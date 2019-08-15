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الرئيسية | مجتمع | مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية

مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية

مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة تنتظر تحرك فعاليات مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 15 غشت 2019 - 19:30

بمبادرة جزائرية ولو غير رسمية، يمضي مثقفون جزائريون في مساعيهم نحو إعادة ملف فتح الحدود مع الجانب المغربي إلى الواجهة؛ فبعد نداء أطلقته أسماء أكاديمية، جسد العديدون من متبني النداء وقفة احتجاجية رمزية، داعين من خلالها مثقفي المغرب إلى إطلاق مبادرة موازية تروم إقناع السياسيين بإصلاح ذات البين.

وناشد المحتجون نظراءهم المغاربة إلى التحرك بدورهم من أجل حلحلة الملف، بعد أن بادر الجزائريون إلى تأسيس لجنة حديثة سميت بـ"اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية"، تتكون من سياسيين ونقابيين وجمعويين جزائريين، وخاضت وقفة بالنقطة الحدودية "العقيد لطفي".

وقال هشام معتضد، المحلل السياسي المغربي، إن "المبادرة الشعبية الجزائرية لتنظيم وقفة احتجاجية رامية إلى النداء بفتح الحدود تندرج في إطار تحرك القوى الحية داخل الجزائر من أجل اتخاذ مبادرات مسؤولة تنسجم مع انتظارات الشعبين المغربي والجزائري للمضي قدما نحو تحقيق حق من المطالب الشعبية والرامية إلى تفعيل حق التنقل البري بين البلدين للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى وضع أكثر استقرارا في المنطقة".

فبالإضافة إلى المبادرات الملكية والساعية إلى الانفتاح السياسي اتجاه الجزائر، يقول معتضد، إنه "ليس من المستبعد أن يتم تبني بعض المبادرات المماثلة من طرف المجتمع المدني من أجل ترجمة الرغبة المتبادلة بين الشعبين من أجل فتح الحدود البرية مع الجزائر والتي ظلت مغلقة وتشكل عائق حقيقي أمام التنمية البشرية للمنطقة".

وأضاف المحلل السياسي المغربي المقيم بكندا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسؤولين السياسيين والموجودين في مراكز السلطة عليهم أن يتحملوا المسؤولية الإنسانية والمرتبطة بالتاريخ والذاكرة المشتركة التي تجمع الشعبين من أجل فتح الحدود، للحفاظ على الإرث المشترك وتقوية الانتماء الهوياتي للشعبين"، مشيرا إلى أن "استمرار غلق الحدود يعني فقدان المكون الرئيسي للبنية الثقافية بين البلدين".

