القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد

هسبريس - د.ب.أ

أصدر القضاء الجزائري حكما يقضي بترحيل الناشط المغربي أحمد رضا بن شمسي، مسؤول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى خارج التراب الجزائري.

وقالت مصادر إعلامية محلية عدة، إن محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية أصدرت أمرا قضائيا بطرد الناشط المغربي إلى خارج الجزائر، بعدما دخلها دون ترخيص من الجهات المختصة.

واعتقل أفراد الشرطة بن شمسي، يوم الجمعة الماضي، خلال مسيرة للحراك الشعبي في وسط العاصمة الجزائر.