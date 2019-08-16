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الرئيسية | مجتمع | اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين"

اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين"

اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين"
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 16 غشت 2019 - 18:00

عطلة ناقصة يعيشها الأساتذة المتعاقدون طيلة الشهرين الماضي والجاري، عقب مواصلة وزارة التربية الوطنية لاقتطاعاتها من أجور هذه الفئة من رجال ونساء التعليم؛ فقد استقر مبلغ الاقتطاع في 1200 درهم شهريا دون التوصل بإشعار، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية خلال شهري مارس وأبريل من السنة الحالية.

واشتكى الأساتذة، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، من الضيق الذي طال عطلتهم الصيفية على المستوى المادي، بعد أن وجدوا أنفسهم قد أنفقوا أثناء فترة الإضراب على أمور لوجستيكية وتحركاتهم صوب العاصمة الرباط لخوض الاحتجاجات، ثم كبلتهم الاقتطاعات الحالية بشكل كبير، وحرمت أغلبهم من "عطلة مريحة".

والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية".

وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الاقتطاعات تتم بشكل غير قانوني ودون إشعار، وقد انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن بعد إضراب مارس وأبريل، ازدادت وتيرتها بشكل كبير، خصوصا في جهتي سوس ماسة وبني ملال خنيفرة".

وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاقتطاعات شملت، خلال الشهر الجاري، الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من سوس ماسة وبني ملال خنيفرة، فيما لم تمس أجرة أساتذة الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات"، مسجلا أن "الوزارة تمارس انتقائية ظرفية، وباقي الجهات سيطالها الأمر نفسه في وقت لاحق".

وأضاف المتحدث أن "الإضراب حق دستوري، والاقتطاع مسموح به في حالات التغيب غير المشروع فقط"، مشددا على أن "الموسم الدراسي المقبل كفيل برسم خطوات نضالية أقوى، والمطلب يبقى دائما ثابتا وهو الإدماج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - congé الجمعة 16 غشت 2019 - 18:24
العام كلو وهوما congé ,اش بغاو ,الراحة والسياحة ,بغاو يتخلصو بلا مايخدمو?
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23
2 - الخليل الجمعة 16 غشت 2019 - 18:31
الإقطاع هو ثمن تضييع سنة دراسية عن أبناء الشعب فرغم إنتقالهم إلى المستويات الأعلى فإنهم سيعانون طيلة مسيرتهم الدراسية ، فهل كان المظربون ينتظرون من الدولة ان تؤدي لهم أجورهم كاملة خلال مدة إضرابهم وهم يعلمون أن الأجر يؤدى مقابل العمل ، لو كان الأمر كذلك لأضرب الجميع عن العمل مقابل تقاضيهم أجورهم.
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21
3 - مغترب الجمعة 16 غشت 2019 - 18:33
في السويد من المستحيل ان يعطونك اجراعلى عمل لم تقم به اصلا وبخصوص الاضراب تقوم النقابات بتعويض العمال والموظفين عن مبالغ الاقتطاع من ميزانيتها التي تتشكل اساسا من واجب الانخراط في تلك النقابات . واظن ان عدم احتساب ايام الاضراب ضمن مدة العمل يعمل بها في جميع الدول والله اعلم
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17
4 - مكلخ مغربي قح الجمعة 16 غشت 2019 - 18:36
احتقرتم الا هذه الفءة اما اولاءك النوام والمتغيبون باستمرار في ذلك المجلس الموقر الا وهو مجلس النواب .لما لا يقتطع لهوءلاء الذين لا يحضرون الا لجلسات تافهة يمثلون علينا بمسرحيات هزلية متفق عليها او في افتتاح البرلمان بحضور الملك للتخاطف علي الحلوي وجمعها في اكياس بلاستيكية.
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-17
5 - مواطنة 1 الجمعة 16 غشت 2019 - 18:38
واش بغيتو ؟ تكلسو مع راسكم وتخليو ولاد الناس بلا قراية وترجعوا وتتخلصو عادي ؟ عجيب التفكير ديال شي بعضين في هاد البلد العزيز !
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19
6 - Simonjk الجمعة 16 غشت 2019 - 18:39
فرصة اخرى للمعلقين الحاقدين و الناقمين على مربو الاجيال،للتشفي و افراغ مكبوتاتهم اتجاه مربوا الاجيال و الترويح عن نفسيته المقهورة بعد ان اكتوت جيوبهم بثمن خروف العيد
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-22
7 - فاهم للوضع الجمعة 16 غشت 2019 - 18:40
الاقتطاع من الأجر مقابل الإضراب غير المبرر إجراء معمول به على الصعيد العالمي لدا فلا يعدر أحد بجهله بهده الأمور.لانه هو الطريقة المثلى لإيقاف التسيب والصبيانية التي كان عليه هؤلاء.الاضراب مقابل إسقاط أمور قبلتم بها في الأول ولم تطرأ وتستجد أمر غير مقبول على كل حال.يجب علينا أن نتعلم كيف نقدس شيئا اسمع عقد او عقود وفي جميع المجالات.لانه يدخل في إطار الإلتزام بالكلمة والوعد
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13
8 - Karim الجمعة 16 غشت 2019 - 18:43
المتعاقدون حرموا التلاميذ من الدراسة العادية باضراباتهم الماراطونية و قضوها في الاحنجاجات و الآن يحتجون على الاقتطاع و ضيق ذي اليد.

