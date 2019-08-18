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الرئيسية | مجتمع | "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬

"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬

"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬
هسبريس من الرباط
الأحد 18 غشت 2019 - 10:55

مقابل عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في إطلاق سراحهم وطي ملفّهم بشكلٍ قطعي، يتّجه معتقلو حراك الريف إلى تبني مواقف "راديكالية" وغير مسبوقة، كما صرّح بذلك نبيل احمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"؛ وهي مواقف "ستسمّي الأشياء بمُسمياتها"، يضيف المعتقل المدان بعشرين سنة على خلفية قيادتهِ لاحتجاجات الحسيمة.

ولا يبدو أن الزفزافي ورفاقه مقبلون على مزيد من المهادنة في خطابهم تجاه الدولة، خاصة أنّ "الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صبّ الزيت على النار"، كما أكّد المعتقل نبيل احمجيق.

وأورد أحمجيق: "لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة"، مُشيرا إلى أنّ "أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان مواقف راديكالية".

مصدر حقوقي مقرّب من المعتقلين أكد أنّ "المقصود بالمواقف الراديكالية التي سيعلنها المعتقلون الرّيفيون هو الدخول مجدداً في إضرابات مفتوحة عن الطعام بشكل جماعي حتى تستجيب الدولة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح المعتقلين، والدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن".

ويقول إلياس الموساوي، الحقوقي والفاعل الجمعوي، إن "المعتقلين منذ أن تم الشروع في إطلاق سراح مجموعة من زملائهم المشتتين داخل سجون الوطن قرروا إعلان هدنة ضمنية على أمل الحل الشامل للملف".

ويضيف الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هذه الخطوات تمثلت في وقف الإضرابات الطعامية، إضافة إلى عدم الدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن". وبالرجوع إلى الرسالة التي خرجت عن طريق عائلة نبيل احمجيق، يمكن قراءتها من زاوية فقدان الأمل في عفو قريب بعدما كانت مناسبة عيد الأضحى فرصة لتأكيد الانفراج من خلال الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين.

