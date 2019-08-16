دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء

ياسين أوشن من خنيفرة

قصة أقرب إلى الخيال تلك التي تحكيها "دنيا" ذات الثلاثين من العمر، القاطنة بضاية نزهة دوار البرغوث بمدينة الخميسات، والتي تعيش رفقة والدتها في خيمة بلاستيكية، لتضطر، أمام هذا الوضع الذي يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان، إلى اللجوء، منذ سنوات، إلى الدعارة وبيع أبنائها الذين تنجبهم بطرق غير شرعية لمن يرغب في التبني، بأثمان تختلف باختلاف المستوى الاجتماعي لكل أسرة تبحث عن أطفال، دون أن تشترط قدرا معينا من المال، لأنها تخاف أن يُترك لها الرضيع بين يديها وهي العاجزة عن رعايته، ولا تحبذ أن يتعذب وهو بين أحضانها، كل هذا من أجل ضمان قوت يومها ووالدتها، نظرا إلى غياب معيل للأسرة ووفاة والدها.

قالت دنيا إنها لم ترغب يوما في "الفساد"، لكن ظروف العيش هي التي أرغمتها على اختيار تلك الطريق غير السليمة؛ موردة: "كنت أشتغل لدى النساء في المنازل وأقوم بأشغال نسائية، غير أن تلك "البركة" التي كنت أحصل عليها، 50 درهما، لا تكفي في شيء، لهذا أجبرت على امتهان الدعارة من أجل ادخار بعض المال لـ"دواير الزمان"، والاهتمام بالوالدة التي تظل في المنزل، وشراء الدواء لها لأنها أصيبت بكسر على مستوى رجلها".

وتابعت دنيا في اتصال هاتفي بهسبريس: "أقوم باحتياطاتي أثناء ممارسة الجنس مع الزبناء، غير أن العقاقير لا تجدي في كثير من المرات، ربما جراء الأعصاب، لأجد نفسي حاملا. ولأنني لن أقدر على توفير ظروف عيش لائقة للطفل الذي سيُنجب، سواء كان ذكرا أو أنثى، أضطر إلى بيعه لإحدى الأسر لتتكفل به وترعاه، رغم أنني أعتصر ألما كلما فارقت أحد أطفالي، ولو أنني أنجبته بطريقة غير شرعية وغير معروف والده".

وبخصوص أين أنجبت أطفالها الثلاثة في السابق، وضّحت المتحدثة نفسها، التي لم يسبق لها أن تزوجت، أنها تلد في المستشفى، بعدما تتكلف الأسرة الراغبة في التبني بمصاريف الولادة، وزادت: "في ما بعد تحصل على الرضيع وتقدم لي مقدارا معينا من المال، فأقفل عائدة إلى خيمتنا وكلي ألم نتيجة فراق طرف من كبدي".

وزادت دنيا في التصريح نفسه أنها الآن حامل بطفلها الرابع؛ مردفة: "تصور معي أني حامل بطفلي الرابع بعدما بعت الأطفال الثلاثة السابقين، والآن أنا في شهري التاسع، وعما قريب سأنجبه وسأبحث عمن يتكفل به ويهتم لأمره، لأنني لا أقوى على مجاراة مصاريف الرُضع الكثيرة، والتي تكاد لا تنتهي".

وأضافت دنيا أن قلة ذات اليد أفسدت عليها رفقة والدتها فرحة عيد الأضحى، الذي احتفل به المغاربة الإثنين المنصرم، لأن وضعها الاجتماعي لا يسمح لها بشراء الأَضحية، مردفة: "أناشد المحسنين أن يقدموا لي يد المساعدة، وأن ينتشلوني من براثن "الفساد" ومخالب الدعارة، لأنني لم أخترها عن طيب خاطر، وكل ما أتمناه أن أعيش حياة كريمة رفقة والدتي التي من أجلها اخترت طريقا محفوفة بكل المخاطر".