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الرئيسية | مجتمع | السواد يخيم على بيت عائلة الزفزافي في أيام العيد

السواد يخيم على بيت عائلة الزفزافي في أيام العيد

السواد يخيم على بيت عائلة الزفزافي في أيام العيد
هسبريس ـ محمد الراجي
الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:15

للسنة الثالثة على التوالي، غابت فرحة عيد الأضحى عن بيت أسرة ناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف القابعين في عدد من السجون، بعد أن خاب، مرة أخرى، أمَل الأسرة الصغيرة في استفادة ابنها، الذي شكّل اعتقاله منعطفا كبيرا في مسار الحراك، من العفو.

أحمد الزفزافي، والدُ ناصر، ارتأى أن يضفي على عيد الأضحى لهذه السنة مسحة من السواد، بتنصيب أعلام سوداء فوق سطح بيته، دلالة على السوداوية التي تتدثر بها حياة أسرته، كما هو حال باقي أسَر معتقلي حراك الريف منذ اعتقال أبنائها قبل أزيد من عامين.

الزفزافي الأب لجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليشكي بثَّه وحُزنه من مُصابه، هو وباقي آباء وأمهات شباب حَراك الريف القابعين خلف القضبان، دون أن يغفل توجيه لوم حاد للماسكين بزمام الأمور "الذين يمعنون في فرض القهر للزيادة في قوة التأثير على الباقي".

وظهر أحمد الزفزافي بتقاسيم وجهه الصارمة ونظراته الضاجة بالأسئلة في سطح بيته وقد نصب ثلاثة أعلام سوداء صغيرة وفي كفه علم رابع، وكتب في تعليق على الصورة: "بهذه المناسبة الثالثة التي لم نعرف فيها طعم حلاوة العيد، فقط أكتفي بتغيير هذه الألوان الدالة على قتامة الوضع بالنسبة لي ولجميع عائلات المعتقلين والمنطقة ككل".

وكانت عائلات معتقلي حراك الريف تنتظر أن يتواصل مسلسل العفو عن باقي المعتقلين، بعد الإفراج عن 60 منهم بمناسبة عيد الفطر الماضي، لكن سرعان ما تضاءل أمل العائلات، بعد أن لم يتعدّ عدد المستفيدين من العفو ثمانية معتقلين فقط، في حين خَلت لائحة السجناء المشمولين بالعفو بمناسبة عيد الأضحى من معتقلي حراك الريف.

وعبّر أحمد الزفزافي عن الإحباط السائد وسط عائلات معتقلي حراك الريف بقوله: "اعتقل أبناؤنا واعتقل معهم الريف بأكمله، ومنذ سنتين وزيادة وعائلات المعتقلين تنتظر القادم من المركز ليكون الإحباط سيد الموقف، لأنهم لم يجدوا مثل الخنساء لترثيهم، ولا المعتصم لينقذهم وينقذ الريف مما هو فيه بإدخاله إلى غرفة العناية المركزة حتى يترجل عن صليبه، إلا أن الآخذين بناصية البلد ككل، والريف خاصة، أمعنوا ويمعنون في فرض القهر للزيادة في قوة التأثير على الباقي".

ووصف الوضع في الريف بالقاتم، "أمنيا، اقتصاديا، إعلاميا، ومعيشيا"، مستدركا في تدوينته التي ذيلها بشعار الحرية للمعتقلين، بأنه "رغم فضاعة وقساوة الوضع، أحاول أخلاقيا أن أهنئ الإخوة الآخرين بمناسبة عيد الأضحى، متمنيا للجميع السعادة التي افتقدناها نحن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - safirbleu الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:19
il y a pleines de familles au Maroc qui vivent une fête malheureuse , et aussi dans le monde entier ,
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2 - مهاجرة الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:23
من خلال هده الرايات السود يتضح لنا صحيح ما كنا تقول من قبل هو تشيع أهل الفزافي للروافض ما وراء البحر الخليج الدين خرجوا عن ولات أمورهم و أوصلوا بلدانهم لما وصلت إليه مثل العراق اليمن سوريا ليبيا....
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3 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:30
هذا ماجنت .........لاهلها .الله يطلق سراح كل مسجون.............
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4 - mafrassou الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:34
^^وعبّر أحمد الزفزافي عن الإحباط السائد وسط عائلات معتقلي حراك الريف بقوله: "اعتقل أبناؤنا واعتقل معهم الريف بأكمله، ومنذ سنتين وزيادة وعائلات المعتقلين تنتظر القادم من المركز ليكون الإحباط سيد الموقف، لأنهم لم يجدوا مثل الخنساء لترثيهم، ولا المعتصم لينقذهم وينقذ الريف مما هو فيه بإدخاله إلى غرفة العناية المركزة حتى يترجل عن صليبه، إلا أن الآخذين بناصية البلد ككل، والريف خاصة، أمعنوا ويمعنون في فرض القهر للزيادة في قوة التأثير على الباقي".^^
و فين غادي بيا اخويا فين غادي بيا
متى نعود الى رشدنا و نتصالح مع ذواتنا ونرفع الضيم عن المستضعفين
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5 - ملاحظ الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:34
ماذا ينتظر من لم يقم بتربية أبنائه تربية حسنة مبنية على مبادىء المسامحة والمواطنة ؟
وإن سي الزفزافي الاب يريد تحقيق الشهرة على حساب فشله الذريع في تربية أبنائه وتعليمهم.
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6 - azar الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:41
الزفزافي الاب لم يستخدم السياسة واللباقة لإطلاق سراح ابنه بل استخدم لي الدراع والاستفزاز ولهذا لم يصل الى نتبجة تذكر باستثناء جمع اموال لحسابه على حساب القابعبن في السجون
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