أما بالنسبة للمواقف التي من شأن بعض المعتقلين الإقدام عليها، يشدّد الموساوي على أنها "قد تكون من باب العودة إلى الدخول في إضرابات جماعية عن الطعام، إضافة إلى الدعوة إلى أشكال نوعية في المهجر، مع خطوات أخرى لا يمكن التكهن بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الحرية لمعتقلي الرأي الأحد 18 غشت 2019 - 11:09
أحكام ظالمة قاسية و جائرة هدفها إخراس و إقبار كل صوت و فعل احتجاجي شعبي جماهيري عارم و منتفض ضد سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية المخزنية التراجعية المنتهجة من طرف محكومة نظام المخزن الأوتوقراطي ضد شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية و المطالبة بالعيش الكريم و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية.
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-26
2 - المحامي حسوني قدور بن موسى الأحد 18 غشت 2019 - 11:16
أسلوب القمع و الاختطاف و الاعتقال و السجن و الاضراب عن الطعام يعود بنا الى سنوات الرصاص التي انتهت بتوزيع شيكات على المتضررين ، كان ينبغي رفض هذا التعويض، كما فعل المناضل الكبير أحمد بنجلون رحمه الله ، فكرة توزيع الشيكات كانت من أفكار خادم المخزن وزير الداخلية البصري الذي انتهى عهده مأساويا و الذي ساهم في تدمير المغرب ، هذه حلقة من الصراع السياسي الذي لا ينتهي الا بتغيير الدستور و اقامة نظام سياسي ديمقراطي قوي يجعل حدا لهذه الصراعات التي لا تنتهي ، أطلق سراح مجرمين متهمين بالاتجار في المخدرات أما المطالبين بحقوقهم ينالهم النسيان ... عجيب ...
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-25
3 - مهجر الأحد 18 غشت 2019 - 11:16
كفاكم تهورا بحريات النشطاء السياسيين اطلقوا صراح المعتقلين. مطالبهم كانت اجتماعية واضحة .صريحة. لماذا لا تعتقلوا مصاصي الدماء الذين أفسدوا الوطن و سرقوا و نهبوا و تكالبوا على الشعب المغربي ؟
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-21
4 - هل منكم رجل رشيد الأحد 18 غشت 2019 - 11:22
أطلقوا سراح المعتقلين بدون خلفيات رجعية وننصح الماسكين بخيوط الملف كفاكم من العبث بمصير أمة، لأن كل شيئ أصبح مكشوفا
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1
5 - Zohair الأحد 18 غشت 2019 - 11:23
حينما كان عبد الكريم الخطابي يحارب الاستعمار كانت السلطة تتهمه باثارة الفتنة و تدافع من اجل بقاء الاستعمار الفرنسي و استعباد المغاربة للفرنسيين ..هذا هو التاريخ من هو الخاءن هنا ..؟ اقرءوا التاريخ يا مغاربة و ودعوا الذباب الالكتروني يقول ما يشاء
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1
6 - ابو وليد الأحد 18 غشت 2019 - 11:27
اريد ان افهم هل منطقة الريف هي المتضررة الوحيدة في المغرب أم هناك شيء ما لا نعرفه وراء كل هذا الهراء على حسب علمي المغر واحد من طنجة الى لكويرة الى وجدة الله يهدي ما خلاق
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22
7 - مغربي الأحد 18 غشت 2019 - 11:29
سبحان الله من هب و دب يقول شهيد؟! بل هذا انتحار و كل من سولت له نفسه رمي نفسه التهلكة فهو مخالف للشرع يا من تدعون التدين! همكم الكرسي و التفرقة و خروجكم على ولي الأمر .عودوا لرشدكم و توبوا لبارءكم من افعالكم
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12
8 - أستاذة وطنية الأحد 18 غشت 2019 - 11:39
اخي محيجيق لم تكن تتحدث أبدا على الوطن الجريح كنت تتحدث عن الريف المنبوذ عن الريف المهمل بأعلام انفصالية وبنوع من التشفي من المغاربه الذين طلبوا منكم التريث والجلوس على طاولة الحوار فشتمتموهم بالعياشة فلماذا انقلبت لغة نضالكم من ريف مهمش إلى وطن جريح الوطن يرفض الفوضى الوطن يرفض الاعتداء على الأمن والاستقرار الوطن مع وحدته الترابية رغم كل الظروف والمعاناة هذا هو الوطن وهذه هي الوطنية
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31
9 - زهير الأحد 18 غشت 2019 - 11:39
إن العدل أقل تكلفة من الظلم و الأمن أقل كلفة من الحرب
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18
10 - حماد الأحد 18 غشت 2019 - 11:39
اوجه لكم تحياتي واؤكد لكم ان كل مناطق المغرب الحبيب منكوبة على غرار الريف او اكثر الا انكم تتميزون بالوحدة والتضامن عن البقية فخرجتم مسالمين تشكون اوضاعكم المتردية فكان ما كان فانتم الان تؤدون ثمن اختباء المجتمع وراء مصطلح العام زبن ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب فندعو الله العلي القدير ان يرزقنا مخرجا من حيت لا نحتسب حتى يرفع عنا الظلم وعن اولي امرنا حتى ننعم بخيرات وطننا امنين مطمئنين في استقلال و حرية.
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0
11 - محمد مداني الأحد 18 غشت 2019 - 11:43
إن كنتم مدنبون فهذا نزر في حقكم لاننا المغاربة لا يحبون البلبلة في المملكة ولا تصعيد مع السلطات والمغرب البلد الوحيد في العالم العربي يعيش استقرار منقطع النظير وخاصة الأمن وإثبات ذالك شهادة السياح من جميع الأجناس . الله سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبكم.
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3
12 - بالواااااااااااضح الأحد 18 غشت 2019 - 11:48
آعتدروا قبل فوات اﻵوان .... اعتدروا قبل فوات اﻵوان... وسنكونوا سعداء بكم بين أخضاننا ..... اعتدروا للوطن ... فمن ﻻ يعتدر للوطن فليس فيه ذرة من حياء وﻻ يؤمن له ....
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2
13 - عبد الحميد الأحد 18 غشت 2019 - 11:49
من المنطقي عقلا و نقلا، محاكمة من كان في مناصب المسؤولية لعقود ولم يحققوا اي شيء يذكر. و ليس من طالب بحقه في الشغل و التطبيب و التعليم.
نحن نرى و نشهد ان الحكومات و عصابات الوزراء و النواب و العمال و القواد هم سبب البلاء و هو مصدر القلاقل ليس في الريف فقط بل في الصحراء و الحوز و سوس و كل جهات المغرب. ناس تنتقل بين الحقائب و الادارات و لا تحقق اي شيء.
عندنا ديناصورات على رأس الاحزاب و كثير منها تسعر النيران و تكنز الاموال. انا اطالب الدولة المغربية بان تعمل في كل من تقلب المناصب : من اين لك هذا. و سترون خزائن قارون.
و لابد من تأسيس نضام اجتماعي على اساسه تصرف المنح للمغاربة كاعانات شهرية و كفانا مراوغة.
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14 - أنس الأحد 18 غشت 2019 - 11:49
للأسف ما زال هناك من يعتقد أن الزفزافي في السجن بسبب مطالبته بالحقوق.. الزفزافي في السجن لأعماله الإجرامية من حرق مركز الشرطة وتسبيب عاهة مستديمة لشرطي و إيقاف خطبة يوم الجمعة.. دون الحديث عن أفكاره الانفصالية والتي تم إثباتها في المحاكم عن طريق الرسائل الصوتية.
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15 - مجرد استفسار الأحد 18 غشت 2019 - 11:50
النصر المشار اليه في اللافتة هل هو على القانون ام الدولة او المقصود به نصر الريف المقدس على وحدة الامة المغربية المرجو التوضيح وشكرا سلفا
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16 - الزكير الخاوي الأحد 18 غشت 2019 - 11:50
لا أعتقد أن الدولة ستخضع لهاته المحاولات للي الذراع....و إلا سوف يلجأ كل سجين للإضراب عن الطعام لإجبار الدولة على إطلاق سراحه... ثم إن هؤلاء ليسوا معتقلين سياسيين كما يدعون بل لأنهم تورطوا في أعمال تخريب و إعطاب رجال الأمن، و بالنسبة لبعضهم كالزفزافي تورطوا في مآمرات للمس بأمن الدولة و تم تسجيل مكالاماته في هذا الشأن. و هذه تعتبر خيانة عظمى عقوبتها الإعدام...
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17 - chantage ne marche pas الأحد 18 غشت 2019 - 11:52
chantage ne marche pas
la justice est passée
le maroc est un pays independant et ces separatistes doivent obeir à la loi car ils ne sont pas au dessu de la justice
ils doivent respecter le maroc et les marocains qui ne les soutiennent pas car ils sont ont compris leur complot
vive le maroc uni
à bat les separatistes
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18 - المصطفى الأحد 18 غشت 2019 - 12:01
اذا استجابت الدولة لضغوط هؤلاء المساجين فسلام عليها . فلا اعتقد ذلك فكثيرا من الضغوطات الدولية والتحرشات بقضية صحرائنا المغربية منذ اربعة عقود لم تنل من حقوقنا التابتة رغم تعدد الاعداء في الداخل قبل الخارج ... فكيف لشردمة من الجهلة تسعى للي ادرع الدولة . القضاء قال كلمته في حق هؤلاء وتهمهم كانت واضحة الشعب المغربي قبل القضاء . انكم ابطال من كارطون
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19 - لازال ينتظر الأحد 18 غشت 2019 - 12:05
الصبر مفتاح الفرج وحب الأوطان من الإيمان ومن كان متضررا فليسمع صوته اما العنترية الخاوية فتؤدي بصاحبها إلى المحاسبة نحن اصحاب الخدمة المدنية الثمانينات نقول للمسؤولين نفذ صبرنا انصفونا خارج السلم حق مغتصب ولا يليق بنا ذلك ونحن نشرب إلى مصاف الدول المتقدمة
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