الملك يأمر بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده

هسبريس من الرباط

أمر الملك محمد السادس، بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قبل قليل أن "جلالة الملك يصدر أمره المنيف بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة".