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الرئيسية | مجتمع | شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء

شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء

شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء
أمال العتاق*
السبت 17 غشت 2019 - 12:00

استقالاتٌ "غزيرة" تلك التي هطلت على مكاتب وزارة الصحة. إذ بعد أن قام 306 أطباء بتقديم استقالاتهم، وصل العدد الإجمالي لطلبات الإعفاء إلى 1300 استقالة قُدّمت إلى مختلف مديريات الصحة بالمملكة بمُختلف المدن، أبرزها الرباط وسلا والدار البيضاء وخنيفرة وتمارة والعيون وأكادير وكلميم.

بالمُقابل، تتواصل مفاوضات وزير الصحة، أنس الدكالي، مع الحكومة من أجل تخصيص تعويضات جديدة للأطباء العاملين في القطاع الصحي العمومي، وكذا مُراجعة راتبهم الشهري، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة المردودية.

ومع استمرار مُسلسل الاستقالات والإضرابات في صفوف أطباء القطاع العام، يُرتقب أنْ تُشلّ الحركة بمختلف المستشفيات العمومية بالمملكة، باستثناء مرافق المستعجلات والإنعاش، مما سيُخلّف تداعيات منْ شأنها أن تُؤثّر سلبا على المنظومة الصحية بالمغرب.

وفي هذا السياق، أكّد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنّ "تخلّف الحكومة عن الاستجابة لمطالب أطباء القطاع العمومي هو العامل الأساسي الذي أفضى بهم إلى التهديد بالاستقالة الجماعية"، مُشيرا إلى أنّ "القانون لا يسمح إلاّ بالاستقالات الفردية، وهو ما سيمضي إليه الأطباء احتجاجا على مُختلف الأوضاع التي يعيشونها".

"لقد بلغ السّيل الزُّبى"، يُضيف لطفي، الذي استطرد قائلا: "الطبيب لم يعد يُطيق ظروف العمل الشاقة والصّعبة، لا سيما في ظلّ الأجر الزّهيد الذي يتقاضاه في البداية، والذي يُعادل 8000 درهم، وهو مبلغ ضعيف بالمُقارنة مع أجور أبسط المهن بالمغرب، ومع ذلك يعتقد العديد من المغاربة أن أجره عال، وهو أمر خاطئ".

ومُستدلاّ بتقرير لمنظمّة الصحة العالمية، أكد المُتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "المغرب من أبرز الدّول التي تعاني من الخصاص في صفوف الأطباء، وبالتالي فالاستقالة مقابل هذا الخصاص المُهول يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات التي تخصّ مُستقبل القطاع الصحي العمومي".

وأمام استمرار إضراب طلبة الطب وتشبّثهم بالمُقاطعة، أبرز لطفي أنّ "قطاع الصحة أمام مشكل حقيقي؛ شبحُ السنة البيضاء أصبح يلاحق أطباء المُستقبل، بعدما كان يُنتظر تخرّج فوج جديد من شأنه أن يسدّ الخصاص الذي تعاني منه المُستشفيات العمومية"، مُطالبا في هذا الصدد حكومة العثماني "باتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حلّ ملف الأطباء".

