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الرئيسية | مجتمع | دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء

دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء

دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء
ياسين أوشن من خنيفرة
الجمعة 16 غشت 2019 - 17:00

قصة أقرب إلى الخيال تلك التي تحكيها "دنيا" ذات الثلاثين من العمر، القاطنة بضاية نزهة دوار البرغوث بمدينة الخميسات، والتي تعيش رفقة والدتها في خيمة بلاستيكية، لتضطر، أمام هذا الوضع الذي يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان، إلى اللجوء، منذ سنوات، إلى الدعارة وبيع أبنائها الذين تنجبهم بطرق غير شرعية لمن يرغب في التبني، بأثمان تختلف باختلاف المستوى الاجتماعي لكل أسرة تبحث عن أطفال، دون أن تشترط قدرا معينا من المال، لأنها تخاف أن يُترك لها الرضيع بين يديها وهي العاجزة عن رعايته، ولا تحبذ أن يتعذب وهو بين أحضانها، كل هذا من أجل ضمان قوت يومها ووالدتها، نظرا إلى غياب معيل للأسرة ووفاة والدها.

قالت دنيا إنها لم ترغب يوما في "الفساد"، لكن ظروف العيش هي التي أرغمتها على اختيار تلك الطريق غير السليمة؛ موردة: "كنت أشتغل لدى النساء في المنازل وأقوم بأشغال نسائية، غير أن تلك "البركة" التي كنت أحصل عليها، 50 درهما، لا تكفي في شيء، لهذا أجبرت على امتهان الدعارة من أجل ادخار بعض المال لـ"دواير الزمان"، والاهتمام بالوالدة التي تظل في المنزل، وشراء الدواء لها لأنها أصيبت بكسر على مستوى رجلها".

وتابعت دنيا في اتصال هاتفي بهسبريس: "أقوم باحتياطاتي أثناء ممارسة الجنس مع الزبناء، غير أن العقاقير لا تجدي في كثير من المرات، ربما جراء الأعصاب، لأجد نفسي حاملا. ولأنني لن أقدر على توفير ظروف عيش لائقة للطفل الذي سيُنجب، سواء كان ذكرا أو أنثى، أضطر إلى بيعه لإحدى الأسر لتتكفل به وترعاه، رغم أنني أعتصر ألما كلما فارقت أحد أطفالي، ولو أنني أنجبته بطريقة غير شرعية وغير معروف والده".

وبخصوص أين أنجبت أطفالها الثلاثة في السابق، وضّحت المتحدثة نفسها، التي لم يسبق لها أن تزوجت، أنها تلد في المستشفى، بعدما تتكلف الأسرة الراغبة في التبني بمصاريف الولادة، وزادت: "في ما بعد تحصل على الرضيع وتقدم لي مقدارا معينا من المال، فأقفل عائدة إلى خيمتنا وكلي ألم نتيجة فراق طرف من كبدي".

وزادت دنيا في التصريح نفسه أنها الآن حامل بطفلها الرابع؛ مردفة: "تصور معي أني حامل بطفلي الرابع بعدما بعت الأطفال الثلاثة السابقين، والآن أنا في شهري التاسع، وعما قريب سأنجبه وسأبحث عمن يتكفل به ويهتم لأمره، لأنني لا أقوى على مجاراة مصاريف الرُضع الكثيرة، والتي تكاد لا تنتهي".

وأضافت دنيا أن قلة ذات اليد أفسدت عليها رفقة والدتها فرحة عيد الأضحى، الذي احتفل به المغاربة الإثنين المنصرم، لأن وضعها الاجتماعي لا يسمح لها بشراء الأَضحية، مردفة: "أناشد المحسنين أن يقدموا لي يد المساعدة، وأن ينتشلوني من براثن "الفساد" ومخالب الدعارة، لأنني لم أخترها عن طيب خاطر، وكل ما أتمناه أن أعيش حياة كريمة رفقة والدتي التي من أجلها اخترت طريقا محفوفة بكل المخاطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - ابا الوليد الجمعة 16 غشت 2019 - 17:15
الا يرأف لحالها رجل
اين الاحثون عن الجنه
اين الساجدون الراكعون
اين احفاد النبي
اين اين اين
حسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - fouad الجمعة 16 غشت 2019 - 17:16
تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها.........؟!
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3 - مروكي الجمعة 16 غشت 2019 - 17:18
ديري الدعارة شغلك هاداك.

