"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬

هسبريس من الرباط

مقابل عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في إطلاق سراحهم وطي ملفّهم بشكلٍ قطعي، يتّجه معتقلو حراك الريف إلى تبني مواقف "راديكالية" وغير مسبوقة، كما صرّح بذلك نبيل احمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"؛ وهي مواقف "ستسمّي الأشياء بمُسمياتها"، يضيف المعتقل المدان بعشرين سنة على خلفية قيادتهِ لاحتجاجات الحسيمة.

ولا يبدو أن الزفزافي ورفاقه مقبلون على مزيد من المهادنة في خطابهم تجاه الدولة، خاصة أنّ "الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صبّ الزيت على النار"، كما أكّد المعتقل نبيل احمجيق.

وأورد أحمجيق: "لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة"، مُشيرا إلى أنّ "أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان مواقف راديكالية".

مصدر حقوقي مقرّب من المعتقلين أكد أنّ "المقصود بالمواقف الراديكالية التي سيعلنها المعتقلون الرّيفيون هو الدخول مجدداً في إضرابات مفتوحة عن الطعام بشكل جماعي حتى تستجيب الدولة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح المعتقلين، والدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن".

ويقول إلياس الموساوي، الحقوقي والفاعل الجمعوي، إن "المعتقلين منذ أن تم الشروع في إطلاق سراح مجموعة من زملائهم المشتتين داخل سجون الوطن قرروا إعلان هدنة ضمنية على أمل الحل الشامل للملف".

ويضيف الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هذه الخطوات تمثلت في وقف الإضرابات الطعامية، إضافة إلى عدم الدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن". وبالرجوع إلى الرسالة التي خرجت عن طريق عائلة نبيل احمجيق، يمكن قراءتها من زاوية فقدان الأمل في عفو قريب بعدما كانت مناسبة عيد الأضحى فرصة لتأكيد الانفراج من خلال الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين.

أما بالنسبة للمواقف التي من شأن بعض المعتقلين الإقدام عليها، يشدّد الموساوي على أنها "قد تكون من باب العودة إلى الدخول في إضرابات جماعية عن الطعام، إضافة إلى الدعوة إلى أشكال نوعية في المهجر، مع خطوات أخرى لا يمكن التكهن بها".