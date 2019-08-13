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كُتّاب وآراء
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الملك يأمر بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 12:45
أمر الملك محمد السادس، بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.
وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قبل قليل أن "جلالة الملك يصدر أمره المنيف بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - mowatin الثلاثاء 13 غشت 2019 - 12:56
هل سيتم الغاء عطلة يوم 21/08؟ ام ستبق العطلة وتلغ الاحثفالات فقط.
2 - استاذ الثلاثاء 13 غشت 2019 - 12:59
إنه عين الحكمة و ربما يمكن إلغاء العطلة بهذه المناسبة
4 - مغربية حتى النخاع الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:00
عاش الملك كنتمناو بمناسبة عيد ميلادو يقوم بجولة على المدن المغربية باش المسؤولين يقومو بشوية ديال الإصلاحات
5 - عيد الشباب الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:05
هذا ربما تمهيدا للاحتفال بعيد الميلاد ولي العهد تحت اسم عيد الشباب.
6 - hamid الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:08
قرار حكيم وجب تعميمه على مجموعة من الاحتفالات واستغلال الأموال المخصصة لهذه الاحتفالات في المنفعة العامة
8 - علوش الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:12
حفظ الله ولي أمرنا وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر
9 - فيصل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 13:26
أعتقد أن عيد الشباب سيتم حذفه من لائحة العطل الرسمية مما سيمهد إلغاء بعض الأعياد التي أصبحت رمزية مثل 11 يناير 14 اوت ...
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