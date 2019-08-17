طبيب نفساني: هذه علاقة الانتحار والأمراض النفسية بفصول السنة

د.جواد مبروكي*

يُحدِّد العديد من المرضى أن بداية أمراضهم تعود على سبيل المثال بمناسبة عيد الأضحى الأخير أو خلال شهر رمضان الماضي أو بمناسبة عاشوراء؛ كما أن بعضهم يخبرونني أنه في كل عيد الأضحى مثلا أو بعد كل شهر رمضان يصابون بنفس المرض ويحدثون نفس النوبة.

كما نرى بعض حالات الانتحار التي تُنشر في بعض الصحف خلال هذه المناسبات الدينية، وعلى سبيل المثال أم لثمانية أطفال انتحرت بتطوان يوم الخميس 15 غشت الماضي وانتحار شاب بتزنيت يوم الثلاثاء 13 غشت.

في الواقع تعود هذه المناسبات الدينية كل سنة في نفس الفصل السنوي تقريبًا، مع تغيير طفيف كل عام (11 يومًا حسب السنة القمرية)، مع العِلم أن في الطب النفسي أمراضا دورية تتكرر كل مرة تقريبًا في نفس الفصل السنوي، مرة في السنة أو كل سنتين أو أكثر، حسب الجدية في العلاج وظروف الحياة. ولكن أيضًا يمكن أن تكون هذه المناسبات الدينية بالصدفة دلالة عن ظهور بعض الأمراض النفسية.

للعلم أن فصول السنة تؤثر بشكل عام على الطبيعة بأكملها، وهي التي تقرر عند الحيوانات موسم التزاوج الجنسي في فترة معينة في السنة، مرة واحدة أو أكثر حسب فصائل الحيوانات. كما تقرر متى تسقط أوراق الشجر وفي أي فصل تظهر مرة أخرى هذه الأوراق والزهور والفواكه. وهكذا تؤثر كذلك الطبيعة على الإنسان وبالضبط على مزاجه وإفرازات النقالات العصبية، إذ يتغير المزاج حسب تغيير الفصول بصفة عامة (نكون نشيطين في الربيع أكثر من فصل الشتاء مثلا)، وبصفة خاصة عند المرضى.

ما هي إذاً هذه الأمراض النفسية التي تظهر لأول مرة أو تتكرر مع تغيير فصول السنة؟

1- الاكتئاب الحاد أو الكئيب في مرض الاضطراب الثنائي القطب

الاكتئاب الكئيب هو اكتئاب شديد، مع المبالغة في جميع أعراض الاكتئاب (الوهن الكلي، الحساسية للضوء وأشعة الشمس، العزلة في الظلام، التخدير العاطفي، عدم القدرة على الشعور بالفرح، الفقدان التام في الاهتمام بالنظافة والشغل والبيت والأبناء، فقدان الشهية، الإهمال الذاتي، الشعور بالذنب، عدم القدرة على الشعور بالحب حتى مع الأقرباء والزوج والأطفال، الشعور بعدم الجدوى في الحياة، مع وجود خطر كبير في الانتحار المتعمد، والذي ينجح في أغلب الأحيان.

ويعتبر هذا المرض في الطب النفسي من الأمراض الخطيرة والمستعجلة، مع العلم أنه مرض بيولوجي (اضطراب مهم في إفرازات الناقلات العصبية ولا علاقة له بالإيمان كما يعتقد المغاربة)، وغالبًا ما يكون وراثيًا لأن السبب باطني وتكويني في هذا النوع من الاكتئاب.

يتميز هذا المرض الخطير بخاصية الظهور لأول مرة أو التكرار عند تغير الموسم السنوي، وغالبًا ما يكون في الخريف أو الشتاء، ولكن يمكن أن يحدث (نادرًا) في الربيع أو الصيف.

وعندما تتزامن مناسبة دينية مع هذه التغييرات في الفصول (من الخريف إلى الشتاء مثلا) تصبح المناسبة علامة زمنية على بداية أو تكرار المرض، وهكذا يربط المريض مرضه بها.

2- الهوس في الاضطراب ثنائي القطب

يتميز الهوس بالإثارة الحركية، بحيث ينام المريض قليلًا (ساعتان أو 3 ساعات في اليوم)، ويتم تسريع الفكر، ويتحدث بكثرة، فلا يصمت إلا أثناء النوم، ويرى الحياة باللون الوردي، ويرتدي ملابسً غير متلائمة مع عادته وعادات المحيط، ويصبح عنده التواصل سهلا للغاية وغير متناسب مع الجميع، ويشعر بسعادة وبهجة كبيرة، وُيُغنّي بصوت مرتفع، وتصبح له العديد من المشاريع (السفر، الزواج، الطلاق، المشتريات، المبيعات..)، ويظل مزاجه غير مستقر للغاية، ويمكن له أن يغضب بسهولة شديدة وبصورة مفرطة؛ وفي هذه الحالة من الإثارة يُعرِّض نفسه للعديد من مخاطر الطب الشرعي، حيث مسؤولية المريض تصبح غير مباشرة، مثل التسوق القسري، وكثرة القروض المالية، وتوقيع الشيكات مع أو بدون رصيد، وبيع ممتلكاته، وارتكاب الاغتصاب الجنسي، والتعاطي للتجارب في المخدرات، والاحتيال والسرقة...

