24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. عشرة أسباب خلف إقامة المغرب مراكز مراقبة في الكركرات (5.00)

  4. رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي (5.00)

  5. وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال"

اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال"

اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال"
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 غشت 2019 - 13:00

سيكون المغرب مطالباً بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" باعتماد التربية الجنسية في المدارس ضمن البرنامج الدراسي.

ويُرتقب أن يُصادق المجلس الحكومي الأسبوع المقبل على نص عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.

وتنص المادة 12 ضمن اتفاقية عهد حقوق الطفل في الإسلام على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.

وكانت دراسة أجرتها مؤسسة "سونرجيا" بشراكة مع "ليكونوميست" أوضحت أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس؛ في حين حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة.

ويقول البحث إن النساء هن أكثر انفتاحا، إذ أعربت 60 في المائة من المستجوبات عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس؛ أما بالنسبة لنظرائهن الذكور فإن نصفهم فقط يودون أن يروا دروساً في التربية الجنسية في المناهج الدراسية، وأكثر من الثلث يرفضون هذه الفكرة تماماً.

ويشترط اتفاق عهد حقوق الطفل في الإسلام، الذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، ضرورة توفير "تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب".

كما ينص الاتفاق الموقع بين الدول الإسلامية على أن "لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية "العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال"، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية".

الاتفاق المرتقب أن تصادق عليه الحكومة المغربية يشدد على "التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة؛ والتعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون - خلال عشر سنوات - في متناول جميع الأطفال؛ والتعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة".

