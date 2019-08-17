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الرئيسية | مجتمع | حسابات فلكية: مطلع السنة الهجرية الجديدة يوافق فاتح شتنبر بالمغرب

حسابات فلكية: مطلع السنة الهجرية الجديدة يوافق فاتح شتنبر بالمغرب

حسابات فلكية: مطلع السنة الهجرية الجديدة يوافق فاتح شتنبر بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 17 غشت 2019 - 22:00

أعلنت جمعية "المبادرة المغربية للعلوم والفكر" أن شهر ذي الحجة ستبلغ عدته تسعة وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الأحد 1 شتنبر المقبل هو فاتح شهر محرم الحرام من سنة 1441، مما يعني أن يوم عاشوراء 10 محرم سيوافق الثلاثاء 10 شتنبر 2019.

وأضافت الجمعية، في خبر صادر عنها، أنه وفق التقديرات العلمية والحسابات الفلكية الدقيقة التي أجرتها، "ستكون رؤية الهلال واضحة في جميع المدن المغربية مساء يوم السبت 31 غشت يوم مراقبة الهلال، حيث سيقع الاقتران المركزي صباح يوم الجمعة 30 غشت على الساعة 10:37 بالتوقيت العالمي".

ووفق معطيات مدينة فكيك، أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، فإن "عمر القمر 31 ساعة و52 دقيقة ومكث الهلال 68 دقيقة وارتفاعه 14.09° واستطالته 19.58°، وهي ضوابط تجعل رؤيته واضحة سهلة في حالة صفاء الجو"، تضيف الجمعية.

وحسب توقع الجمعية ذاتها، سيكون مدى الاختلاف حول بداية السنة الهجرية الجديدة بالعالم العربي في حدود يوم، حيث ستعلن المملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وسوريا والأردن بداية السنة الجديدة يوم السبت 31 غشت، بينما ستعلن سلطنة عمان والجزائر والإمارات والمغرب بدايتها يوم الأحد 1 شتنبر.

كما تتوقع الجمعية، خلال السنة الهجرية الجديدة، أن تحتفل المملكتان المغربية والعربية السعودية بعيدي الفطر والأضحى في اليوم ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زهرة السبت 17 غشت 2019 - 22:08
اهله الله علينا باليمن والبركات والسلم والامان لنا ولجميع المسلمين في شتى بقاع العالم يارب
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