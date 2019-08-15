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الرئيسية | مجتمع | دكاترة الوظيفة العمومية يَنْشُدون إنهاء "الحيف" واستجابة الحكومة

دكاترة الوظيفة العمومية يَنْشُدون إنهاء "الحيف" واستجابة الحكومة

دكاترة الوظيفة العمومية يَنْشُدون إنهاء "الحيف" واستجابة الحكومة
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 15 غشت 2019 - 10:00

نَفس جديد يُعول عليه دكاترة الوظيفة العمومية مع بداية الموسم المقبل من أجل انتزاع مطالبهم الأساسية، على رأسها الاستفادة من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وقد أعرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بهذا الخصوص عن عزمه الدفاع عن مطالبه إلى أبعد مدى.

وينكبّ الاتحاد سالف الذكر، خلال الظرفية الراهنة، على إعداد مشروع يسعى إلى إيجاد صيغة متوافق عليها مع الجهاز التنفيذي، قصد إنهاء ما يُسميه بـ "الحيف" الذي طال الدكاترة، من خلال التركيز على "إطار أستاذ باحث، سواء داخل القطاعات الوزارية أو نقل مناصب دكاترة إلى المؤسسات الجامعية".

إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، قال إن "الاتحاد مستمر في خطواته النضالية من أجل نيل الحقوق المشروعة للدكاترة الموظفين، وهو اليوم منكب على إعداد مشروع متكامل تشتغل عليه لجنة من الدكاترة المتخصصين في القانون الإداري والمالية وهندسة الكفاءات، من أجل إيجاد صيغة مقبولة ومتوافق عليها مع الحكومة لإنهاء هذا الحيف الذي طال دكاترة منذ عقود".

وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعداد المشروع يأتي في ظل خطاب الملك محمد السادس خلال عيد العرش، حينما "أعطى الضوء الأخضر من أجل استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية وتمكينها من مناصب المسؤولية، لأنه بات من غير المعقول تهميش الدكاترة الموظفين وهم نخبة المجتمع المغربي، ما يتسبب في إهدار هذه الكفاءات".

وأوضح المتحدث أن المشروع "سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة من أجل تطوير الإدارة المغربية بكفاءات لها من التجربة ما يكفي للنهوض بهذا القطاع، وضخ دماء جديدة في الجامعات المغربية بدكاترة متمرسين"، مبرزا أن "أغلبهم يمارس التدريس والتأطير في قطاعات وزارية كثيرة".

وتابع بالقول: "كما أن مشروع الاتحاد لا يتطلب إحداث أنظمة، بل فقط إدماج الدكاترة في نظام الأساتذة الباحثين الموجود، خاصة المرسوم رقم 804-96-2، الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997)، الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا الخاضعة لوصاية الوزارات".

وسبق للاتحاد العام لدكاترة المغرب أن ناشد الملك محمدا السادس، خلال المسيرة الوطنية التي نظمها في أواخر أبريل الماضي، عبر توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، تسليط الضوء على "مظلومية هذه الفئة"، بهدف إبراز "العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، ما يُعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة"، علما أن عملية الدمج "سوف تنعكس إيجابيا على سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حياة الخميس 15 غشت 2019 - 10:17
لك الله ياوطني... قمة الانتهازية و الأنانية... اين مبدأ تكافؤ الفرص وفي نظركم ما مصير الذكاترة الغير الموظفون؟
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5
2 - طبيب الماني الخميس 15 غشت 2019 - 10:30
خاليتو خدمتكم...وخاليتو مصالح الناس واقفة...سنين و انتوما كتخلصو من المال العام....عطيتوهاا للسليت سنوات باش تجيبو هاد الدكتورة.
و في الاخير بغيتو تشدو بلاصة استاد جامعي...اصلا انتما دابا و مكتخدموش...لي دوا معاكم كتخسرو عليه حنا دكاترة...انتما بلاصتكم الحبس
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0
3 - متتبع الخميس 15 غشت 2019 - 10:33
الكفاءات يتم اختيارها بالمباريات التي تفتح في وجه الجميع...الحاصلون على الدكتورة الاجنبية والمغربية بمن فيهم الموظفون و العاطلون...ليتم اختيار الشخص الأنسب... ما دون ذلك فهو فساد
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5
4 - دكتور ميم الخميس 15 غشت 2019 - 10:35
لاشك أن هذه مبادرة محمودة تتماشى مع روح ونص الخطاب الملكي. وإن استجابة المشرع للملف المطلبي ليعد حلما ممكن المنال، فقط بالصبر والعزيمة سنتمكن من تحقيق المبتغى ورد الاعتبار للدكتور في دواليب الإدارات.
الحكرة بلغت حدا لا يطاق، والضرر الذي يتجرعه كل دكتور موظف لأمر يطال صورة البلد قبل المعني بالأمر.
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-2
5 - احمد الخميس 15 غشت 2019 - 10:38
يجب على الحكومة أن تتصالح مع هذه الكفاءات التي تعاني في صمت داخل الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وأن تفتح لها المجال من أجل أن تستفيد منها الجامعات ومراكز التكوين
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