24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/08/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد
- 3 قتلى وجرحى في أعمال شغب كروي بهندوراس
- "عبء" اللاجئين السوريين يرهق دول الجوار بعد سنوات من الحرب
- الإسلام والحجاب ينتشران في شوارع "كوبا الشيوعية"
- آيت وافقا بإقليم تزنيت.. جماعة قروية تكابد التهميش وتنشد التنمية
"أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف (5.00)
"ضيوف غير مرحب بهم" .. الترحيل ينتظر السوريين في إسطنبول (5.00)
- هل يُبعد التعديل الوزاري ساجد و"رفاق بنعبد الله" من حكومة العثماني؟ - (106)
- جنرالات الجزائر و"كسر العظام" .. نزار يتهم صالح بالهرب من أمغالا - (69)
- "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف - (59)
- خمسة تحدّيات كُبرى تنتظِر "خليلوزيتش" على رأس المنتخب المغربي - (48)
- المسبح الكبير للرباط يستقطب ربع مليون شخص في بضعة أسابيع - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد
الاثنين 19 غشت 2019 - 00:10
أصدر القضاء الجزائري حكما يقضي بترحيل الناشط المغربي أحمد رضا بن شمسي، مسؤول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى خارج التراب الجزائري.
وقالت مصادر إعلامية محلية عدة، إن محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية أصدرت أمرا قضائيا بطرد الناشط المغربي إلى خارج الجزائر، بعدما دخلها دون ترخيص من الجهات المختصة.
واعتقل أفراد الشرطة بن شمسي، يوم الجمعة الماضي، خلال مسيرة للحراك الشعبي في وسط العاصمة الجزائر.