الآن ينطبق عليهم ما قالت النملة للصرار الذي لم يدخر ما يأكله في فصل الشتاء خلال فصل الصيف الذي قضاه يغني. " ان قضيت الصيف تغني فالآن ارقص."
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5
9 - حميدو ديال فرنسا الجمعة 16 غشت 2019 - 18:46
وااااا عباد الله ووووواراااااااه لحماق هذا
لاتعملون وتريدون الشهرية كاملة
هذا لايوجد حتى في الدول الراقية
عار عليكم.. أتظنون أنه بذكور ونساء مثلكم ييقدم المغرب؟؟ابدا والله
اتظنون انه من حاز على اجازة على الدولة ان تجد له منثب موظف كي يبقى محسوبا عليها طول حياته؟؟
عار عليكم
هذا ليس موجودا لا في الغرب ولا في امريكا ولا غيرهما

سبروا تقلبوا على خدمة او بيعوا الربيع والنعناع

اما الوظيفة راه خاصها قوانينها

اللي مالقى مايدير يخرج يدير مظهارات

ولمذا تيمون انفسكم فرض عليكم التعاقد... لااحد فرض ذلك عليكم. انتم أحرار


خرجتوا على اولاد المغرب هذه السنة خليتوهم بلا قرايا زائد أنه لامستوى عندكم انتم اصلا
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10 - مغربي الجمعة 16 غشت 2019 - 18:48
اذا عانيتم خلال عطلة الصيف فاطفالنا عنوا لسنة كاملة ...
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4
11 - Ousous الجمعة 16 غشت 2019 - 18:48
يقول المثل :جنت على نفسها براقش؛ الإضراب حق مشروع وفي المقابل الاجر مقابل العمل
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3
12 - حسن الجمعة 16 غشت 2019 - 18:48
الاقتطاع اجراء قانوني فصلت فيه المحكمة الادارية لانه يحارب العشوائية في الاضرابات و التغول فيها بسبب و بدون سبب لا يعقل ان يدفع لك دافع الضرائب من جيبه على ايام لم تشتغلها بل عطلت مصلحته في الادارة و بعدها تطالبه بالاجر اي تفكير هذا
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2
13 - تنجداد الجمعة 16 غشت 2019 - 18:50
الصراحة، انا مع الحكومة، كان من الواجب مايصيفطوش هاداك الراتب اصلا، المعامين زادو فيه، شمروا على اذرعكم وسيرو تخدمو واش 1200 درهم فلوس. مزيدا من الاقتطاعات من فضلكم.
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1
14 - المصطفى الجمعة 16 غشت 2019 - 18:51
لا تخيفكم هذه الحكومة المراوغة و الفاشلة بهذه الاقتطاعات حتى تترجعون عن حقكم الدستوري انها تريد أن تفرق بينكم استمروا في نضالكم يقول تعالى ولاتفرقوا فتفشلوا و تذهب ريحكم صدق الله العظيم فمزيد من الصمود فانتم على حق
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-5
15 - الى تعليق6 الجمعة 16 غشت 2019 - 18:53
باين من اسلوبكم راك من "مربو الاجيال",تدوز من الجمع الى المفرد بلا stop او feu rouge.قولينا انا مدرسة تتقري فيها نمشو نعتقو التلاميذ لي فيها
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0
16 - مستغرب الجمعة 16 غشت 2019 - 18:56
ماذا لو وضعتم مصلحة التلاميذ من ضمن اولوياتكم وخرجتم للاحتجاج ايّام العطل
شخصيا لدي قناعة ان اغلب النقابات مافيا تسيء لسمعة النضال النقابي نقابة الطاكسيات كلما ارتفع سعر البنزين تقوم بابتزاز الركاب وترفع السعر نقابة الأطباء تقوم بشل المستشفيات المشلولة أصلا والخاسر المواطن نقابة التعليم تختار ايّام الدراسة لتقوم باضراباتها والخاسر هم التلاميذ
عموما هي أزمة اخلاق وان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
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