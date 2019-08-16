تنصيب رجال ونساء السلطة المنتقلين إلى العيون‬

مصطفى البكار

شهد مقر قصر المؤتمرات بمدينة العيون، الخميس، مراسيم تنصيب رجال السلطة الجدد الملتحقين بإقليم العيون في إطار الحركة الانتقالية المعلن عنها مؤخرا من لدن المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

عبد السلام بكرات، والي جهة العيون، نوّه، في كلمة ألقاها بالمناسبة، برجال السلطة المغادرين لعمالة الإقليم للعمل بمختلف العمالات والأقاليم الأخرى، مشيدا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم خلال فترة عملهم بالمنطقة، متمنيا لرجال السلطة الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة.

وشملت هاته الحركة الانتقالية تعيين أحمد البكوش رئيسا لديوان والي العيون، وعمر أمغميم رئيسا لقسم الشؤون الداخلية، ومحمد الضهري في منصب باشا مدينة المرسى، ومصطفى بنعمر وعلي مولود لبيهات وسعيد مناني وهشام بومهراز ومصطفى علبي في مناصب رؤساء دوائر بإقليم العيون.

كما جرى تعيين مراد البصري قائدا على الملحقة الإدارية الثالثة، وربيع الطنطاني قائدا على المحلقة الإدارية التاسعة، وعبد الله الشامي قائدا على الملحقة الإدارية العاشرة، وياسين العسري قائدا على الملحقة الإدارية الخامسة عشرة، وطه التكمونتي قائدا على الملحقة السادسة عشرة.