وأضاف لطفي أنّ "المواطن الفقير سيجد صعوبة كبيرة في العلاج، ومن المُحتمل أن لا يجد طبيبا خلال السنوات المُقبلة"، وزاد قائلا: "ندقّ ناقوس الخطر إزاء كل هذه الأوضاع التي تعني أننا أمام تدمير للمنظومة الصحية بالمغرب".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - واو السبت 17 غشت 2019 - 12:10
اطباء من الخارج و المشكل حل.
اطباءنا غرضهم الاول هو المال و ليس خدمة الانسان.
اكبر المرتشين بعد الامن و عن تجربة. انشري هسبريس و شكرا
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12
2 - كبور السبت 17 غشت 2019 - 12:14
لا اله الا الله محمد رسول الله المقبرة افضل من المستشفيات العمومية
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25
3 - abdel74 السبت 17 غشت 2019 - 12:15
il est temps de revenir à l'ancien systeme permettant aux litteraires d'avoir accés à la faculté de medecine. Modification portée par les fassis pour empecher les fils des marocains de devenir medecin, privilége offert uniquement aux grandes familles fassi rbati et slaoui voire Tetouani.
Avant de devenir un medecin, il faut savoir la personne est disposée à aider les patients les soigner sans pour autant se focaliser sur leur poches.. une préselection est cruciale , tu peux avoir une moyenne de 18 en BAC mais nulle dans le relationnel, la compassion, la bienfaisance et surtout l'humanisme. il est temps d'humaniser cette fonction pour que le rendement soit à la hauteur des intentions de tous les marocains.
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1
4 - خنيفرة المنسية السبت 17 غشت 2019 - 12:16
زرت هاد الصباح مستشفى خنيفرة (الكبير!!!) و الله تم و الله كارثة كبيرة المستعجلات كأنها سوق لبيع الخرفان...أجي أوزير الصحة تشوف بعينيك و الله منضر يبكي القلب و الله المستعان حسبي الله منك يا وزير الصحة يا مدير المركز الاستشفائي خنيفرة يا مندوب وزارة الصحة لخنيفرة يا عامل اقليم خنيفرة حسبي الله و نعم الوكيل فيكم.
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31
5 - شهادة مواطن السبت 17 غشت 2019 - 12:17
المردودية تطلع بوسائل العلاج كأجهزة ومواد طبية ضرورية، فزمن المعجزات ولى ،الطبيب يبقى عاجزا أمام بعض الحالات العادية بسبب ضعف الإمكانيات ولا يجد في متناول يده ميزان حرارة ليقيس بها حرارة مريضه ، أما من ناحية الكشوفات والتشخيص فهو يعتمد على خبرته في الأعراض لإنعدام التحاليل وتتبع حالة المرضى، وأما من جهة أتعابه فحدث ولا حرج ، كثرت العلل ومن كل علة زارت لاَلاَّ.
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19
6 - hossin السبت 17 غشت 2019 - 12:17
la grève des toubibs! merci hippocrates
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-7
7 - مر من هنا السبت 17 غشت 2019 - 12:21
الله يطلق سراحنا من هاد البلاد اللي غادة غي الوراء
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9
8 - مواطن السبت 17 غشت 2019 - 12:22
الأطباء يعانون في صمت فلا يعقل ابدا ان يتقاضوا اجورا هزيلة 8000 درهم معضم المهن البسيطة يتقاضون مثلها الطب اصعب مهنة على الإطلاق. فعندما يدرس الانسان 8سنوات بعد الباك تم يتم تعيينك في مكان بعيد عن اولادك بدون ادوات العمل و تتواجه مع ساكنة تعتدي عليك كل بالقذف والشتم ثم يعطوك اجرا كالذي يتقاضاه صاحب ابسط المهن. الأطباء يعملون في الليل والنهار وفي الاعياد ومن وجهة نظري كصاحب اعمال حرة يستحقون 14000 درهم كاجر في البداية. اصعب مهنة هي ان تتعامل مع انسان مريض جربوه وسترون.
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9 - الادريسي السبت 17 غشت 2019 - 12:23
سعدات الطبيب يدير الاضراب يزيدوه 2500درهم يتقلق يقدم استقالته و مدلل هاد طبيب بزاف و سني ليهم الاستقالات و ديرها ليهم على قدهم ما كينشاي مكينشاي كيشوفك فسبيطار و يعالجك في كلينيك فهم تتسطى. رشوى‘ الخدمة في القطاع الخاص و غير ساعتين في القطاع العام و زيدينها بالاستقالة و باز و جهكم صحيح .حسبنا الله فيكم.
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10 - عابر سبيل السبت 17 غشت 2019 - 12:25
هي فرصة لوزارة الصحة ان تفتح باب التوظيف لجنسيات أخرى التي تحترم وتقدر هذه المهنة الإنسانية بالدرجة الأولى الان الأطباء والممرضين المغاربة لم يستوعبوا قيمة هدا العمل الكبير
ومن بين الجنسيات التي تحترم هذه المهنة الشريفة
الفلبين
رومانيا
الهند
الصين
جربو هدا الجنسيات وغتشوفو الفرق من حيث احترام العمل واتقانه
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6
11 - السلام السبت 17 غشت 2019 - 12:26