في الواقع يتغير المريض بسرعة فائقة، بحيث لا تتعرف عليه الأسرة بعد ذلك. ولكن بالنسبة للمريض، يسير كل شيء بسرعة كبيرة، حيث يتم كسر جميع القوانين الاجتماعية، ويصبح كل شيء ممكنًا، ولا يمكن لأي شيء أن يمنعه من أداء ما يجري في ذهنه.

يتميز الهوس بخاصية الظهور لأول مرة أو التكرار مع تغير الموسم، وغالبًا ما يكون في الربيع أو الصيف، ولكن يمكن أن يظهر أيضاً (نادرًا) في الخريف أو الشتاء.

وعندما تتزامن مناسبة دينية مع هذه التغييرات في الفصول (من الربيع إلى الصيف مثلا) تصبح المناسبة علامة زمنية لبداية المرض وهكذا يربط المريض مرضه بها.

3- انفصام الشخصية

يظهر هذا المرض غالبًا بطريقة ماكرة وهادئة وتدريجية، ويمكن أن يمر الدخول في المرض مرور الكرام. وبحلول مناسبة دينية مثل عيد الأضحى، غالبًا ما تجتمع العائلة بأكملها في بيت الوالدين، وبالتالي نلاحظ أن المريض يبقى معزولًا في غرفته ويرفض الجلوس إلى طاولة الأكل مع أفراد عائلته ويرفض الذهاب لزيارة العائلة أو حتى الترحيب بالزائرين في المنزل بمناسبة العيد. وبالتالي تبدو الأعراض واضحة وصارخة لكل أفراد عائلته، وكأن المرض بدأ بمناسبة هذا العيد.

كذلك يشعر المريض بقلق حاد وبحالة الكرب لوجود الكثير من الناس في المنزل، ويشعر بالاضطهاد والتهديد (الهلوسة). وتزداد هذه المخاوف كلما أصرت الأم مثلا على المريض للجلوس إلى المائدة والخروج من عزلته، إذ تصبح هذه المخاوف غير محتملة، وهذا ما يجعله يعاني من أزمة ذهانية حادة أو يحاول الانتحار أو مهاجمة مضطهديه (بمن فيهم والداه)، أو يهرب من المنزل ويشرع في رحلة أو سفر مرضي ولا يعود إلا بعد بضع أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات، أو لا يعود أبداً.

أيضا هناك حالة أخرى، حيث في مرض انفصام الشخصية نستطيع بفضل العلاج الوصول إلى نتائج إيجابية، وغالبا ما تتوقف الأسرة (بدون استشارة الطبيب) عن العلاج بعد 6 أو 8 أشهر، ويستمر المريض بدون أخذ الأدوية، وغالبا ما يبقى المرض مستقرا بعض الشهور حسب كل حالة. ولما تأتي المناسبة الدينية (بعد مرور عام) يتكرر المرض كأول مرة. وهكذا تربط الأسرة المرض بالمناسبة الدينية وليس مع توقيف العلاج وفصول السنة.

4- الهستيريا

يجب أن نتوقف عن اعتبار المرض الهستيري مجرد سيناريو مسرحي أو أن المريض (غالبًا النساء) يمثل ويلعب دور سينمائي. الهستيريا مرض خطير ويعاني المريض به بعمق من نزاعات كثيرة في اللاّوعي، وهذا ما يُحدث النوبة الهستيرية.

خلال المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى يجتمع جميع أفراد الأسرة ويأتي الإخوان مع زوجاتهم والأخوات مع أزواجهن، وإشكالية الهستيري هي ذات طبيعة جنسية ولكن بطريقة اللاوعي تماما. وفي مثل هذا اللقاء العائلي تحدث بعض النزاعات والتوترات النفسية الهائلة، والتي تُحدث عند المريض نزاعاته النفسية الداخلية اللاّواعية وتؤدي إلى فك رموز الأزمة الهستيرية عنده وتدخله في نوبة هستيرية حادة، فيُنقل إلى المستعجلات. وهكذا ترتبط نوبة الهستيريا بمناسبة عيد الأضحى على سبيل المثال.