وأكمل الباحث: "هذه المبادرات تعتبر إشارات مدنية تترجم نوعا من الوعي الشعبي المسؤول للمشاركة في الاختيارات السياسية والتوجهات الإستراتيجية من خلال إيصال صوتها بطريقة حضرية تبرهن على تطور الحس المدني لشريحة واسعة من المجتمع المدني؛ لكن على المسؤولين و السلطة في البلدين التجاوب إيجابيا مع المطالب المشروعة، خاصة تلك التي تصب في خلق ديناميكية إيجابية ستدفع المنطقة إلى الانتقال من طرح تقليدي في تدبير الشأن الإقليمي إلى رؤية أكثر انفتاحا تتماشى والتحديات الراهنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Said russie الخميس 15 غشت 2019 - 19:38
هده تسمى قلة الحيا كم من مرة يجب ان يطلب المغرب فتح الحدود حتى اصبح الامر يهين كل المغاربة.المغرب هو الذي اغلق الحدود بدوم سابق انذار و على من اتخدوا هذا القرار انداك ان يتحملوا تبعاته ولكن مع الاسف الشديد الشعب هو الدى دفع و يدفع التمن.خصوصا سكان المنطقة الشرقية
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-5
2 - واحد الخميس 15 غشت 2019 - 19:44
المخزن ما عندوش استعداد يفتح الحدود مع الجزائر فهاد الظرفية اللي كتعرف فيها الجارة انتقال ديمقراطي ..
كولشي فالمغرب كيتسنى الفيلم ديال دزاير باش غادي يسالي
اذا بدات ديمقراطية فالجزائر بحال تونس .. مخزن اجمل بلد فالعالم غادي يلقى راسو فشي طاب وشي ما طاب ...
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-5
3 - أيت السجعي الخميس 15 غشت 2019 - 19:47
مبادرة ذات منطلق عاطفي لا تنم عن قراءة متفحصة لواقع العلاقات بين البلدين حيث يتم إهمال الجانب الإقتصادي في تمحيص مشكل غلق الحدود وان كان فرض المغرب التأشيرة على الجزائريين يتخذ ذريعة كما هو الحال بالنسبة لمبدأ تقرير المصير المجني عليه من أجل معاكسة وحدتنا الترابية والسبب الحقيقي لاستمرار إغلاق الحدود هو ما عبر عنه الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة حين قال مخاطبا الجزائريين تذهبون الى المغرب من أجل احضار قش بختة (ويعني به الملابس التقليدية المغربية التي يهواها الجزائريون) أما ما أراد السيد بوتفليقة قوله وبقوله خبراءهم الاقتصاديون فهو ان الجزائر لن تستفيد من فتح الحدود بل ستخسر لأن الجزائريون سيهربون المواد المدعمة من أجل بيعها في المغرب وما دام الوضع هل هذا الحال ففي الغالب ستضل الحدود مغلقة.
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4 - jazdore mn paris 75000 الخميس 15 غشت 2019 - 19:49
مبغنهاش تفتح تفتح بغيتو تغرقو المغرب بالقرقوبي ، اديرو استفتاء مع المغاربة اوشفو حنا حاصلين بعدا من دك الحدود مع موريطانية عاد نزيدو الجزائر
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5 - مواطن بسيط الخميس 15 غشت 2019 - 19:49
اعتقد ان الجميع يريد فتح الحدود بين الاشقاء..ان الماضي العريق رغم سلبياته ماضي يستعصي نسيانه...عندما انتهت حرب التحرير الجزائرية وفي الوقت الذي كان فيه الاشقاء الجزائريون يضمضمون الجراح قام النظام المغربي بالهجوم على الجزائر..في سنة 1975 قام المغرب واسبانيا وموريتانيا باقتسام الصحراء الغربية وهذا ما اغضب الاشقاء الجزائريين.ورغم ذلك قبلت الجزائر فتح الحدود رغم المشاكل لكن تبين بعد ذلك ان النظام المغربي نظام ماكر...لن تفتح الحدود مادام المغرب لم يسوي مشكلته مع الشعب الصحراوي
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6 - مغربي الخميس 15 غشت 2019 - 19:49
فتح الحدود يجب أن يكون مشروطا ب مفاوضات حول ترسيم الحدود بين البلدين مجدداً خصوصاً منطقتي تندوف و بشار
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7 - ليس في صالخ فرنسا الخميس 15 غشت 2019 - 19:49
الحدود بين دول شمال افريقيا كلها غادي تبقى مغلوقة,ممكن وممكن كاين واحد الحل وهو المسيرات المليونية في المغرب والدزاير ديك الساعة فرنسا غادي تمشي تتكمش.
