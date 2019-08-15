استقالة المئات من الأطباء المغاربة تُفاقم أزمة المنظومة الصحية

هسبريس – نورالدين إكجان

سيل جديد من الاستقالات من المرتقب أن تتقاطر على مكاتب وزارة الصحة، بعد أن ضاق 306 أطباء ذرعا بالظروف المصاحبة لممارستهم المهنة، مطالبين الوزير أنس الدكالي بالبت فيها بمعية استقالات عديدة قدمها زملاؤهم في وقت سابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلبات الإعفاء إلى 1300 استقالة قدمت بمختلف مديريات الصحة بالمملكة.

ورغم المَساعي التي تبذلها وزارة الصحة لتدارك النقص الحاد في الأطر الطبية على مستوى المستشفيات، إذ تفتح بشكل دوري مباريات ولوج الوظيفة العمومية، إلا أن خريجي كليات الطب يفضلون المصحات الخاصة أو الهجرة إلى الخارج، وهو ما يجعل المستشفيات تئن تحت وطأة الاستقالات ومقاطعة المباريات.

وتهم الاستقالات الجديدة مختلف مدن الجنوب كما الوسط، وأبرزها الرباط وسلا والدار البيضاء وخنيفرة، وتمارة والعيون وأكادير وكلميم وغيرها، كما أنها مرشحة للازدياد في الأيام القليلة المقبلة، حسب ما كشفته مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، سجل أن "الاستقالات شكل احتجاجي مشروع يقوم به الأطباء منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "الدخول الاجتماعي المقبل سيشهد وضع استقالات فردية عوض الجماعية التي يتم تقديمها حاليا، استجابة لما تهدد به وزارة الصحة".

وطالب العلوي، في تصريح لهسبريس، وزارة الصحة بـ"الاستجابة لطلبات الاستقالة التي تقدم بها الأطباء المستوفون للشروط"، مشددا على أن "استعادة الثقة في المنظومة الصحية بالبلد مرتبطة بمدى الاستجابة للملف المطلبي المشروع الذي ترفعه هيئة الأطباء منذ سنوات".

وأوضح المتحدث: "لو كان الملف المطلبي مبنيا على باطل لتعب الأطباء وتوقف مسارهم النضالي منذ زمن، لكن لأنهم أصحاب حق فقد اختاروا سلك مسار التصعيد"، وزاد: "عدم الاستجابة للملف المطلبي يعني أن استقالاتنا مشروعة، وعلى الوزارة قبولها".

وأكمل العلوي: "الأطباء سيستمرون في مسارهم، فقد أصبحوا مقتنعين بعدالة قضيتهم، وبعد أسبوع الغضب الماضي اليوم الخميس وغدا الجمعة ننفذ إضرابا آخر في أفق الاحتجاج مجددا الأسبوع المقبل ضد الوضعية القائمة في مختلف مستشفيات المملكة".

وقد قدم 300 طبيب استقالاتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالة جماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة.