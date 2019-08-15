رحلات عودة الحجاج المغاربة تنطلق يوم الجمعة

هسبريس - متابعة

يبدأ الحجاج المغاربة أولى رحلات العودة إلى أرض الوطن غدا الجمعة، بعد إتمامهم الأربعاء ثالث أيام التشريق، مناسك الحج.

وأفاد مصدر من البعثة المغربية للحج أن الفوج الأول من الحجاج العائدين إلى أرض الوطن سيتوزع على ثلاث رحلات، تتجه الأولى إلى الرباط فيما ستتوجه الأخريان إلى الدار البيضاء.

وأتم حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلون، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر منى، في آخر أيام التشريق قبل مغادرتهم مكة بالطواف حول البيت العتيق للوداع.

يذكر أن عدد الحجاج المغاربة في موسم الحج الحالي يقدر بنحو 32 ألف حاج وحاجة، منهم 22 ألفا ضمن التنظيم الرسمي، و10 آلاف مع وكالات الأسفار.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج الحالي مليونين و489 ألفا و406 حاجا وحاجة، منهم مليون و855 ألف حاج من الخارج و634 آلاف و379 من الداخل حسب إحصائيات رسمية سعودية.