24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تُحَضر "زلزال تغييرات" بأسماء جديدة
- لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
- أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد
- عجلة الدوري الإسباني تنطلق .. "البارصا" يخطط للحفاظ على اللقب
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
"المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)
"جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
- "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" - (136)
- لقجع: خليلوزيتش أفضل خيار .. "الكان والمونديال" أهداف رئيسية - (83)
- مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية - (70)
- نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة - (68)
- اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء
قصة أقرب إلى الخيال تلك التي تحكيها "دنيا" ذات الثلاثين من العمر، القاطنة بضاية نزهة دوار البرغوث بمدينة الخميسات، والتي تعيش رفقة والدتها في خيمة بلاستيكية، لتضطر، أمام هذا الوضع الذي يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان، إلى اللجوء، منذ سنوات، إلى الدعارة وبيع أبنائها الذين تنجبهم بطرق غير شرعية لمن يرغب في التبني، بأثمان تختلف باختلاف المستوى الاجتماعي لكل أسرة تبحث عن أطفال، دون أن تشترط قدرا معينا من المال، لأنها تخاف أن يُترك لها الرضيع بين يديها وهي العاجزة عن رعايته، ولا تحبذ أن يتعذب وهو بين أحضانها، كل هذا من أجل ضمان قوت يومها ووالدتها، نظرا إلى غياب معيل للأسرة ووفاة والدها.
قالت دنيا إنها لم ترغب يوما في "الفساد"، لكن ظروف العيش هي التي أرغمتها على اختيار تلك الطريق غير السليمة؛ موردة: "كنت أشتغل لدى النساء في المنازل وأقوم بأشغال نسائية، غير أن تلك "البركة" التي كنت أحصل عليها، 50 درهما، لا تكفي في شيء، لهذا أجبرت على امتهان الدعارة من أجل ادخار بعض المال لـ"دواير الزمان"، والاهتمام بالوالدة التي تظل في المنزل، وشراء الدواء لها لأنها أصيبت بكسر على مستوى رجلها".
وتابعت دنيا في اتصال هاتفي بهسبريس: "أقوم باحتياطاتي أثناء ممارسة الجنس مع الزبناء، غير أن العقاقير لا تجدي في كثير من المرات، ربما جراء الأعصاب، لأجد نفسي حاملا. ولأنني لن أقدر على توفير ظروف عيش لائقة للطفل الذي سيُنجب، سواء كان ذكرا أو أنثى، أضطر إلى بيعه لإحدى الأسر لتتكفل به وترعاه، رغم أنني أعتصر ألما كلما فارقت أحد أطفالي، ولو أنني أنجبته بطريقة غير شرعية وغير معروف والده".
وبخصوص أين أنجبت أطفالها الثلاثة في السابق، وضّحت المتحدثة نفسها، التي لم يسبق لها أن تزوجت، أنها تلد في المستشفى، بعدما تتكلف الأسرة الراغبة في التبني بمصاريف الولادة، وزادت: "في ما بعد تحصل على الرضيع وتقدم لي مقدارا معينا من المال، فأقفل عائدة إلى خيمتنا وكلي ألم نتيجة فراق طرف من كبدي".
وزادت دنيا في التصريح نفسه أنها الآن حامل بطفلها الرابع؛ مردفة: "تصور معي أني حامل بطفلي الرابع بعدما بعت الأطفال الثلاثة السابقين، والآن أنا في شهري التاسع، وعما قريب سأنجبه وسأبحث عمن يتكفل به ويهتم لأمره، لأنني لا أقوى على مجاراة مصاريف الرُضع الكثيرة، والتي تكاد لا تنتهي".
وأضافت دنيا أن قلة ذات اليد أفسدت عليها رفقة والدتها فرحة عيد الأضحى، الذي احتفل به المغاربة الإثنين المنصرم، لأن وضعها الاجتماعي لا يسمح لها بشراء الأَضحية، مردفة: "أناشد المحسنين أن يقدموا لي يد المساعدة، وأن ينتشلوني من براثن "الفساد" ومخالب الدعارة، لأنني لم أخترها عن طيب خاطر، وكل ما أتمناه أن أعيش حياة كريمة رفقة والدتي التي من أجلها اخترت طريقا محفوفة بكل المخاطر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
اين الاحثون عن الجنه
اين الساجدون الراكعون
اين احفاد النبي
اين اين اين
حسبنا الله ونعم الوكيل
أما تبيعي الولاد خاصك تعاقبي نتي و اللي شراهم. من امتى ولا بنادم كيتباع و يتشرى؟!!
الحمل الرابع، لا تعليق...
مع العلم أن الانسان ممكن يدير بريكولاج يومي..من غير طريق الحرام...الله إعفو على كل مبلي ومبلية.
لكن مع هذا أقول لبنتي : لاتقنطي من روح الله . وتوكلي عل الله . واطلبي من ربك وأنت مخلطة النية في أن يعفو عنك ويسامحك ويوجد لك طريقا حلالا لعيش كريم أنت وأمك .فما خاب من قصده بإخلاص.
متى كان الفقر دريعة ودافعا لارتكاب المعاصي والجرائم.فكم من امرأة فقيرة وترك لها زوجها ايتاما وصبرة وكدت وربتهم احسن تربية.
ومن ترك شيء في الحرام رزقه له الله في الحلال
واطلب من العلي القدير ان يهديك ويعفو عنك.
أنصحكم أختي ونفسي بالتوبة إلى الله عز وجل فهو الرازق وهو المعطي
أنقذ امرأة من الانحراف ، أو أسرة من التشرد ، أو شابا من الضياع ..... و الله يضمن لك الجنة .
اختي أن الله يراك ادعي ربك يستجب لك ان شاء الله
1-الدولة
2- الحكومة
3-- موسسات الاعمال الاجتماعية
4- الجمعيات
5- المحسنين
6- المجتمع المدني
كلشي راح مع الزمان كلشي صار في خبر كان الله حي باقي حي