من جهة ثانية على الدول الموافقة على الاتفاق المذكور حماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به؛ بالإضافة إلى سن قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - amine fes الجمعة 16 غشت 2019 - 13:11
فرنسة التعليم كانت بداية فقط و القادم أسوأ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
2 - طارق 004 الجمعة 16 غشت 2019 - 13:13
الناس يصنعون ويبتكرون ونحن مجرد مستهلكون )
ما معنى التربية الجنسية ؟ ارجعوا إلى ما قبل القرن 13 واقرأوا عن تاريخنا العربي العريق
لو درستم التربية الإسلامية على حقها لما كان ما نراه في الجانب الجنسي
وإذا أعطيت لأحدهم خطاب وقلت له اقرأه ما استطاع أن يتقنه ؟ إذا ما الحل يا ترى ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
3 - الدكالي الجمعة 16 غشت 2019 - 13:13
لا يمكن فرض شيء علي دولة دات سيادة. الا ادا ارادت هي ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
4 - ماجد الجمعة 16 غشت 2019 - 13:14
نعم المغرب يتقدم المغرب الحديث بغينا مختبر ديال التجارب في إلاقسام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
5 - التربية من جنس غريب الجمعة 16 غشت 2019 - 13:17
حقوق الطفل في الإسلام تتعلق فقط بتربيته الجنسية! أما التربية الإسلامية، والتربية الأخلاقية والتربية الاجتماعية والتربية السلوكية والتربية الوطنية ، فلا تدخل في مجال حقوق الطفل بعد اغتصابها و إزاحتها من الوجود بمعية غير المسلمين وطنيين وأجلنب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - khalid الجمعة 16 غشت 2019 - 13:18
انا شخصيا لست متفقا على دالك أولا لا أعتقد أن أي مسلم بالغ لايفرق بين الحلال والحرام والا فلماذا يختبئ ويتلصص ادا أراد فعل عمل حرام والعكس ادا كانت المسألة حلال ثانيا لا أرى أنه من الصواب تدريس هدا الموضوع في مدارس مختلطة. هدا رايي ولكل وجهة نضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
7 - امازيغ سوسي الجمعة 16 غشت 2019 - 13:18
بدل اتفاقيات بناء السدود نظرا لموجة الجفاف التي تهدد المغرب . او اتفاقيات تجهيز المستشفيات والمدارس وتوعية الموظفين خاصة موظفي الداخلية بطريقة التعامل مع المواطن لم يجدوا الا اتفاقيات للتربية الجنسية وانا على يقين انه سيصادق عليها المجلس الحكومي والبرلمان ومجلس المستشارين في وقت قياسي كما وقع لدى المصادقة على الساعة الاضافية . ان كان على التربية الجنسية لا داعي لتشغيل انفسكم ما عليكم الا التوجه الى اية زاوية مظلمة في اي شارع او زقاق لتلمسوا مستوى تفوق المغاربة في هدا الميدان . بل وهناك من لا يكلف نفسه حتى البحث عن زاوية مظلمة كما وقع في طنجة . زمن العجاءب والله ومهما طال الزمان فغضب الله ات لا ريب فيه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - zemmouri الجمعة 16 غشت 2019 - 13:18
حق الطفل ليس في تعليمه التربية الجنسية بل حق الطفل في تعليم جيد وصحة جيدة وتحسين الوضعية لاباءهم لكي يعتنوا بهم ودعم الطفل في وضعية تشرد واطفال الحبال لتوفير نقل مدرسي ووووووووو ليس ان نتفقوا في ملتقيات دولية للدفاع عن تعليم اطفالنا تربية جنسية المثل يقول اش خصم العريان خاصني خاتم امولاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - مواطن الجمعة 16 غشت 2019 - 13:19
التربية الجنسية ليست عيب او حرام شيء ضروري و اساسي .
التربية الجنسية لا تعني الاباحية و ممارسة الجنس بل تعني الوقاية من الامراض الجنسية و وممارسة الجنس بطريقة طبيعية بعيدا عن اي شدود او افكار لست صحيحة عن الجنس .
مع الاسف ج
اغلب المغاربة ليست لهم دراية عن الممارسة الجنسية الطبيعية و كيفية ممارسة الجنس
جنس الافلام الاباحية ليس صحيح و بعيد عن الواقع فهو عبارة عن ثمتيل ... .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
10 - خالد الوادي الجمعة 16 غشت 2019 - 13:20
تدريس التربية الجنسية يجب أن يتم وفق المعايير العلمية المتوافق عليها عالمياً و ليس وفق منطق الحلال و الحرام. المصادقة على هذه الاتفاقية يعتبر انتكاسة في مجال حقوق الطفل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - مراقب الجمعة 16 غشت 2019 - 13:22