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8 - افران الاطلس المتوسط الخميس 15 غشت 2019 - 19:52
لا لا كذب ليس مبادرة جزائريين لفتح الحدود المغلقة وتنتظر تحرك فعاليات مغربية بل العكس المغاربة او فئة من المغاربة كيطحوا برؤسم الى هذه الدرجة لفتح الحدود مع الجزائر لا تقلوا بان هذا الاخير هو الذي يرغب لفتح هذه الحدود المغاربة هم الذين يصرخون ياريت لولا تم التصويت وطني حول هاته المسالة ياريت
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9 - إدريس العبيدي الخميس 15 غشت 2019 - 19:52
مرحباوألف مرحبا إخوان الجزائرخواخوا المغرب والجزائر
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10 - مغربي الخميس 15 غشت 2019 - 19:54
خاوة خاوة ضدا فالمستعمر صانع العداوة وناهب الثروة
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11 - عبدو الخميس 15 غشت 2019 - 19:55
أقترح أن نغير إسم المعبر الحدودي من جوج بغال إلى جوج حمير
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12 - عزيز المغربي الخميس 15 غشت 2019 - 19:55
الحمد لله الأمور تسير نحو الأحسن. الشعب الجزائري يعبر في كل لحظة عن حبه ووده تجاهنا، والكثير من الإخوة في الجزائر أو أغلبهم صاروا يميلون إلى تأييد موقف المغرب حول الصحراء، الدور علينا لنستمر في كسب ود الشعب الجزائري
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13 - nadori الخميس 15 غشت 2019 - 19:55
جل الشعب المغربي والشعب الجزائري يتمنون ان تفتح الحدود بين الشعبين الشقيقين والذين لهم نفس الحضارة والثقافة واللغة والدين والعاداة القديمة التي يمتاز بها الشعبين,فتقريبا ليس هناك فرق بيننا على الاطلاق وبالتالي فالشعبين بدون شك مع فتح الحدود وترك الشعبين يتازران ويتبادلان الزيارات العطفية والتبدادل التجاري بينهما والحكام اذا أرادوا ان يتنفرا بعضهم البعض ويتباغضا ويتحاسدا ووو فليفعلا ويتركون الشعبين يتزاوران فيما بينهما.واتمنى من المجتمع المدني والجزائري ان يضعا يد في يد ويناضلا من اجل فتح الحدود التي هي وصمة عار على جبين حكامنا.افتحوا الحدود فانكم قد عيقتم عيقتم عيقتم واصبحتم اضحوكة للصديق والعدو
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14 - selina الخميس 15 غشت 2019 - 19:59
نعم لفتح الحدود ويجب على الفعاليات المدنية ان تتحرك للم شمل الجارين الشقيقين والله المستعان
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15 - ايمن الخميس 15 غشت 2019 - 20:01
مبادرة جميلة من بعض المثقفين الجزائريين. لكن المبادرة لم تكن ناجحة علي الاطلاق فلم يتعدي عدد المتظاهريين السبع (7) متظاهريين. الشعب الجزائري مهتم اكثر بحراكه و بمساره الديمقراطي، واضح ان فتح الحدود ليست اولاوية علي الاطلاق في الجزائر. لا قناة و لا جريدة تتحدث علي هذه المظاهرة. دزاير نيوز هي القناة الوحيدة من تكلمت علي هذه المظاهرة لكن التقرير كان للمزاح بالمبادرة التي اعتبرت فاشلة مثل المظاهرة السابقة في 2018 التي ام يتعدي الحاصريين فيها اناذاك العشريين متظاهر. غلق الحدود بين الجزائر و المغرب حدث في وقت قياسي لكن فتح الحدود بين الجزائر و المغرب ليست بالمهمة سهلة.
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16 - نور الدين الخميس 15 غشت 2019 - 20:02
بالعناق وصدر رحب في انتظار اشقائنا واخواننا وبنو عمومتنا اصهارنا وانسابنا مرحبا بكم
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17 - العباسي محمد الخميس 15 غشت 2019 - 20:03
بعد المبادرة الملكية و التي وضع بها ملك البلاد و رمزها الكرة في مربع الساسة الجزائريين فلم يترك للمجتمع المدني المغربي اي داع ليبادر كون المبادرة التي يرتجى الرد بها عن المغاربة هي التجاوب الجزائري ساسة و مجتمع مدني و شعبا مع النداء الاخوي المغربي ،و ها نحن بالاحضان نستقبل الاخوة الجزائريين لو لبو الدعوة و كسروا الحدود .
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