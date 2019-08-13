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الرئيسية | مجتمع | أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية"

أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية"

أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية"
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 09:50

يُرتقب أن يشلّ أطباء القطاع العام المستشفيات العمومية للمملكة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذا للخطوات التصعيدية المُتضمنة في المرحلة السادسة من المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بغية تجويد القطاع الصحي العمومي نظرا لما يعرفه من "أوضاع مزرية"، بتعبير الهيئة التي ينضوي تحت لوائها الأطباء الغاضبون.

تنسيقية أطباء القطاع العام تعتزم كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت، بسبب "ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي"، يضيف المصدر عينه.

وعرّجت التنسيقية على تاريخ الاحتجاجات الفئوية التي شملت القطاع، بفعل ما تُسميه بـ القرارات "الشعبويةّ" و"الارتجالية" لوزارة الصحة، مؤكدة أن مُختلف المسيرات الاحتجاجية الجهوية أو الوطنية، وما صاحبها من استقالات جماعية، تظهر أن قطاع الصحة العمومي "دخل مرحلة الموت السريري"، تورد التنسيقية.

وأوضح المصدر عينه أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى "تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية".

وقد أقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.

وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تفاسكا الثلاثاء 13 غشت 2019 - 09:59
شيء طبيعي أن يقدمو استقالتهم حتى يتفرغو لعيادتهم ونهب جيوب المواطنين.
ومن يعتقد أن هؤلاء يهمهم تجويد الخدمات الصحية في المرافق العمومية فهو واهم .
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29
2 - ريفي من اسكندنافيا الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:02
اخمج واقذر واوسخ مستشفيات في العالم كاينين في المغرب .
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34
3 - عابر سبيل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:07
اصلا اغلبية الأطباء المغاربة ينظرون الى مهنة الطب انها مصدر للثورة وجمع الأموال والاستتمارات
في حين نسي الأطباء انها خدمة نبيلة وانسانية وتطوعية بالدرجة الأولى
(ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وخير دليل مانراه في المستشفيات العمومية ناهيك عن القطاع الخاص وصماصرة قطاع الصحة
ونذكر الأطباء الدين اعطو اليمين والقسم والعهد الذي قطعوه على أنفسهم أثناء تخرجهم من الجامعات المغربية
فقط تذكرو ذالك القسم وهل المغاربة ستحقون منكم هدا التعامل
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19
4 - مواطن الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:08
يجب الاهتمام بالمستوى المعيشي للأطر الطبية. بغية تحسين جودة الخدمات و تطوير القدرات و جعل التركيز على البحت و التعمق في البحوت الطبية. عوض البحث و الغوص في كيفية تدبير القوت و العبش. و ذلك سينعكس إيجابيا على المجتمع باكمله. و كذلك تشجيع الدورات التكوين المستمر و الاستمرار في تأهيل البنية التحتية. و تنزيل الحكامة.
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-2
5 - mmmmmm الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:11
أصلا القطاع مشلول شلل كلي.....
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6
6 - nawaf الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:12
يجب الاعتماد على الكادر الاجنبي بالتعاقد القصير الامد خصوصا اطباء شرق آسيا حيث راتب طبيب مغربي يشغل ثلاثة متعاقدين بجودة عالية والشروط اللتي تلبي حاجيات المواطنين.
حتى يتم تكوين جيل جديد من الاطباء لديه انتماء للوطن ويقدر المسؤولية والمواطن
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8
7 - abdellah الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:12
خوصصة هي الحل مثل سويسرا ... أصلا مستثفى خريبكة مجرد بناية اسمنتية
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-3
8 - eljoundi Sophia الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:12
ces médecins manquent de décence et doivent avoir honte d'eux-mêmes et de ce qu'ils font comme injustice envers leurs concitoyens… Ces médecins se considèrent comme au-dessus des autres Marocains, refusent d’aller soigner les pauvres, de servir dans les petites villes, bref, ils ne pensent qu’à l’argent, le fric, la plupart d’entre eux ne font même pas le minimum du service, haissent le peuple, et ont fait de certains hôpitaux publics des lieux de mafia : corruption, double emploi (on les trouve avec des fermes, des immeubles, élevage de bœufs, cliniques privées, etc.)… Enfin, où la déontologie, la morale, le patriotisme, l’humanisme (certains ne touchent pas les malades tant que ceux-ci ne payent pas d’avance…)…
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7
9 - ملاحظ الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:15
عندم تسمع الوزير امام الكاميرا تقول هنا انبات. ها الواقع المغاربة تشتمون طلبة الطب وتصفونهم باوصاف كاذبة. اذا كانت المستشفيات بهذه الحالة الرديئة فكيف ستكون كلية الطب. المسؤولون باعوا قطاع الصحة للخواص كما باعوا التعليم ا المواطن الى لديك الفلوس تتداوى وتعلم ابناءك والمزلوط لا مكان له عندنا هذه هي الحفيقة وغير ذلك مزايدات وكذب.
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-2
10 - أجرة الشوماج الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:17
للمعلقين الحقدين على الاطباء يجب أن يعلموا أن أجرة الطبيب في المغرب أقل من أجرة الشوماج في أروبا لدا يحب على الطبيب أن لا يتعدي ساعتين من العمل في الاسبوع (وبزاف)
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-4
11 - NaoB الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:19
فشل ذريع في احتواء ازمة ديال طبقة مهمة من المجتمع . تمارس مهنة نبيلة و حساسة في نفس الوقت . و تعاني من التسيير العشوائي ديال الوزارة الوصية.
انا كمواطن ، خايف على راسي حيت بان ليا بللي الى مرضت ، ليا الله ، لان الطبيب الى معندوش باش يخدم راه ماغادي يدير والو . زد على هادشي الحالة النفسية ديال هاد الاطبة اللي ....الخ
المهم هو ان الحكومة ملزمة بحل هذه الازمة و ايجاد صيغة جديدة فالتعامل كع هاذ الاطبة . لان الدولة لي مكاتحترمش الاطر ديالها ، راها مكتحترمش نفسها ...وبالتالي المواطن ف هادشي غير زايد ناقص ...
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0
12 - محارب سابق الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:20
من حقهم خوض هذه الاضرابات لأنهم هم في الواجهة يواجهون المرضى الذين لا يجدون علاجات بما أصبح يسمى مستشفيات رغم أنها لم يبقى من غالبية هذه المستشفيات الا اليافطة المعلقة أمام بابه.
بالله عليكم يا مسؤولي هذا البلد حتى ما ورثناه عن حقبة الاستعمار لم نحافظ عليه كنا و نحن أطفال مع بداية الاستقلال ندخل مستشفاتنا فنشم بها روائح خاصة اي روائح التعقيم و اليوم تزكم انوفنا روائح كريهة كاننا في مطرح النفايات. و اعلموا ان الصحة هي أولى الرمائز الثلاث لسيرورة و رقي اي أمة لان شعب الموبوء تنخره الأمراض محكوم عليه بالانقراض و الزوال. و مما اثارني اخيرا هو أحد الأشخاص مصاب بداء السل الفتاك و يحمل bk+ و تم تركه في وسط الساكنة بحي شعبي يعرف كثافة سكانية كبيرة. إلى أن وافته المنية منذ 20 يوما.
أسس كل امة صحة. تعليم. عدل.....
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1
13 - Leo الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:22
بعيدا عن الشعارات الرنانة فواقع الحال يؤكد ان اغلب اطباء و اطر القطاع الصحي يفتقرون اساسا الى الكفائة والضمير المهني.يتاجرون بمعانات المرضى..لا يهمهم حال المريض او حالته.لدي اصدقاء كثر في مستشفيات عديدة و ما يحكونه من قصص و مصائب ابطالها ممرضون و اطباء يدعو للتقزز و يثير الصدمة.الله ياخد الحق.شحال من واحد قتلوه اخرجو عليه بسبب الاخطاء الطبية و غياب الكفئة.والوزارة في دار غفلون.
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-1
14 - مواطن الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:23
الكل يعلم أوضاع المستشفيات الطبيب في القطاع العام طبيب بالقلم لا غير اما التجهيزات جميعها للمصحات الخاصة الله يكون مع المواطن البسيط و أطباء القطاع العمومي و حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع المسؤولين
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0
15 - Amghrabi الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:24
يجب الاهتمام بالنية التحتية للمستشفيات و توزيعها توزيعا عادلا في مناطق المغرب. والإكثار منها تلبية لحاجات المواطنين. وإذا ما استمرت الأطر الطبية في تعنتها والتلويح دوما ب تقديم الاستقالة، شل الحركة بالمستشفى آت،..... فيلزم التفكير في تعويضهم بغيرهم من اطباء من جنسيات أخرى.وحرمانهم من تراخيص العمل داخل عيادات وغيرها مما سيوثر على مسارهم المهني ان داخل أو خارج الوطن(راهم عيقوا)
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0
16 - نهظة القطاع الصحي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:25
نهظة القطاع الصحي يبدأ بتنمبة موارده البشرية.
الخطاب موجه للحكومة لتعميم التخصص لجميع الاطباء ووضع حد للمشكل المفتعل مع طلبة الطب.
التكوين والتموين المستمر مفتاح لتغيير الوضعية المزرية التى تعرفها جميع مستشفيات المملكة.
لابد من نهظة مجتمعية تشمل جميع افراد المجتمع من اجل مغرب المستقبل.
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0
17 - عبد الله الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:29
اغلب الأطباء في المغرب لا ينصت اي لا ينتبه ولا يلتقط الأصوات ولا يحدد مصادرها بعبارة اخري لا يعير اي اهتمام للمريض ولا يسمع اي لا يستطيع تحديد المفاهيم الي يقولها المريض ومن هنا ينطبق عليه المثل الصيني
"إذا شفي المريض شفاه الله واذا مات قتله الطبيب "
خلاصة ماذا تنتظر من ولد العالم الثالث هذا الولد الذي لا يستطيع تسيير شؤونه المادية والمعنوية مهمته في العالم ظلم الآخرين لانه تربى على ذلك
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0
18 - Yen a marre الثلاثاء 13 غشت 2019 - 10:30
Tout est question d'argent. Le problème des marocains, toutes classes et niveaux confondus, ont pour seule valeur l'argent. Pourquoi autant de prostitution chez nous, mendiants...pas de valeurs! Les médecins en font partie.
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