وأين كان القدامى من اﻻباء واﻻمهات من التربية الجنسية. ألم يكونوا يعلمون بالحﻻل والحرام منها؟ أم أن اﻻنفتاح على العالم اﻻباحي والتفسخ اﻻخﻻقي هو السبيل الوحيد لحياة اﻻطفال في طور المراهقة؟
صحيح قول من قال : إن الغرب يعود تدريجيا للمبادئ اﻻسﻻمية وسيكتسح الغرب. بينما ينتشر اﻻنحﻻل الخلقي والديني عند المسلمين بشكل رهيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
12 - مغربي عايق الجمعة 16 غشت 2019 - 13:23
اللهم زد و بارك.... علموهم التربية و الاخلاق اولا.....هما راه كيطيروا في التربية الجنسية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - أستاذ الجمعة 16 غشت 2019 - 13:23
كأستاذ أقول لبلدنا يا للعار أن تكون قريبا من أوربا ولديك تكتل وجمعيات ديمقراطية تنادي بالحرية الجنسية وننتظر أن تأتينا المبادرة من الشرق لكي نطبقها.أين هي جرأة المغرب الذي كان دائما سباقا للحرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - مع وف الجمعة 16 غشت 2019 - 13:23
كزمة حلال مجرد خداع كالذي يعطيك الخمر في قنينة زيت الانا حلال لكن اومحتوى حرام. هذه طريقة لمحو ما تبقى من الحشمة و الحياء في هذه الامة.التربية الجنسية ما الغاية منها ان كان التعريف بالامراض الجنسية و غيرها اهي تدرس في مادة العلوم ام ان كان المقصود شيء اخر فلا نقبله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
15 - ayoub الجمعة 16 غشت 2019 - 13:24
لماذا المجتمع الدولي يصر على وضع اتفاقيات تخص الممارسات الجنسية و حماية المثلية ... لقد دمرو مفهوم الاسرة.. يريدوننا ان نمارس الجنس في كل حدب و صوب و نعود بالانسان الى عصر الجاهلية .. يجي داك عصيد يعطي الراي ديالو. نسا بلي تصاحب و هو مزوج مع مليكة مزان .. هادشي فاش نفعاتك الثقافة الجنسية لي كطالب بها ؟؟ هو تمارس الجنس بالرض. الطرف الاهر خارج اطار الزواج .. اعرف انني خارج الموضوع لكن له ارتباط وثيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
16 - علي وتنغير يقترح الحل الناجع الجمعة 16 غشت 2019 - 13:27
ان تعليم التقافة الجنسية شيء طبيعي لكن شريطت ان تدرس للتلاميد من طرف الاساتدة والتلميدات من طرف الاستادات لاننا في مجتمع محافظ وهذا سيجعل ابنائنا على معرفة بالمخاطر التي تنجم عن الممارسة الجنسية الغير المتكافئة والعمل على تلقين ابنائنا مخاطر سن المراهقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - ديهية الجمعة 16 غشت 2019 - 13:27
فرحوا يا لمغاربة غادي ينفص الاغتصاب و التحرش و الاعتداء على الاطفال سعداتنا ههه واش نقول الله يعطينا وجهكم هاد الطفل توفرات له مدرسة مزيان مقرر في المستوى طريق للمدرسة نقل مزيان مطاعم مدرسية اساتذة في المستوى و زيد و زيد بقا غير تربية الجنسية بلاد كتجي للاصلاح من لفوق الله يعفو علينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - مغربي الجمعة 16 غشت 2019 - 13:29
ما دخل الغرب هل كل شيء يعني لكم الغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - الفلاقي الجمعة 16 غشت 2019 - 13:29
ومن الافضل ان يكون التدريس النظري فالصباح والتطبيقي قي المساء وحبذا لو اظافوا قاعات مكيفة ومجهزة بالاسرة من النوع الجيد حتى تتوفر ظروف التمدرس و ان يعهد بالشرح الى الاستاذات وان يكن من صغار السن حتى يكون الشرح ساخنا ويفهم جميع التلاميذ معنى التربية الجنسية الحلال والحرام والفرق بينهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - باغي نعرف الجمعة 16 غشت 2019 - 13:29
التعليم في الحضيض... لا تدرسوا أبناءنا العلوم والأخلاق بل علموهم ثقافة الجنس وكيف ... قالوا ((( الانفتاح )))) معلمكم وسيدكم صندوق النقد الدولي أمركم فأطيعوه ... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - mourad الجمعة 16 غشت 2019 - 13:29
