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الرئيسية | مجتمع | القوّات المسلحة الملكيّة: طيّار سابق يستغلّ مطالب قدماء المحاربين‬

القوّات المسلحة الملكيّة: طيّار سابق يستغلّ مطالب قدماء المحاربين‬

القوّات المسلحة الملكيّة: طيّار سابق يستغلّ مطالب قدماء المحاربين‬
هسبريس من الرباط
الخميس 15 غشت 2019 - 16:00

رفضَ مصدر من القوّات المسلحة الملكيّة اسْتغلال علي عثمان، الضّابط السّابق في سلاح الجو المغربي، والذي قَضى زهاء 25 عاماً من الاحْتجاز لدى جبهة "البوليساريو"، خلال حرب الصّحراء، مطالبَ قدماء العسكريين المغاربة الذّين تعرّضوا للاحتجاز في السّجون الجزائرية لأغراضٍ "خبيثة" وأهدافٍ "مقيتة"، وفقاً للمصدر العسكري.

والضّابط علي عثمان هو طيّار سابق برتبة كابيتان، تابع للقوات الجوية الملكية، شارك في حرب الصّحراء بطائرته إف5 قبل أن تحتجزه جبهة البوليساريو الانفصالية. ويتزعّمُ هذا الضّابط السّابق، اليوم، احْتجاجات قدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

وكشفَ مصدر عسكري، في توضيح توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الضّابط السّابق المدعو علي عثمان يتلاعبُ بمطالبِ المُحتجزين السّابقين في سجون "البوليساريو" والجزائر، خاصةً الذين يحملونَ رتبَ ضابط الصّف والجنود، من أجل تحقيق أهدافه الشّخصية، بحيثُ يحاول بكلِّ الوسائل اسْتغلال مطالب الجنود بأكثر الطّرق "سخافة" من أجل تحقيق أهدافه "الغريبة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "المدعو علي عثمان تتجاوز نواياه إلى ما هو غير مقبول، حيثُ يسْعى إلى تشْويه النّظام من خلال توجيه رسائل "مغلوطة" للمساسِ بالمؤسّسة العسكرية لبلاده، دون أن يُراعي الخدمات الجليلة التي قدّمها المغرب لأسرته طوال فترة سجنه".

وأورد المصدر العسكري أنّ الضابط السّابق "له اتّصال وثيق بالمنظمات والوكالات الأجنبية المعروفة بعدائها للمغرب، ويطلب دعمها من خلال الحُضور في الاعتصامات والاحتجاجات التي يكون هو حاضراً فيها".

وذكّر المصدر سالف الذكر أنّ "الكابتان السّابق في الجيش يتلقى راتباً شهريا يعادل راتب كولونيل متقاعد، بما فيه معاش التقاعد العسكري ومعاش العجز العسكري والمعاش السنوي. كما أنه حصل على شقّتين أهدتهما له وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية"، مشدّداً على أنّ "الضابط السابق استفادَ كذلك من إعانات مالية منحتها له مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 140 ألف درهم".

كما استفادت عائلة علي عثمان، القبطان السّابق في سلاح الجّو، من السّكن الوظيفي بالمجان بمكناس طوالَ المدة التي قضاها في المعتقلات الجزائرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - youssef الخميس 15 غشت 2019 - 16:16
laissez nous entendre l'ex capitaine aussi pour que les choses soient claires , car on sait bien que la situation des ex soldats ou mêmes les soldats actuels n'est bien au Maroc et l'état ou plutôt les voleurs de l'état ne leur donne pas leurs droits
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17
2 - Gala الخميس 15 غشت 2019 - 16:21
كل هذه التعويضات وعماذا يبحث هذا الشخص؟
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-1
3 - amazigh الخميس 15 غشت 2019 - 16:23
Azul flawn,
peut etre vrai mais aussi faux...tout ces gratifications ne se voient pas sur son visage. Cette Photo nous donne l impression que le Monsieur vient de quitter les camps de tindouf...c est juste l impression
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3
4 - النورس الخميس 15 غشت 2019 - 16:25
توضيح واضح ...سبحان الله الاسترزاق بمطالب الناس،اصبح موضى عصرية ...بلا تعلييق الانتهازية
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1
5 - Ziryab الخميس 15 غشت 2019 - 16:27
و هل استفاد كل الجنود المحتجزون السابقون من هذه المزايا أم فقط الأصوات المزعجة ؟
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17
6 - nadori الخميس 15 غشت 2019 - 16:27
والله وبالله وتالله ان أساتذة التعاقد وسكان مدن القصدير والمعتقلين أيام الرصاص والمعتقلين في سجون البلزاريو ومسجوني تزمامارث ومعتقلي حراك الريف وأطباء المضربين ووو هم فقط أصحاب البطون التي لا تملا ابدا.عهد محمد السادس جاء بنية صادقة لتعويض بعض المظلمومين في العهد السابق حتى اصبح خزينة الدولة تستنزف وهؤلاء لا يقنعون فكلما اعطيتهم الا وطلبوا المستحيل ,وتعجبي بسكان مدن الصفيح اكثر بحيث كانت عئلات تسكن في غرفة واحد ومنحت لهم شقة كاملة ورفضوا بحيث بدأوا يطلبون عن كل غرفة 4او5شقق,فهل هؤلاء مظلومين ام ظالمون؟
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0
7 - ابن سوس المغربي الخميس 15 غشت 2019 - 16:27
هذا الشي علاش مزيان يكون هناك تواصل بين جميع أجهزة الدولة و المواطن لتنوير الرأي العام لكل مغالطات
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5
8 - العبقري الخميس 15 غشت 2019 - 16:28
في نظري كل ما حصل عليه هذا الطيار و ما سيحصل عليه مستقبلا لا يساوي الراتب الشهري لمدرب المنتخب الوطني .
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9 - مجيد الخميس 15 غشت 2019 - 16:29
كل من يضحي في سبيل اخوانه فهو خائن لان المؤسسة لم تريد ان تنصفنا 30 عام حرب وتتقاضى 30 الف فهاذا استهزاء بالمتقاعين ولان يتقاضون 140 الف بعد ما سوينا لهم جميع المسارات يجب عاى الدولة ان يتساوا في المعاشات
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10 - مغربي حى الخميس 15 غشت 2019 - 16:30
بصراحة من خلال ما قرأت اظن انه خطأ الدولة و هذا الشخص اخد أكثر مما يستحق.
كل تلك التعويضات والامتيازات والشقق و راتب التقاعد و التعويض عن سنوات الإعتقال ؟؟؟؟؟
لو كان يحشم كان يحمد الله و يشكره هذا من جهة من جهة أخرى الوطنية لا تباع وولا تشترى رأيي انه ضيع كرامته و شرفه العسكري ووبرهن على انه أصبح مثل سجانيه السابقين مرتزق مرتزق .
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11 - حر " hour" الخميس 15 غشت 2019 - 16:33
ان كان كل ما ورد في هذا للمقال أو بعضه صحيحا فيجب لن يعاقب عقابا لا يتصوره أحد لأن هذا أعتبره خيانة للوطن وللجندية
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12 - مجهول الخميس 15 غشت 2019 - 16:37
حتى لو أعطيناه مال الدنيا لن تعوضه عن أيام شبابه 25 سنة التي ضاعت في الأسر ... مطالبهم إجتماعية لا غير ... كفى من الضحك على الدقون ... لك الله يا وطني
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13 - هشام بني زروال الخميس 15 غشت 2019 - 16:39
ومذا عن القدماء العسكريين والمحاربين. أين حقهم
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4
14 - Hassan khenifra الخميس 15 غشت 2019 - 16:42
الضابط الطيار قلتم أنه استفاد من راتب شهري يضاهي راتب كلونيل و امتيازات اخرى طيب فما بالكم جنود قدموا الغالي و النفيس دفاعا عن حوزة الوطن و يتقاضونا رواتب التقاعد لا تغني ولا تسمن من جوع منهم من مات بالحصرة ،منهم من يعاني من أمراض مزمنة و نفسية، منهم من يشتغل حارس ليلي عن السيارات ،منهم من يغسل السيارات بالمواقف السيارات ،منهم من يجر عربة لنقل البضائع اعني حمال و منهم من له عربة يبع الحلوى للاطفال امام المدارس ،بالله عليكم أليس عيبا أن يكون الجندي اثناء الخدمة العسكرية اسدا و عند تقاعده يصبح قطا ،البرلمانيون و الوزراء مدة الخدمة 5 سنوات من النهب و تهريب الأموال و عند تقاعده يتحصل على راتب يفوق 160000 درهم شهريا و من أغنى شبابه لمدة 34 سنة بالخناديق و الحرب و الحرارة المفرطة و العطش و لا يزور اسرته إلا 20 يوما كل ستة أشهر اعني أربعون يوما في السنة لكن ما يمكنني قوله هو حسبيا الله و نعم الوكيل في كل مسؤول شرد هذا الوطن و لم يعطي لكل ذي حق حقه الحساب يوم لقاء الله.
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15 - jad الخميس 15 غشت 2019 - 16:43
اودي واش القوات اامسلحة غير هي لكتقول الحق وراه اقسم لكم بالله لراه الالاف ديال العسكر مطرودين ضلما ومكيشدو حتى درهم وخدامين اكثر من 10 سنين والسيد الجنرال الوراق وشوف من حال دوك الناس راهم كيعرفو غير السلاح مكيعرفو يديرو والو ان الله غفور رحيم كنطلبوك طرح هاد المشكل على سيدنا والله ميقول لا وشكرا
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16 - مواطن الخميس 15 غشت 2019 - 16:46
لا حول ولاقوة إلا بالله السيد تكلم عن حقوقهم فباعوه بسبب خوفهم.


"المساسِ بالمؤسّسة العسكرية لبلاده" هي حجة واهية وإلا فكل من سيتظاهر ضد الحكومة أو أي كيان رسمي فهو يريد أن يمس بالدولة المغربية.

العاملون بالقوات المسلحة لايستفيدون من حقوق توازي مجهوداتهم فما بالك بالمتقاعدين.
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17 - hosin الخميس 15 غشت 2019 - 16:48
نحن الجنود المطرودين بغيناك اسيدنا الله ينصرك تردنا نخدمو رحنا مظلومين ومكنعرفو نخدمو والو كنعرفو غير السلاح والقتال
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18 - مواطن متابع الخميس 15 غشت 2019 - 16:49
جملة بقيت دوما "تطنطن" في رأسي ، سمعتها من خالتي منصورة أطال الله في عمرها ، وأنا طفل .. منذ أكثر من 40 سنة .. " اللي تايكول الحق ، تايردوه احمق !" . دائما تقفز الى ذهني في هذا البلد السعيد ! . معظمنا كمغاربة نعرف من هم أصحاب المصالح والأغراض "الخبيثة" و"المقيتة" ... واش هاد السيد احمق ؟!
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19 - عسكري مضلوم الخميس 15 غشت 2019 - 17:02
نحن الجنود المطرودين ضلما الاكثر تظررا خرجنا ولا درهما وحتى الظمان الاجتماعي مكاينش عندنا واخا خدامين اكثر من 10 سنين وقولو هده مكيناش وكدبوني وقولو رعندهم الظمان الاجتماعي
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