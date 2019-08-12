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الرئيسية | مجتمع | أوحلي: الحجاج المغاربة يؤدون مناسكهم في يسر

أوحلي: الحجاج المغاربة يؤدون مناسكهم في يسر

أوحلي: الحجاج المغاربة يؤدون مناسكهم في يسر
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 12 غشت 2019 - 11:10

قال حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة لهذا الموسم، إن الحجاج المغاربة يؤدون مناسكهم لهذا العام "في يسر وطمأنينة وفي ظل ظروف جد عادية".

وأضاف أوحلي في تصريح صحافي على هامش زيارة تفقدية قام بها الليلة الماضية لإقامات الحجاج المغاربة في مخيمات منى، إن الزيارة تأتي للوقوف عن كثب على ظروف أداء الحجاج الميامين للمناسك والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدا أن ظروف إقامتهم بمشعر منى وأدائهم لمناسكهم "عادية جدا".

وأشار إلى أن الحجاج المغاربة يتوجهون، في مقامهم بالمشاعر المقدسة، بالدعاء للملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية وللأسرة الملكية بالخير واليمن والبركات وللشعب المغربي بمزيد من النماء و التقدم والإزدهار.

يذكر أن عدد الحجاج المغاربة في موسم الحج الحالي يقدر بنحو 32 ألف حاج وحاجة، منهم 22 ألفا ضمن التنظيم الرسمي، و10 آلاف مع وكالات الأسفار.

وبعد أداء نسك رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) ونحر الهدي، وطواف الإفاضة أمس الأحد، يقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث بدءا من اليوم (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، فيما يمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

وأعلنت السعودية في وقت سابق اكتمال وصول حجاج الخارج الذين يفوق عددهم 1,8 مليون حاج، يضاف إليهم أزيد من ألفي حاج من داخل المملكة.

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