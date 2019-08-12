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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد

الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد

الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 12 غشت 2019 - 20:00

قال أحمد الزفزافي، والد القائد الميداني لحراك الريف ناصر الزفزافي، إنه "لم يكلف نفسه عناء اقتناء أضحية أو حلوى العيد، كما أنه لا يجد الصيغة المناسبة للتعبير عن الوضع الذي تعيشه العائلات في مناسبة دينية عظيمة مثل عيد الأضحى في ظل غياب أبنائها".

وأضاف الزفزافي أن "الأمل كان معقودا على عيد الأضحى من أجل إطلاق سراح المعتقلين، خاصة المحكومين بفترات قصيرة من 3 إلى 5 سنوات، لكن إحباط هذه المرة كان قاسيا وثقيلا جدا".

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مجيئ الجالية المتحدرة من منطقة الريف بكثرة هذه السنة صوب مدينة الحسيمة، فضلا عن توافد السياح من مختلف مناطق المغرب، جعل المدينة تنزع عنها بعض ملامح الحزن".

وأشار الزفزافي إلى أن "المدينة على العموم منكوبة اقتصاديا، فالناس اعتقلوا بسبب شيكات لم يستطيعوا أدائها لأصحابها بسبب الركود والبلوكاج الاقتصاديين".

وأكد أب المعتقل المحكوم بـ20 سنة سجنا أنه "التقى بناصر يوم الأربعاء الماضي، وأن معنوياته مرتفعة كما العادة، حيث لا يبني أحلامه على الأوهام، مسجلا أن المسؤولين ينهجون العنجهية والابتزاز في علاقتهم بعائلات المعتقلين".

وأكمل الزفزافي أن "غرضهم (المسؤولون) تأديب المعتقلين وعقاب العائلات"، مشددا على أن "مناسبة عيد الأضحى عظيمة، فقد أفدى الله اسماعيل بكبش، لكن يبدو أن هناك من لا يكترث لمثل هذه الأمور".

أوردت مصادر من داخل مدينة الحسيمة أن "أجواء العيد عادية بالمدينة وتمر على أحسن ما يرام"، مسجلة أن "مشكل المعتقلين أصبح محصورا في العائلات، لكن جميع السكان طبعا يرجون عفوا ملكيا".

وأضافت المصادر ذاتها أن "الجالية المقيمة بالخارج تتواجد بكثرة في المدينة لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى، وهو أضفى على العيد طابعا خاصا"، مبدية تشبثها بأمل إصدار العفو عن جميع المعتقلين.

ومنت العائلات النفس بتكرار سيناريو عيد الأضحى الماضي، عندما استفاد عن أزيد من 180 معتقلا من حراك الريف من العفو الملكي، حيث عاشت الحسيمة ليلة بيضاء فرحا بالقرار الملكي.

ومكث السكان حينها بالشوارع حتى الساعات الأولى من يوم العيد في انتظار وصول كافة المعتقلين، بمن فيهم المرحلون من سجن عكاشة بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Daanoun hassan الاثنين 12 غشت 2019 - 20:18
Señor Ahmed tu hijo tiene 20años de cárcel
Señor Ahmed no has salido hacer una recogida de dinero de holanda
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-4
2 - Ziryab الاثنين 12 غشت 2019 - 20:19
هم أبرياء و ليسوا مجرمين. لم يسرقوا أو يقطعوا الطريق. و بالتالي لا أفهم لماذا يتم الحديث عن العفو
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-11
3 - Moussa الاثنين 12 غشت 2019 - 20:23
MOROCCO 2019...Ask for ur rights and ull end up in jail.....
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-5
4 - المعلق الاثنين 12 غشت 2019 - 20:24
اللهم ان هذا منكر. اطلقوا سراح المعتقلين و أسجنوا الفاسدين
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-8
5 - سلمان الاثنين 12 غشت 2019 - 20:31
كثير مثله أرتكبوا دنب قضو يوم العيد في السجون هل تضنون أن دولة المغرب فيها السيبة الويل لمن كل من سولت له نفسه
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7
6 - abd الاثنين 12 غشت 2019 - 20:32
Zafzafi est responsable de ce qui lui arrive, il est responsable devant la société à laquelle il doit payer sa dette et doit de ce fait purger sa peine. Zafzafi est privé juste de sa liberté,pensons aux forces de l’ordre qui souffrent de leurs handicaps et aux dégâts causés par les manifestants aux biens matériels de l’état qui ont été saccagés par les hors-la-loi.soyons sérieux et respectons notre justice et les jugements rendus.
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11
7 - ملاحظ الاثنين 12 غشت 2019 - 20:34
il faut ignorer ce fameux père zefzafi il dit n'importe quoi
ce n est pas la peine de le gonfler pour devenir leader. c est un rien
s il parle du commerce à la ville d al hoceima c est son ignorant fils qui est la cause de sa chute avec ses actes terroristes.
les habitants d al hoceima n ont pas besoin d un porte parole comme le père Sefsafi
les habitants d al hoceima sont grands et conscients de leur situation et leur marrocanité
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10
8 - مغربي الاثنين 12 غشت 2019 - 20:39
سبحان الله، تنتظرون العفو و لا تريدون طلبه. يعني تعملون على نصر معنوي و سياسي و لكن الدولة ليست بتلك السداجة التي تتخيلون. ببساطة، الطريق للخروج من المأزق الذي وقعتم فيه سهل وواضح: إعتذار للمغاربة على الأذى الذي تسببتم فيه، طلب عفو، ثم إنتظار القرار. غير هذا ستتنتظرون 20 سنة.
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5
9 - ملاحظة الاثنين 12 غشت 2019 - 20:40
ينتظرون من الدولة بان تعتدر لهم و تعوضهم و تعطيهم مناصب
باختصار
العفو عنده شروط
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7
10 - kaddour الاثنين 12 غشت 2019 - 20:42
هدا الاب هو لي خرج على ولدو....ثوار كوبا ماداروش هاد الحالة...كيسحاب ليه راسو هو المهدي المنتظر لي غا يقاد البلاد ...الله يهديك اوصافي...
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11
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