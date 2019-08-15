أوحلي: الحجاج المغاربة أدوا مناسكهم في سلاسة

هسبريس من الرباط

قال حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات رئيس الوفد الرسمي للحج لهذا الموسم، إن الحجاج المغاربة أدوا مناسكهم "في جو روحاني وفي ظروف جيدة"، مضيفا أن موسم الحج "كان مفعما بالروحانية والسكينة وتميز بالسلاسة والانسيابية، وهو ما مكن ضيوف الرحمان من أداء نسكهم في أحسن الظروف".

ونوه رئيس الوفد المغربي، في تصريح صحافي، بــ"التأطير المحكم لأفواج الحجاج المغاربة من البعثة المغربية التي وفرت هذا العام 800 مؤطر من عدة تخصصات، أي نحو مؤطر واحد لكل خمسين حاجا للسهر على راحة الحجاج"، موضحا أن "تأطير الحجاج بدأ قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتواصل بشكل مكثف خلال إقامتهم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة".

وأضاف أن منظومة الخدمات المقدمة للحجاج عرفت "تحسنا ملحوظا، سواء في يتعلق بالنقل حيث تم توفير 332 حافلة حديثة ومزودة بكل وسائل الراحة مقابل 280 حافلة خلال الموسم الماضي، أو في ما يتعلق بالتغذية لاسيما في مشعر منى حيث، تم لأول مرة، إعداد وجبات الطعام محليا عوض تقديم وجبات جاهزة""، مشيرا إلى "عدم تسجيل أي حالة مرضية أو أعراض خطيرة في صفوف الحجاج المغاربة".

وأشاد رئيس الوفد الرسمي المغربي بــ"التسهيلات والخدمات التي وفرتها السلطات السعودية لضيوف الرحمان وتجنيدها لكل الوسائل اللوجيستية والبشرية لتأمين انسيابية أعمال الحج وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام".

ويرتقب أن يبدأ الحجاج المغاربة، غدا الجمعة، أولى رحلات العودة إلى أرض الوطن، بعد إتمامهم أمس الأربعاء ثالث أيام التشريق مناسك الحج.

يشار إلى أن عدد الحجاج المغاربة في موسم الحج الحالي يقدر بنحو 32 ألف حاج وحاجة؛ منهم 22 ألفا ضمن التنظيم الرسمي، و10 آلاف مع وكالات الأسفار.