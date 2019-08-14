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كُتّاب وآراء
حملة مغربية تعالج قلوب أطفال نيامي بالنيجر
نظمت مصلحة جراحة القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، برئاسة بومزبرة الدريسي، حملة طبية لجراحة القلب عند الأطفال بنيامي، تم خلالها إجراء 17 عملية، منها 15 عملية قلب مفتوح.
واستفاد من هاته الحملة رضع وأطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 سنة، ومعظمهم يشتكون من تشوه خلقي أو روماتيزم القلب. كما خضع ثلاثة بالغين لعمليتي تغيير الصمام أو إصلاحه حسب الحالة.
وقد عرفت هاته الحملة كذلك تكوين جراحين وأطباء التخدير وممرضين، مما سيساعد المركز على تحسين خدماته الصحية. وعلاوة على هذا التكوين سيستفيد مجموعة من أطباء القلب والممرضين من تداريب بالمستشفى الجامعي محمد السادس من أجل تحسين مهاراتهم في طب وجراحة القلب عند الأطفال، والعناية المركزة بعد جراحة القلب، وكذلك تسيير مضخة القلب.
يشار إلى أن هاته الحملة جاءت في إطار تعزيز الشراكة جنوب – جنوب بين المغرب والنيجر بعد الزيارة التي قام بها مدير المستشفى العام لنيامي، الدكتور عومارا، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.