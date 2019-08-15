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كُتّاب وآراء
القوّات المسلحة الملكيّة: طيّار سابق يستغلّ مطالب قدماء المحاربين
رفضَ مصدر من القوّات المسلحة الملكيّة اسْتغلال علي عثمان، الضّابط السّابق في سلاح الجو المغربي، والذي قَضى زهاء 25 عاماً من الاحْتجاز لدى جبهة "البوليساريو"، خلال حرب الصّحراء، مطالبَ قدماء العسكريين المغاربة الذّين تعرّضوا للاحتجاز في السّجون الجزائرية لأغراضٍ "خبيثة" وأهدافٍ "مقيتة"، وفقاً للمصدر العسكري.
والضّابط علي عثمان هو طيّار سابق برتبة كابيتان، تابع للقوات الجوية الملكية، شارك في حرب الصّحراء بطائرته إف5 قبل أن تحتجزه جبهة البوليساريو الانفصالية. ويتزعّمُ هذا الضّابط السّابق، اليوم، احْتجاجات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وكشفَ مصدر عسكري، في توضيح توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الضّابط السّابق المدعو علي عثمان يتلاعبُ بمطالبِ المُحتجزين السّابقين في سجون "البوليساريو" والجزائر، خاصةً الذين يحملونَ رتبَ ضابط الصّف والجنود، من أجل تحقيق أهدافه الشّخصية، بحيثُ يحاول بكلِّ الوسائل اسْتغلال مطالب الجنود بأكثر الطّرق "سخافة" من أجل تحقيق أهدافه "الغريبة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "المدعو علي عثمان تتجاوز نواياه إلى ما هو غير مقبول، حيثُ يسْعى إلى تشْويه النّظام من خلال توجيه رسائل "مغلوطة" للمساسِ بالمؤسّسة العسكرية لبلاده، دون أن يُراعي الخدمات الجليلة التي قدّمها المغرب لأسرته طوال فترة سجنه".
وأورد المصدر العسكري أنّ الضابط السّابق "له اتّصال وثيق بالمنظمات والوكالات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب، ويطلب دعمها من خلال الحُضور في الاعتصامات والاحتجاجات التي يكون هو حاضراً فيها".
وذكّر المصدر سالف الذكر أنّ "الكابتان السّابق في الجيش يتلقى راتباً شهريا يعادل راتب كولونيل متقاعد، بما فيه معاش التقاعد العسكري ومعاش العجز العسكري والمعاش السنوي. كما أنه حصل على شقّتين أهدتهما له وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية"، مشدّداً على أنّ "الضابط السابق استفادَ كذلك من إعانات مالية منحتها له مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 140 ألف درهم".
كما استفادت عائلة علي عثمان، القبطان السّابق في سلاح الجّو، من السّكن الوظيفي بالمجان بمكناس طوالَ المدة التي قضاها في المعتقلات الجزائرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
peut etre vrai mais aussi faux...tout ces gratifications ne se voient pas sur son visage. Cette Photo nous donne l impression que le Monsieur vient de quitter les camps de tindouf...c est juste l impression
كل تلك التعويضات والامتيازات والشقق و راتب التقاعد و التعويض عن سنوات الإعتقال ؟؟؟؟؟
لو كان يحشم كان يحمد الله و يشكره هذا من جهة من جهة أخرى الوطنية لا تباع وولا تشترى رأيي انه ضيع كرامته و شرفه العسكري ووبرهن على انه أصبح مثل سجانيه السابقين مرتزق مرتزق .
"المساسِ بالمؤسّسة العسكرية لبلاده" هي حجة واهية وإلا فكل من سيتظاهر ضد الحكومة أو أي كيان رسمي فهو يريد أن يمس بالدولة المغربية.
العاملون بالقوات المسلحة لايستفيدون من حقوق توازي مجهوداتهم فما بالك بالمتقاعدين.