أما تبيعي الولاد خاصك تعاقبي نتي و اللي شراهم. من امتى ولا بنادم كيتباع و يتشرى؟!!
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4 - nada الجمعة 16 غشت 2019 - 17:18
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم....
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5 - عمر الجمعة 16 غشت 2019 - 17:18
ها الحج لي باغي يحج بلا ميمشي حتا مكة.. ديرو الخير غا ف خوتكوم بعدا
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6 - ن.و الجمعة 16 غشت 2019 - 17:19
50 درهما التي كنت تتقاضينها قبل اقدامك على امتهان الدعارة وبيع هؤلاء الأطفال الضحايا أشرف لك وأفضل بكثير توبي إلى الله اختي الكريمة قبل فوات الأوان
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7 - أبو معاذ الجمعة 16 غشت 2019 - 17:19
لك الله يا دنيا
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8 - مصطفى إيطاليا الجمعة 16 غشت 2019 - 17:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
الحمل الرابع، لا تعليق...
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9 - hassan الجمعة 16 غشت 2019 - 17:21
عار ثم عار كمغاربة ان نعيش هذا الوضع المخزي 2019. لاكن مع كل أسف هذا هو مغرب موازين وسامحيني و.رشيد.شو .....وووووووو الشطيح و الرديح والمهرجنات التي تستنزف المملكة. لك الله يا وطني الغالي.
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10 - حنظلة الجمعة 16 غشت 2019 - 17:22
تموت الحرة جوعا.. ولا تأكل بثدييها
مع العلم أن الانسان ممكن يدير بريكولاج يومي..من غير طريق الحرام...الله إعفو على كل مبلي ومبلية.
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11 - Gala الجمعة 16 غشت 2019 - 17:23
ولمن أراد المال الحلال فليقصد المحسنين لطلب الصدقة وكذلك الزكاة أو أي مساعدة.
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12 - مغربي دايخ الجمعة 16 غشت 2019 - 17:23
أمثال هذه الشابة كثر . كان الله في عونها . خصوصا في زمن الغلاء هذا . رغم أن كل هذا لا يشفع لها بممارسة الدعارة .
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13 - اسماء الجمعة 16 غشت 2019 - 17:23
لن اتجرأ على مقاضاة و اطلاق احكام على هاته السيدة لانني لم اعش ظروفها .. لكن لا اخال نفسي اتبع الطريق الذي سلكته حتى و لو مت جوعا ... اللهم ديك 50 درهم في الحلال ولا بيع ابنائي ...
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14 - Maghribi الجمعة 16 غشت 2019 - 17:24
A3tiwah 80 millions de centimes par mois!!!
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15 - Hassan Sima الجمعة 16 غشت 2019 - 17:25
لا حول ولا قوة إلا بالله بالرغم من گل الظروف والمآسي هـذا لا يعني أن تمتهـني الدعارة تقولين لادخار بعض المال وماذا جنيتي أطلبي المغفرة من الله مالهـا 1500 درهـم ماشي فلوس القناعة مگايناش گتنتقمي من رأسك وأنتي لا تدرگي وضعگي مقرف گل هـذا سببه عدم الإيمان بالخالق يوجد عمل رغم گل الصعوبات
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16 - navace الجمعة 16 غشت 2019 - 17:25
لا حول ولا قوة الا بالله العلي
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17 - م.دهني الجمعة 16 غشت 2019 - 17:25
ماذا أقول لك يابنتي . حقا لو توفرت لك لك الظروف المناسبة في طفولتك لدرست وتوظفت وكفيت نفسك . ولو وفر لك المجتمع عملا شريفا ومردودا كافيا لوفرت على نفسك هذا العذاب النفسي الطويل المدى . لكن الله الله ياحكام في المسلمين . لله درك يا عمر بن الخطاب ويا عمر بن ع. العزيز .
لكن مع هذا أقول لبنتي : لاتقنطي من روح الله . وتوكلي عل الله . واطلبي من ربك وأنت مخلطة النية في أن يعفو عنك ويسامحك ويوجد لك طريقا حلالا لعيش كريم أنت وأمك .فما خاب من قصده بإخلاص.
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18 - عبدو الجمعة 16 غشت 2019 - 17:27
أين وزيرة الأسرة والتضامن، والتي صرحت ذات يوم بأن الذي دخله 20 درهما ليس فقيرا.
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19 - وحيد الجمعة 16 غشت 2019 - 17:27
راه مشي غير دنيا لكتمتاهن الدعارة و بيع الابناء كنعرف حالات أكتر من دنيا بزاف المجتمع ديالنا اصبح في خبر كان الله يستر المسؤلية في نضري ديال الحكومة شكون متافق معايا
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20 - آية الجمعة 16 غشت 2019 - 17:29
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم... وبن كيران يستمتع بالتقاعد المريح... الحساب يوم لاينفع مال ولا بنون
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21 - malika kech الجمعة 16 غشت 2019 - 17:30
نحن في زمان ومكان حتى الكسب الحلال لم يعد متوفر . عشنا حتى شفنا الدعارة مصدر رزق . شي عايش مفيك امتيازات اجور سمينة وشي ملاقي حتى باش يسد نفقات وحاجياته الطبيعية . هده انجازات على العثماني ومن سبقه ومن يليه ان يضيفها في الانجازات المحققة . اللهم ارفع عنا غضبك ومقثك فزمن النخوة والمروءة والغيرة على نسائنا دهب مع الريح.
