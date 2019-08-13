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كُتّاب وآراء
أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية"
يُرتقب أن يشلّ أطباء القطاع العام المستشفيات العمومية للمملكة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذا للخطوات التصعيدية المُتضمنة في المرحلة السادسة من المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بغية تجويد القطاع الصحي العمومي نظرا لما يعرفه من "أوضاع مزرية"، بتعبير الهيئة التي ينضوي تحت لوائها الأطباء الغاضبون.
تنسيقية أطباء القطاع العام تعتزم كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت، بسبب "ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي"، يضيف المصدر عينه.
وعرّجت التنسيقية على تاريخ الاحتجاجات الفئوية التي شملت القطاع، بفعل ما تُسميه بـ القرارات "الشعبويةّ" و"الارتجالية" لوزارة الصحة، مؤكدة أن مُختلف المسيرات الاحتجاجية الجهوية أو الوطنية، وما صاحبها من استقالات جماعية، تظهر أن قطاع الصحة العمومي "دخل مرحلة الموت السريري"، تورد التنسيقية.
وأوضح المصدر عينه أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى "تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية".
وقد أقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.
وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
ومن يعتقد أن هؤلاء يهمهم تجويد الخدمات الصحية في المرافق العمومية فهو واهم .
في حين نسي الأطباء انها خدمة نبيلة وانسانية وتطوعية بالدرجة الأولى
(ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وخير دليل مانراه في المستشفيات العمومية ناهيك عن القطاع الخاص وصماصرة قطاع الصحة
ونذكر الأطباء الدين اعطو اليمين والقسم والعهد الذي قطعوه على أنفسهم أثناء تخرجهم من الجامعات المغربية
فقط تذكرو ذالك القسم وهل المغاربة ستحقون منكم هدا التعامل
حتى يتم تكوين جيل جديد من الاطباء لديه انتماء للوطن ويقدر المسؤولية والمواطن
انا كمواطن ، خايف على راسي حيت بان ليا بللي الى مرضت ، ليا الله ، لان الطبيب الى معندوش باش يخدم راه ماغادي يدير والو . زد على هادشي الحالة النفسية ديال هاد الاطبة اللي ....الخ
المهم هو ان الحكومة ملزمة بحل هذه الازمة و ايجاد صيغة جديدة فالتعامل كع هاذ الاطبة . لان الدولة لي مكاتحترمش الاطر ديالها ، راها مكتحترمش نفسها ...وبالتالي المواطن ف هادشي غير زايد ناقص ...
بالله عليكم يا مسؤولي هذا البلد حتى ما ورثناه عن حقبة الاستعمار لم نحافظ عليه كنا و نحن أطفال مع بداية الاستقلال ندخل مستشفاتنا فنشم بها روائح خاصة اي روائح التعقيم و اليوم تزكم انوفنا روائح كريهة كاننا في مطرح النفايات. و اعلموا ان الصحة هي أولى الرمائز الثلاث لسيرورة و رقي اي أمة لان شعب الموبوء تنخره الأمراض محكوم عليه بالانقراض و الزوال. و مما اثارني اخيرا هو أحد الأشخاص مصاب بداء السل الفتاك و يحمل bk+ و تم تركه في وسط الساكنة بحي شعبي يعرف كثافة سكانية كبيرة. إلى أن وافته المنية منذ 20 يوما.
أسس كل امة صحة. تعليم. عدل.....
الخطاب موجه للحكومة لتعميم التخصص لجميع الاطباء ووضع حد للمشكل المفتعل مع طلبة الطب.
التكوين والتموين المستمر مفتاح لتغيير الوضعية المزرية التى تعرفها جميع مستشفيات المملكة.
لابد من نهظة مجتمعية تشمل جميع افراد المجتمع من اجل مغرب المستقبل.
"إذا شفي المريض شفاه الله واذا مات قتله الطبيب "
خلاصة ماذا تنتظر من ولد العالم الثالث هذا الولد الذي لا يستطيع تسيير شؤونه المادية والمعنوية مهمته في العالم ظلم الآخرين لانه تربى على ذلك