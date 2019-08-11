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الملك يصدر عفوا عن 350 شخصا بمناسبة العيد

الملك يصدر عفوا عن 350 شخصا بمناسبة العيد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 11 غشت 2019 - 18:52

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 350 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 350 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 315 سجينا موزعين على النحو التالي :

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 315 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 35 شخصا موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 16 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 01 شخص واحد

- العفو من الغرامة لفائدة : 18 شخصا

المجموع العام : 350

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