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الرئيسية | مجتمع | كروم: "استبدال مولودة" داخل مستشفى "السويسي"

كروم: "استبدال مولودة" داخل مستشفى "السويسي"

كروم: "استبدال مولودة" داخل مستشفى "السويسي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 غشت 2019 - 16:18

فضيحة أخرى تحدث بمستشفى الولادات والأطفال ابن سينا بالرباط، حيث ترقد أم ترفض المغادرة بعد اتهامها الإدارة بتغيير مولودتها الأنثى بمولود ذكر.

حبيب كروم، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قال إن الأمر "يتعلق بفضيحة استبدال مولودة بمولود ذكر لأحدى الأمهات التي ترفض إلى حدود الساعة المولود الذي وضعته الإدارة بجانبها على أنه لها من أجل إرضاعه، وتطالب بإجراء فحص ADN".

النقابي ذاته قال ضمن تصريح لهسبريس إن "الأم ترفض مغادرة المستشفى إلى حين إحضار مولودتها، علما أنها ترقد بالمستشفى لما يزيد عن تسعة أيام"، وزاد: "جرت العادة أن معدل الاستشفاء بالنسبة للأمهات اللواتي يلدن بعملية قيصرية لا يتجاوز أربعة إلى خمسة أيام، لكن الأم متشبثة بإحضار مولودتها قبل أن تغادر المستشفى، حيث ترقد بالطابق الرابع".

وفي الإطار نفسه تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بتحمل وزارة الصحة والحكومة المغربية مسؤوليتها في ما يقع بالمركز المذكور، وتدعوهما إلى "التدخل العاجل لإنصاف الأسر المغربية وحماية نسبها وحقوقها التي يخولها لها دستور المملكة".

وقالت الشبكة ضمن بلاغ لها إن هذه الفضيحة "تستدعي التدخل العاجل لوزارة الصحة ورئيس الحكومة المغربية من أجل إنصاف الأم وأسرتها والمغاربة عامة".

وحسب البلاغ "تعود أطوار هذه الفضيحة الكارثية إلى حين ولجت الأم المذكورة إلى قاعة الولادة بمستشفى السويسي لوضع مولودتها الأنثى، التي تم نقلها إلى مصلحة طب المواليد والخدج من أجل تلقي العلاجات، وبعد مرور ثلاثة أيام سلم للأم مولود ذكر، ما أثار حفيظتها فاحتجت هي وأسرتها على إدارة المستشفى التي هي الآن في حالة استنفار قصوى".

وحسب ما علمت به هسبريس فإن هناك اجتماعا مرتقبا اليوم الجمعة للقابلات والأطباء من أجل التداول في هذه القضية التي تقول الشبكة إنها "تلت عدة فضائح خطيرة مسترسلة ومتكررة بمستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - bouthirit الجمعة 16 غشت 2019 - 16:32
انوه بآلام الشجاعة . ونستنكر ما حدت لها وما حدث للعديد من الأمهات. ونطالب بتدخل امني والقيام يبحت في الموضوع .
وعلى العائلة ان تفتح ملف تحقيق أو دعوة في المحكمة ضد الدولة وضد الوزارة واطالب بالتحقيق والتأكد عن طريق ADN . وفضح المتلاعبين وتقديمهم للمحاكمة .
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4
2 - سعيد الجمعة 16 غشت 2019 - 16:35
أعتقد أن خطأ كهدا وارد حتى في البلاد المتقدمة.حصل خير.من باب الدعابة فقط هده الأم استبدلوا مولودتها الأنثى دكرا وليس العكس فهي جد محظوظة
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-9
3 - youzik الجمعة 16 غشت 2019 - 16:42
يجب إنصاف الأم ومعاقبة الفاعل وتحمل المسؤولية من طرف إدارة المستشفى لكي لا تتكرر مثل هذه الأفعال
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3
4 - مواطن الجمعة 16 غشت 2019 - 16:43
رجعنا لعهد السيبة ولا كيفاش؟ ماكاين لا قانون لا مسؤولية لا محاسبة
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2
5 - عبده/ الرباط الجمعة 16 غشت 2019 - 16:52
على الشرطة القضاءية بالرباط فتح بحث معمق في ااموضوع و ذلك باحصاء جميع النساء اللواتي وضعن احمالهن يوم ولدت المشتكية او قبل ذلك او بعده بيومين من اجل اجراء تقنية A D N عليهن و على المواليد و بالتالي اجراء بحث دقيق مع الاطباء و الممرضات و القابلات الذين اشرفوا على توليد الشاكية و اعتقال كل متورط في هذه العملية الخسيسة
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3
6 - yaaaaaaaaadris الجمعة 16 غشت 2019 - 16:55
في ظل هذا التردي الخطير في الأخلاق ، و في ظل هذا التسيب و الفوضى التي يعرفها المجتمع ، إنتظر أي شيء ، و الحل في نظري يجب أن يأتي من السماء حتى لو كانت القيامة
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-1
7 - صيحة اخي الجمعة 16 غشت 2019 - 16:57
و لدت تؤم..سرقوا اخي من مستشفي البيضاء..وجاءوا لمواسات امي عن وفاة اخي..دون احضار جثة...ومرت الامور هكذا...فلم تستطع امي المشاذات وملاغات..لشذة الفقر وجهل..بل حتي ابي كذلك..توفيا الابوين معا.. ولازال احساس كبير يراوذني باءن اخي لازال علي قيد الحياة..بل اقسم شخص ان راءي شبهي جيدا..تكتمت ولازلت اعيش علي سر ليس له طريق..
هناك عصابات تنشط في المشتسفيات تنطلق من الممرضات واكثر...لكم الله يا مجرمين..
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8 - حق ي قة الجمعة 16 غشت 2019 - 16:58
حسب علمي الجسم الإداري لقطاع الصحة وكذا الممرضين ساخطين على الوضعية ولا يتقبلون كيف أن الوزارة اعلنت زيادات مرتقبة للأطباء مع ان هؤلاء لا يتواجدون إلا نادرا بالمستشفيات العمومية والثقل على كاهل الممرضين والجسم الإداري فقط. هذا هم سم الإدارة العمومية الرضوخ لمطالب فئة والآخرين لا. لا يجب على الدولة الرضوخ للوبي الأطباء
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9 - ام مغربية الجمعة 16 غشت 2019 - 17:01
انا ولدت فسبيطار الدولة وفوقت الخروج ديالي رجلي هز ولدي وخرج سبقني ولصدمني ان حتى واحد مسولو ديالمن داك لولد لهاز ولا فين هي الام ولا عطينا تصريح الخروج يعني كون سرقو شي واحد ميسيقوش لخبار بصراحة مكرهتش نرجعو بحال ولدينا تجي لقابلة عندك لدار حيت هادشي ولا كل استهتار بالشعب
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10 - شامة الجمعة 16 غشت 2019 - 17:05
هذا أوج الاستهتار بالمسؤولية وقمة التهاون في الواجب فهل صرنا عصابات بلا مبدأ ولا قيم وكيف وصلنا الى هذا الحضيض من الاستهتار ومن اوصلنا وما غاية ذلك
الأمور في وطننا لا تزداد الا استفحالا فأية يد من وراء المغاربة تلعب بمصيرهم
بادروا الى اقتلاع جذور هذا الفساد الذي عم كل المرافق قبل ان نجد أنفسنا في حروب طاحنة لا تبقي ولا تذر بين المواطنين
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11 - لطيفة الجمعة 16 غشت 2019 - 17:06
لا محاسبة ولا تحمل المسؤولية. كوارث مفجعة تقع بمستشفى الولادات من ترك الام تتوجع الى ان تتوفى اويتوفى الجنين. فقدت ابني الاول هناك بسبب الاهمال الصارخ. لثد كانت تجربة مريرة انهكتني نفسيا. حسبي الله ونعم الوكيل في اولاءك الاطباء والادارة.
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12 - مغربي الجمعة 16 غشت 2019 - 17:07
مرتكبوا هدا العمل لا فرق بينهم وبين الإرهابيين يجب تطبيق قانون الارهاب عليهم وكدلك قطاع الطرق بالحجر
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13 - الخرفوشي الجمعة 16 غشت 2019 - 17:16
قصص مستشفيات المغرب مأساوية و كل نهار تسمع خبار... الله يحد الباس... نتمنى وزارات التعليم و الصحة و العدل يبعدوا على المدنيين و يعطيوهم لعسكريين يسيروهم...
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