نظرا لسلوك غالبيتهم المنحرفة لا علاقة بالمهنة وغياب ضمير الأخلاق والروح الوطنية والإخلاص والأمانة. فإني كمواطن استقالاتهم راحة للوطن وفرصة لتحديث الأخلاق العامة المهنية. فعند ما ينتشي الطبيب لشل المستشفيات وترك المريض الفقير امام خطر على سلامته مهددا بالموت. بل ربما الله اعلم قد تكون هناك وفيات بسبب هذا الإضراب. فعلى الحكومة ان تنوب عن المرضى المتضررين وتلاحق هؤلاء أشبه الأطباء قانونيا واخلاقيا وانسانيا وان تقبل استقالاتهم فورا لأنهم لم يعودوا صالحين لهاته المهنة الإنسانية قبل كل شيء. هؤلاء يشكلون خطرا على المرضى داخل مستشفيات المملكة. يجب سحب منهم شواهد التطبيب نهائيا لكل من شارك في هذه الجريمة. انا مع الإخوان الذين يطالبون بالالتحاق مهنة الطب بالجيش حيث يسود الانضباط الوظيفي
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12 - المواطن المضلوم السبت 17 غشت 2019 - 12:30
وهل هناك منظومة صحية في المغرب الكل يبحت عن المال بدعوى تأمين مستقبله حتى ولو كان على صحة المواطن الضعيف الدي لا ملجأ له ولا لمن يشكي المه إلا الى الله... ومن هنا اقول ان وجود الأطباء كعدمه والله تم والله ادا لم تدفع لسماسرة هؤلاء الأطباء في القطاع العام والدين يقفون في أبواب المستشفيات فلن ترى لا طبيب ولا من يداوي جروحك ونحن كفقراء نقول للجميع موعدنا لكم ( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ص... )
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5
13 - الرامي السبت 17 غشت 2019 - 12:39
أطباء تارودانت مستحيل يقدمون الاستقالة لأنهم يستفيدون من أموال الزبناء بواسطة السماسرة ........ مريض له رانديفو 8 أشهر وزبون زار الطبيب اليوم وغدا العملية ...
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14 - محمد السبت 17 غشت 2019 - 12:53
أرى بعض التعاليق هنا تقول: جيبو الأطباء من برا..هههه..التخلف بعينه..هل تظنون أننا سنستورد الخرفان؟الأطباء الأجانب لن يقبلوا بالاشتغال ب 8000 أو 9000 درهم في الشهر و التي لن تضمن له العيش الكريم في هاته الدولة..الحل واضح: كما استجابت الدولة للربابنة الذين أضربوا فتمت الزيادة الأطباء أيضا يستحقون الزيادة..زيدولهوم وفروليهوم المعدات و التجهيزات و ستكون المردودية..و باراكا من الفلسفة الخاوية
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15 - عبدالكريم بوشيخي السبت 17 غشت 2019 - 12:53
اذا وضعنا مقارنة بين اجور الاطباء الذين بذلوا محهودات شاقة في مسيرتهم الدراسية حتى حصلوا على شهادة الدكتوراة في الطب و بين اجور بعض الموظفين و رجال السلطة و الامن و الجيش و مستخدمي بعض القطاعات الاخرى العمومية و الخاصة و اجورهم المرتفعة و استفادتهم من الامتيازات الاخرى مثل السكن و سيارة الدولة و البنزين و التعويضات عن التنقلات و بمستوى دراسي قد لا يتعدى شهادة الباكالوريا او الاجازة فاننا نشفق على حالة هؤلاء الاطباء الذين يناضلون من اجل الرفع من اجورهم و تحسين وضعيتهم كي تتناسب مع مستواهم الدراسي الراقي و عملهم الانساني الذي يبعث الامل في نفوس المرضى ; هم الا قلة امام جيوش من الموظفين الذين يفوق عددهم رقم المليون و مع ذالك لم تستطع الدولة تلبية مطالبهم البسيطة المنطقية التي يستحقونها فبقدر ما ندافع على مطالبهم المشروعة فاننا نحثهم على الصبر و الاستمرار في عملهم بكل جدية و تادية واجباتهم لان عملهم مرتبط بصحة الشعب المغربي و كيفما كانت الاحوال فان المتضرر من اضرابهم هو الشعب لذالك اتمنى من المسؤولين على القطاع و وزارة المالية ان يجدوا حلا عاجلا يرضي الطرفين لانهاء اضرابات الاطباء.
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16 - بوناقة الأصلع السبت 17 غشت 2019 - 12:54
الأوضاع في مستشفياتنا العمومية= فساد؛ سمسرة؛ تجارة و قطط
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17 - Health care السبت 17 غشت 2019 - 12:55
Trop de faux problèmes dans le secteur, les médecins publics ont des salaires décents pour bien vivre au Maroc et même comparés à d'autres cadres.Ilya un monopole dans la santé publique qui ronge de plus en plus les citoyens et l'une des grandes pistes d'amélioration est la libéralisation et faire appel à des médecins étrangers pour s'installer au Maroc ce qui va permettre d'atteindre les zones isolées et de surcroît diminuer les disparités du secteur
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18 - قطاع الصحة الله يرحمو السبت 17 غشت 2019 - 13:01
باختصار شديد,بلادنا غادية اللور فجميع القطاعات وفجميع المجالات .
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19 - الحق السبت 17 غشت 2019 - 13:08
لايعقل برلماني يتقاضى أكثر من طبيب
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20 - فقير. السبت 17 غشت 2019 - 13:09
الوزير عرف ان استقالاتكم فقط تهديد ولا مصداقية لها.من اراد الاستقالة فعلا فليغادر المستشفى ويترك استقالته فوق مكتب رئيس المركز.اما ما تفعلونه فهو لعب اطفال لن يأخذه بالاعتبار ويترككم تلعبون وتثرثرون بلا فائدة.
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