الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يعود إلى الوطن

هسبريس - و.م.ع

عاد إلى أرض الوطن، مساء أمس الأحد، الوفد الرسمي للحجاج المغاربة الذين أدوا مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.

وضم الوفد الذي ترأسه حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض.

كما ضم الوفد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.

وجدد أوحلي في تصريح صحفي بمطار سلا التأكيد على أن العملية التنظيمية للحج هذه السنة كانت "ناجحة بكل المقاييس"، وأن الحجاج المغاربة أدوا مناسكهم "بسلاسة تامة"، مثمنا المجهود الكبير الذي قام به المؤطرون والبعثاث الطبية والإدارية من أجل أن تتم عملية الحج في أفضل الظروف.

يذكر أن عدد الحجاج المغاربة في موسم الحج الحالي قدر بنحو 32 ألف حاج وحاجة، منهم 22 ألفا ضمن التنظيم الرسمي، و10 آلاف مع وكالات الأسفار.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذه السنة مليونين و489 ألفا و406 حاجا وحاجة، منهم مليون و855 ألف حاج من الخارج و634 آلاف و379 من الداخل، حسب إحصائيات رسمية .