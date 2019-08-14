24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. برلماني السراويل القصيرة (5.00)

  2. "أونسا" تسجل غياب شكايات تعفن أضاحي العيد خلال هذه السنة (5.00)

  3. مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة (5.00)

  4. تقرير: فيسبوك يتنصت على محادثات المستخدمين (5.00)

  5. خان يشبه "مودي" بهتلر بسبب كشمير الهندية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | معتقلون ينادون بـ"التفاتة دولية" أمام جحيم سجون "البوليساريو"

معتقلون ينادون بـ"التفاتة دولية" أمام جحيم سجون "البوليساريو"

معتقلون ينادون بـ"التفاتة دولية" أمام جحيم سجون "البوليساريو"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:00

في ظروف لا إنسانية، يواصل العديد من القاصرين الصحراويين قضاء مدة محكوميتهم بسجن الذهيبية بتندوف، بعد أن رماهم قضاء جبهة البوليساريو داخل هذا السجن دون توفر شروط محاكمة عادلة تبت في المنسوب إليهم من اتهامات يرتبط أغلبها بأبعاد سياسية وانتقادات لقيادة ابراهيم غالي للمخيمات.

وكشفت أشرطة فيديو، حصلت عليها هسبريس، عن قاصرين كثر يمكثون إلى جانب كبار السن بالسجن سالف الذكر، ويعانون من كدمات وآثار تعذيب وأمراض جلدية خطيرة تستوجب الذهاب للمستشفى، وهو ما لم يتأت لهم.

واشتكت الشهادات الواردة في الفيديو من غياب ظروف الاعتقال، حيث يكتفي المسجونون بقضاء حاجتهم البيولوجية على مقربة من أماكن النوم، التي تتكون من فراش فقط، مبدين امتعاضهم من سوء التغذية، وغياب الأدوية لمعالجة الأمراض المنتشرة في صفوف السجناء.

وناشد المعتقلون مختلف المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لرفع الظلم والحيف الذين طالا العديد منهم، الذين ولد أغلبهم في مطلع الألفية الحالية، حسب الشهادات التي أدلوا بها، فيما لم يتمكن البعض الآخر من معرفة اسمه وسبب اعتقاله لكونه وجد نفسه مسجونا منذ الصبا.

وتظهر أشرطة الفيديو مكانا ضيقا يفترش فيه المعتقلون أغطية بالية يستلقون فوقها، تقيهم قليلا من خشونة الأرضية وحرارة الطقس المرتفعة التي تعرفها المخيمات خلال شهر غشت، مشددين على ضرورة التدخل لإنقاذ أرواحهم بعد تسجيل ونشر الفيديو.

وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، باحث في العلاقات الدولية، إن "استمرار اعتقال الناشطين الصحراويين بمعتقلات تندوف ردا على مشاركتهم في احتجاجات الرابوني للمطالبة بالتغيير يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية وصدقية وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بخصوص ملفات المعتقلين قسرا بسجون البوليساريو".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "مما يزيد الطين بلة ورود تقارير عن سوء المعاملة واحتجاز قاصرين"، مشددا على أن الأمر خرق سافرا لحقوق الأطفال، موردا أن "البوليساريو تطبق أيضا سياسة انتقامية تطال أهل المعتقلين وذويهم لترهيبهم وتخويفهم".

واستنكر المتحدث "غياب أي خبر بخصوص الموضوع في وكالات الأنباء العالمية التي تسارع لتغطية أي حدث ولو كان جريمة عادية بأقاليمنا الجنوبية وتضخيمه ونشره على قنوات العالم، في حين تنهج سياسة النعامة تجاه مصير أطفال صغار معتقلين وناشطين حقوقيين صحراويين مسالمين قدرهم الاعتقال والاختفاء القسري بتندوف بمباركة القيادة الجزائرية وصمت العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - صحراوي مغربي الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:13
وهل هناك مقومات دولة لكي تسال عن محاكمة عادلة . هل تبحث عن إبرة وسط البحر.
فقط عصابة في يد الجيش الجزائري الشقيق ركز على الشقيق. عصابة ارهابية لمعاداة المغرب و الاستفادة من المساعدات الدولية.
وهل العصابات او الملشيات تكون ديموقراطية . أبدا
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه .و البوليساريو عند أمها الجزاير، و الجزاير في ارضها دمية. انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - صحراوي مغربي حتى النخاع الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:18
البوليساريو عصابة إرهابية .حان الأوان لتحرير إخواننا والقضاء على العصابة التي تهدد استقرار شعوب المغرب الكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - الطنز البنفسجي الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:18
البوليساريو تعيش ترنح المذبوح.
فقط الجهة ااعسكرية الجزاىرية من لاتزال تدعمها من دون الطبقة السياسية وأي حالة عصيان او ثورة خفيفة فب المخيمات تصيبها بالجنون.
عمر الجبهة قصير ولا يزال يقصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - حسن الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:26
اللعبة واضحة الدول الأوربية تستغل نزاع الصحراء فقط لضغط على المغرب في بيع ثروته بثمن جد رخيص لهم وهدا هو الواقع لو أن المغرب فرق ثروته على الشعب لكن احسن من سويسرا . لأن المغرب في صحراءه من طنجة الكويرة وانتهى الكلام مثلا السمك غير موجود في أوروبا لقد استنزف ثروتهم السمكية ويريدون استنزاف ثرواتنا حيت يتم شراء عدت أنواع من الأسماك الغالية ويتم بيعها بثمن جد غالي وكأنه تم اصتياده في أوروبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - amagous الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:34
Ou est reda ahmed ben chemsi.C'est lapreuve que les droitde lhomistes n'ont aucune credibilité surtout quand il s'agit des notres .Ils s'engage juste pour en decoudre avec le makhzen et salir la reputation de leur pays.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - من حبة قبة. الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:39
السياسة المغربية جبانة ومقصرة في هذا الجانب. وكانه غير معني بمعاناة هؤلاء الابرياء القاصرين . مع العلم أن التهمة الموجهة لغالبية القاصرين .تتعلق برفض التجنيد الإجباري مند طفولتهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.