اووووووف اووووووف اوووووف .....ومزال نشوفو لعجب الى ان يقولون لنا ادا اردتم ان نقرضكم فعليكم ان تصادقو على المتلية وزواج الدكور ...لن ترضى عنكم اليهود والنصارا حتى تتبعهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - الخير الجمعة 16 غشت 2019 - 13:32
جميل ان تدرس تدرج مادة التربية الجنسية في المدارس وخصوصا للتلاميذ الذين هم في سن المراهقة حتى يتسنى لهم معرفة هذه الامور و استثمارها في الحياة اليومية لان اغلب المغاربة يفتقدون لهذه الثقافة اللهم مايروج في المقاهي والاصدقاء ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - العباسي محمد الجمعة 16 غشت 2019 - 13:35
الغير مجنسين من الإناث و من الذكور هم من يعارضون التربية الجنسية بالمؤسسات التربوية أما المصنفين جنسيا إما ذكورا فعلا أو إناثا فعلا فجميعهم يعلمون مدى فاعلية العلم مقابل الجهل بالأشياء ، و ليس هناك أخطر من أن يخالف المرء النصيحة عن جهل ،أما من كان عالما بالأشياء ثم خالف النصح فقد يتصرف بحدر و وعي بالمخاطر فتهون النتائج الى حد ما .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - abdel yazi الجمعة 16 غشت 2019 - 13:37
السلام عليكم جميعا
يا ودي المشكل لي كاين راه خاصنا نربيو بعض الواليدين بعدا واش الناس مكاين غي ولد وطلق للزنقة لا مراقبة لا محاسبة وماي تنصحو توحل معاه الاطفال في المغرب طبعا مكنعممش ماهوما الا ضحية ديال واليديهم لي اصلا ممربينش باش يربيوهم.
ايوا رجعو لهادي واحد 30سنة كان عندنا هاد المرض ديال المشاكل بحال دبا الجواب قطعا هو لا لا لا.
شكرا هسبريس شكرا للقراء الكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - صابر عبد الصبور الجمعة 16 غشت 2019 - 13:43
انا بغيت من العلماء المروجين للتربية الجنسية الحلال بالمغرب يمتعونا بنقاطع فيديو تطبيقية باش نعرفو الفرق بينها وبين التربية الجنسية الحرام! الله يلعن اللي ما يحشم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - صراحة مؤلمة الجمعة 16 غشت 2019 - 13:45
بدل ما نبقاو نكرو شي حاجات غير صنطيحا نشوفو الواقع المرير راه التربية الجنسية ضرورية للطفل المغربي باش يكون عندو سلوك سليم لأنه فاش كنشوف بنادم كيتعاطا للإباحية لي متاحة فالشاشات راه كتلقى بنادم عندنا كيبانو فيه سلوكات الله يحفظ جنونية ؤ الدليل هو الموت ديال ديك المرأة بالقرعا، ؤ هادشي متوقع لأنه غير سيرو شوفو أنواع التعليقات لي كاينا فيوتيوب ديال المغاربة فاش كيكعا من شي واحد شوف شنو كيخرج منو غير التهديد بالاغتصاب ؤ تحس كيتلذذ بذلك بخيالاته المرعبة.. هادو غير تعليقات كون كانت عندو الفرصة كن تخلع ديال الصح من الناس لي عايشين بيناتنا.. غير حشمت على ود الجريدة ؤما كنت نكتب ليكم أشنو كيكتبو باش تعرفو عندنا المرضى الجنسيين العدوانيين دايرين بينا فهاد المجتمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - خدوج الجمعة 16 غشت 2019 - 13:46
تدريس التربية الجنسية مخطط خاص للأمم المتحدة ، بحال الرؤية الاستراتيجية للتعليم كلها هندسات للامم المتحدة ومشاريعها في التعليم للدول الافريقية والنامية في أفق 2030 ...المغاربة غير كيشوفو كلمة إسلام فشي حاجة وتبدا العاطفة الخاوية كتحرك او معرفنش لحد الساعة شكون كيطبخ ليهم ، هادو اللي كيهضرو على السيادة مساكن ، الوعي فهاد البلاد مثير للشفقة ...والدراري صغار قبل الكبار راه كيتفرجو فمواقع البورنو بلا رقيب ولا حسيب ومن تما كيجيبو التصورات ديالهم المشوهة عن المرأة وعن الجنس ، بحال واحد مبلي بالكوكايين وبغيتي دير ليه درس حول مخاطر تدخين السجائر باش اتجنبها ...أودي وصلنا لواحد المستوى اللي مبقيناش نتحسبو معاه من البشر ، نحن خشاش الأرض أو أقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - متابع الجمعة 16 غشت 2019 - 13:49
ارجعو ا الى الفيلم الماعز الاليف ستجدون الجواب الماسونية قادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - ramzi الجمعة 16 غشت 2019 - 13:50
من وجهة نظري تدريس التربية الجنسية امر يمكن ان يكون صوابا لكن في حالة ما اذا كان هناك مدارس غير مختلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.