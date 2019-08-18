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كُتّاب وآراء
"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف
مقابل عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة في إطلاق سراحهم وطي ملفّهم بشكلٍ قطعي، يتّجه معتقلو حراك الريف إلى تبني مواقف "راديكالية" وغير مسبوقة، كما صرّح بذلك نبيل احمجيق، الاسم البارز والمعروف بـ"دينامو الحراك"؛ وهي مواقف "ستسمّي الأشياء بمُسمياتها"، يضيف المعتقل المدان بعشرين سنة على خلفية قيادتهِ لاحتجاجات الحسيمة.
ولا يبدو أن الزفزافي ورفاقه مقبلون على مزيد من المهادنة في خطابهم تجاه الدولة، خاصة أنّ "الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صبّ الزيت على النار"، كما أكّد المعتقل نبيل احمجيق.
وأورد أحمجيق: "لا هدنة مع من يتشفى في وطننا الجريح وعبره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومات وعائلاتنا المفجوعة"، مُشيرا إلى أنّ "أي صراع يخضع لموازين قوى، وللمعتقلين من أدوات الدفاع الذاتي ما سيمضي بهم نحو إعلان مواقف راديكالية".
مصدر حقوقي مقرّب من المعتقلين أكد أنّ "المقصود بالمواقف الراديكالية التي سيعلنها المعتقلون الرّيفيون هو الدخول مجدداً في إضرابات مفتوحة عن الطعام بشكل جماعي حتى تستجيب الدولة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح المعتقلين، والدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن".
ويقول إلياس الموساوي، الحقوقي والفاعل الجمعوي، إن "المعتقلين منذ أن تم الشروع في إطلاق سراح مجموعة من زملائهم المشتتين داخل سجون الوطن قرروا إعلان هدنة ضمنية على أمل الحل الشامل للملف".
ويضيف الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هذه الخطوات تمثلت في وقف الإضرابات الطعامية، إضافة إلى عدم الدعوة إلى أشكال احتجاجية داخل وخارج الوطن". وبالرجوع إلى الرسالة التي خرجت عن طريق عائلة نبيل احمجيق، يمكن قراءتها من زاوية فقدان الأمل في عفو قريب بعدما كانت مناسبة عيد الأضحى فرصة لتأكيد الانفراج من خلال الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين.
أما بالنسبة للمواقف التي من شأن بعض المعتقلين الإقدام عليها، يشدّد الموساوي على أنها "قد تكون من باب العودة إلى الدخول في إضرابات جماعية عن الطعام، إضافة إلى الدعوة إلى أشكال نوعية في المهجر، مع خطوات أخرى لا يمكن التكهن بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
نحن نرى و نشهد ان الحكومات و عصابات الوزراء و النواب و العمال و القواد هم سبب البلاء و هو مصدر القلاقل ليس في الريف فقط بل في الصحراء و الحوز و سوس و كل جهات المغرب. ناس تنتقل بين الحقائب و الادارات و لا تحقق اي شيء.
عندنا ديناصورات على رأس الاحزاب و كثير منها تسعر النيران و تكنز الاموال. انا اطالب الدولة المغربية بان تعمل في كل من تقلب المناصب : من اين لك هذا. و سترون خزائن قارون.
و لابد من تأسيس نضام اجتماعي على اساسه تصرف المنح للمغاربة كاعانات شهرية و كفانا مراوغة.
la justice est passée
le maroc est un pays independant et ces separatistes doivent obeir à la loi car ils ne sont pas au dessu de la justice
ils doivent respecter le maroc et les marocains qui ne les soutiennent pas car ils sont ont compris leur complot
vive le maroc uni
à bat les separatistes