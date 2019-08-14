24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نشطاء يطلقون حملة لرفض تسمية عامل النظافة بـ"مول الزبل" (5.00)

  2. الانتخابات الرئاسية التونسية.. الكل خاسر (5.00)

  3. شوارع الرباط يوم العيد (5.00)

  4. المهدي المنجرة المُنذر بآلام العالم ومَآسِيه (5.00)

  5. قائم جديد بأعمال السفارة الأمريكية يسبق "رَجُل ترامب" إلى الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حملة مغربية تعالج قلوب أطفال نيامي بالنيجر

حملة مغربية تعالج قلوب أطفال نيامي بالنيجر

حملة مغربية تعالج قلوب أطفال نيامي بالنيجر
هسبريس من مراكش
الأربعاء 14 غشت 2019 - 05:20

نظمت مصلحة جراحة القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، برئاسة بومزبرة الدريسي، حملة طبية لجراحة القلب عند الأطفال بنيامي، تم خلالها إجراء 17 عملية، منها 15 عملية قلب مفتوح.

واستفاد من هاته الحملة رضع وأطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 سنة، ومعظمهم يشتكون من تشوه خلقي أو روماتيزم القلب. كما خضع ثلاثة بالغين لعمليتي تغيير الصمام أو إصلاحه حسب الحالة.

وقد عرفت هاته الحملة كذلك تكوين جراحين وأطباء التخدير وممرضين، مما سيساعد المركز على تحسين خدماته الصحية. وعلاوة على هذا التكوين سيستفيد مجموعة من أطباء القلب والممرضين من تداريب بالمستشفى الجامعي محمد السادس من أجل تحسين مهاراتهم في طب وجراحة القلب عند الأطفال، والعناية المركزة بعد جراحة القلب، وكذلك تسيير مضخة القلب.

يشار إلى أن هاته الحملة جاءت في إطار تعزيز الشراكة جنوب – جنوب بين المغرب والنيجر بعد الزيارة التي قام بها مدير المستشفى العام لنيامي، الدكتور عومارا، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.