرسة العمومية‬

منيب: "جبهة العربية" جزئية .. والأولوية لتطوير المدرسة العمومية‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 11 غشت 2019 - 19:00

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في تعليقها على تأسيس مجموعة من القيادات الوطنية لجبهة الدفاع عن اللغة العربية في مواجهة الداعين لـ"فرنسة التعليم"، إن "العريضة، رغم الاحترام الكثير الذي أكنّه لعبد الرحمان بنعمرو؛ بحيث أعرفه مدى تعلقه بالعربية، لن تفي بالغرض، لأننا في حاجة إلى عريضة للنهوض بالمدرسة العمومية".

وأضافت منيب، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يجب النهوض بالمدرسة والجامعة العمومية، عوض الاقتصار على بعض الجزئيات رغم أهميتها"، مؤكدة أنه "لا يمكن الانفتاح على اللغات بينما لا نمتلك أسس البحث العلمي، لأن الانفتاح بهذا الشكل يُكرّس التبعية والتخلف"، مبرزة أن "النقاش المطروح يفترض أن يُطرح على مستوى القانون الإطار للتعليم، وكذلك الحديث عن مسلسلات الإصلاح التي أدت إلى انتكاس تلو آخر".

وشددت الفاعلة اليسارية على أن "الحزب الاشتراكي الموحد، مع رفاقنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي وعدد من النقابيين والهيئات التقدمية، أسسنا جبهة للدفاع عن المدرسة والجامعة العمومية، لأننا نعتبر أن مشكل التعليم أكثر من مشكل لغة، بل يتعلق بالمنظومة برمتها، بحيث نتوفر على مقترح متكامل ومتوازن في هذا الصدد، لأن المغرب في حاجة ماسّة إلى النهوض بالمدرسة والجامعة العمومية بوصفه بلدا ناميا".

"لا بد من مدرسة عمومية موحدة ومفتوحة لجميع المغاربة بجودة عالية، من خلال اعتماد مجموعة من المداخل المتنوعة"، تردف منيب، معتبرة أن "اختيار الطلبة المتفوقين الأكفاء هو المدخل الأساس، إلى جانب اعتماد التكوين المستمر، ثم مراجعة المناهج التي من شأنها تحرير الإنسان وتنمية الحس النقدي لديه، ثم الاعتناء بالإصلاح المتكامل لكل أسلاك التعليم الأولي والابتدائي، الذي يجب إتاحته للجميع في مناحي المغرب، عبر منهجية علمية حضارية".