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22 - Oum الجمعة 16 غشت 2019 - 17:30
مع الاسف الذي أوصلنا الى هذه الحالة المأساوية اللااخلاقية هو الدعارة والارهاب الذي تمارسه الدولة في حق الفقراء و بيع وهروب أبناء البلد الأكفاء للغرب.وكل هذا وذاك يصب في مصلحة الطبقة الغنية الفاسدة....
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23 - عماد الجمعة 16 غشت 2019 - 17:31
لا حول ولا قوة الا بالله
..............
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24 - عادل الجمعة 16 غشت 2019 - 17:31
لا سبب في العالم يبرر بيع الجسد والشرف من أجل المال...
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25 - malika kech الجمعة 16 غشت 2019 - 17:31
نحن في زمان ومكان حتى الكسب الحلال لم يعد متوفر . عشنا حتى شفنا الدعارة مصدر رزق . شي عايش مفيك امتيازات اجور سمينة وشي ملاقي حتى باش يسد نفقات وحاجياته الطبيعية . هده انجازات على العثماني ومن سبقه ومن يليه ان يضيفها في الانجازات المحققة . اللهم ارفع عنا غضبك ومقثك فزمن النخوة والمروءة والغيرة على نسائنا دهب مع الريح. وامعتصماه
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26 - مبارك الجمعة 16 غشت 2019 - 17:31
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
متى كان الفقر دريعة ودافعا لارتكاب المعاصي والجرائم.فكم من امرأة فقيرة وترك لها زوجها ايتاما وصبرة وكدت وربتهم احسن تربية.
ومن ترك شيء في الحرام رزقه له الله في الحلال
واطلب من العلي القدير ان يهديك ويعفو عنك.
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27 - Adil الجمعة 16 غشت 2019 - 17:32
إن معظم ماتعانيه ليس فقط دنيا وإنما الأمة الإسلامية قاطبة من ذل ووهن ومشاكل إجتماعية وحتى الاقتصادية وفساد وووو ياإخواني والله ثم والله سببه الرئيسي الفراغ الروحي حيث تجد الإنسان ليس له هم سوى إشباع الذات ولنا إسوة في الشعوب الغربية أكثر الناس إمتاعا وإستمتاعا بهذه الحياة الزائلة ومع ذلك الإحصائيات الخاصة بنسبة المنتحرين في العالم تجدها على رأس القائمة. الفراغ الروحي هو بإختصار بعد عن منهج الله عز وجل يقول تعالى : ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكم. ..
أنصحكم أختي ونفسي بالتوبة إلى الله عز وجل فهو الرازق وهو المعطي
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28 - ســـعـــيـــد . أ الجمعة 16 غشت 2019 - 17:34
اقرأ و اسمع يا من قطع آلاف الكيلومترات لتأدية مناسك الحج بغرض غفران الذنوب و دخول الجنة ، هذه الغاية قريبة جدا منك ، فالحج يوجد فقط على بعد بضع مئات من الكيلومترات و أحيانا على بعد أمتار من باب بيتك .
أنقذ امرأة من الانحراف ، أو أسرة من التشرد ، أو شابا من الضياع ..... و الله يضمن لك الجنة .
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29 - مواطن مغربي الجمعة 16 غشت 2019 - 17:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
اختي أن الله يراك ادعي ربك يستجب لك ان شاء الله
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30 - بطبوط الجمعة 16 غشت 2019 - 17:35
اييييييه يا الخميسات .....لا صحة و لا فليسات .
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31 - Said الجمعة 16 غشت 2019 - 17:35
للأسف الشديد الكثير من الفتيات نظرا لظروفهم العسيرة يجدون الحل الأنسب هو الدعارة.
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32 - Redoine الجمعة 16 غشت 2019 - 17:36
وكل ما أتمناه أن أعيش حياة كريمة رفقة والدتي التي من أجلها اخترت طريقا محفوفة بكل المخاطر"....هكذا تبرر جميع ممتهنات اقدم مهنة في العالم اقدامهن على هذا العمل الذي تنبذه كل الديانات...تبرير غير مقبول .
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33 - مهاجر الجمعة 16 غشت 2019 - 17:37
يا ترى ما رأي الحكومة في هذا الموضوع و أين الأرباح التي تجنوها من الفوسفاط و الصيد و الفلاحة لإعالة هذه الأسر المعوزة يا ودي تحيا أوروبا ما عندهم والو و يقسمو الخبزة مع كولش مكانش الشفارة
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34 - Cherif الجمعة 16 غشت 2019 - 17:38
فين فين فين فين
1-الدولة
2- الحكومة
3-- موسسات الاعمال الاجتماعية
4- الجمعيات
5- المحسنين
6- المجتمع المدني
كلشي راح مع الزمان كلشي صار في خبر كان الله حي باقي حي
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35 - تك فريد الجمعة 16 غشت 2019 - 17:38
ارتفاع تكاليف السكن في المغرب هو سبب انتشار الدعارة وارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة والعزوف عن الزواج واحتقار المواطنين لبعضهم البعض والفقر والهجرة خارج ارض الوطن.
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36 - منصف الجمعة 16 غشت 2019 - 17:38
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم اعف عنها ويسر لها في من يخرجها من هذا الجحيم وتب عليها وعلى جميع المسلمين والمسلمات انك انت التواب الرحيم
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