وأكدت منيب أن "تقدم الشعوب يتم عبر لغتها الأم فقط، من خلال إشراك ذوي الاختصاص الذين يوجدون في كلية علوم التربية"، مشيرة إلى ضرورة "تدريس التلاميذ بلغتهم الأم في التعليم الأولي، سواء تعلق الأمر بالعربية أو الأمازيغية؛ لأنه هذه المرحلة تكون من أجل التربية فقط، في حين يجب التدريس باللغة العربية في المرحلة الابتدائية، مع إدراج اللغة الأمازيغية أيضا، ويجب إدخال لغات أجنبية في التعليم الإعدادي"، موردة أن "الانفتاح على اللغات يطبعه الالتباس والضبابية في المغرب، لأن أهدافه غير واضحة بشكل محدد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Nasirhakk الأحد 11 غشت 2019 - 19:19
تحية لليسار عمود الحكومة المقبلة.
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-3
2 - النساء الأحد 11 غشت 2019 - 19:21
نسائنا أميرات مدللات، لا تراهن الشمس ولا يلمسهن الهواء، عافيفات محصنات على البساط أقدامهن الرقيقات
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-16
3 - مقهور الأحد 11 غشت 2019 - 19:27
السلام
لو فيكم درة النخوة كونوا لنا نمودج في الدخول المدرسي ان تسجلوا ابناءكم في المدارس العمومية جنب الفقراء في الاحياء الشعبية.لكن من المستحيلات ابناء معالكم يدرسوا حنب المزابل اعزكم الله و الاسواق العشوائية و المقابر.
المفيد ان تتركونا لا نريد لا يساري لا يميني لا وسطي لا اسلامي كلكم من طين لزج و تتلونون كالحرباء مع كل الايديولوجيات مرة نجدكم شيوعيين مرة اشتراكيين مرة تقتوقراط مرة راسماليين و خير متال الحكومة مشكلة من كل الالوان السياسية و هي ظاهرة نادرة عالميا لا نجدها حتى في الديمقراطيات العريقة و كفى.دعونا لحالنا لا نريد منكم شيئا اخدتم تروات الوطن و تركتم لنا الوطنية.......!!!!!!!!
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23
4 - غيور الأحد 11 غشت 2019 - 19:29
الاولوية هي تعطيونا بالتيساع،تانيا التعليم في الثمانينات والتسعينات اتبت جدارته على جميع الاصعدة.
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-2
5 - عابر سبيل الأحد 11 غشت 2019 - 19:36
ماأثار انتباهي هو العلم والعلوم والمعرفه والتكنولوحيا هو من يسيطر من خلال تواجد الحاسوب على الطاولة وشموخ ورمز apple يخاطبنا دون ان ينطق بحرف
العالم ينتج العمل والمعرفة ونحن نستهلك فقط
هي رسالة بسيطة وتحمل في طياتها معاني كبيرة وعميقة
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7
6 - مفكر الأحد 11 غشت 2019 - 19:41
سيدتي الفاضلة
ليس هناك في المغرب منضومة تعليم فشالة في المغرب هذه بروباغندا فقكصنعها الي ماعندوش الشغل السياسيين الذي يدعون عامة الشعب للتعليم بلغة غير لغتهم فهم يدعونهم الى الكسل سيدتي الفاضلة اتعلمين ما معنى الكسل والاجتهاد؟المسل هو ان تاخذ من عند غيرك سيدتي الفاضلة اما نحن عامة المغاربة فنحن قادرين بلغتنا ان ننهض بحضلرة شعبنا والكسل هو ضد مقولة ماحك ضهرم الا اضافرك.هذا تعليقي على الاجتهاد والكسل لذالك ستجدين ايضا ان الفقهاء المغاربة مجتهدين جدا فيما يتعلق بتفسير البخاري اذن هم ايضا قادرين في تفسير الفزياء والرياضيات الكمياء سولء بالامازيغية او العربية.يالله اليي بن كيران فسرنا شويا العلوم.
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0
7 - Fatima الأحد 11 غشت 2019 - 19:42
أصبح الشعب المغربي كله يعرف اليوم أن دعاة التعريب لا يعطون القدوة الحسنة في دفاعهم المزعوم عن العربية وحمايتها كما يعلنون عن ذلك في خطاباتهم وأقوالهم، بل يسيئون إلى هذه العربية ويساهمون في إضعافها وتراجعها عندما يسجلون أبناءهم في معاهد لغة التكوين الأساسية فيها هي غير اللغة العربية. وهذا لا يعني تناقضا في الموقف أو نفاقا وانتهازية، كما يبدو ذلك في الظاهر ـ في الظاهر فقط ـ للذين انطوت عليهم خدعة التعريب، بل هو موقف منطقي لدعاة التعريب لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم أن الهدف من التعريب ليس هو اللغة العربية وإلا لعلّموها لأبنائهم، وإنما الهدف الحقيقي هو غير ذلك.
والمفارقة الغريبة أن المغاربة أصبحوا، نتيجة لسياسة التعريب، شعبا "عربيا" دون أن يكونوا متمكنين من اللغة العربية التي لا تجيدها إلا نخبة متعلمة محدودة بسبب نسبة الأمية المرتفعة، والتي تتجاوز50 %. أما إذا عرفنا أن غالبية "المتعلمين" الذين لم يعودوا يعتبرون أميين، هم كل من سبق أن سُجل بالمدرسة وتعلم بعض الكلمات، فستكون نسبة الأمية الحقيقية (عدم القدرة على فهم وإنتاج نص باللغة العربية) بالمغرب مرتفعة جدا....
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6
8 - ق.أحمد الأحد 11 غشت 2019 - 19:43
بلغ من بلادة ما يسمى بالسياسيين المغاربة انهم يكذبون على الشعب الذي لا يصدقهم
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6
9 - العباسي م. الأحد 11 غشت 2019 - 19:45
كلام في كلام. الأستاذة في قرارة نفسها تؤمن بتدريس العلوم باللغة الفرنسية. فاللغة العربية ليست لغة علم ولا بحث علمي. اسألوا الأستاذة أين تدرس بناتها. انهن يدرسن في مدارس البعثة الفرنسية. فزعمائنا السياسيون يبدعون في فن الخطابة la phraséologie لا اقل و لا أكثر.
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4
10 - عبد الله المغربي الأحد 11 غشت 2019 - 19:50
المدرسة العمومية قد ذبحت مند زمن. المسؤولون لايريدون ان تقوم لها قاءمة.يريدون لهذا الشعب المغلوب على امره انيبقي اميا مريضا وفقيرا. لاتعليم ولا صحة.
كفى بلا بلا بلا والاستهزاء بإ إرادة الشعب. فاذا وأرادوا اصلاح التعليم فهم قادرون على ذالك.ولكن...
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4
11 - هاشمي الأحد 11 غشت 2019 - 20:00
العربية للتواصل و الأدب و العلوم القانونية و الاجتماعية و الفرنسية للعلوم المتبقية . أما الاقتراحات الأخرى فهي مزايدات خاوية عقيمة لا يقتنع بها من تخرج من فاه .
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-1
12 - مواطن الأحد 11 غشت 2019 - 20:00
كلام جميل كان الأولى ان تقوله السيدة منيب للمتطرفين الأمازيغ.. الذين عوض ان يقوموا بمجهود للنهوض بالتعليم يتشبتون بفكرة جعل تلك الرموز المجهولة الصدر لغة رئيسية في التدريس
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-2
13 - كائنات منقرضة الأحد 11 غشت 2019 - 20:15
الاشتراكيون و الشيوعيون انقرضوا من على سطح كوكب الأرض و يحاولون الإنبعاث بالركوب على أي موجة...أما الأحزاب التي تدعى إشتراكية في أوروبا و في غيرها و التي وصلت إلى الحكم فذلك فقط لأنها تطبق سياسات أكثر ليبرالية من أعتى الليبراليين أنفسهم...تقول لينا هاذ السيدة منيب فين كتقري أولادها و بأي لغات.... كفى من الشعبوية و الكلام الفارغ...
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