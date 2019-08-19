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الرئيسية | مجتمع | تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب

تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب

تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 غشت 2019 - 14:00

متذيلا بلدان العالم، حل المغرب ممثلا بمدينة الدار البيضاء في المرتبة 229، متأخرا عن المقعد الأخير برتبتين فقط، ضمن قائمة تصنيف الرعاية الصحية، الذي وضعه موقع "نيمبيو" الذي يقدم توضيحات حول ظروف ومتطلبات العيش في كل بقاع العالم.

وحلت العاصمة الفينزويلية كاراكاس في الرتبة الأخيرة، إلى جانب داكا البانغلاديشية، وتلتها الدار البيضاء مباشرة؛ فيما جاءت تايوان في المرتبة الأولى، وبريطانيا ثانية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثالثة، وبعدها أستراليا.

وتفوقت جنوب إفريقيا على كل بلدان القارة السمراء، إذ جاءت في الرتبة 173، تلتها الجزائر التي حلت في الرتبة 185، متبوعة بتونس في الرتبة 197، وبعدها كينيا في الرتبة 189؛ فيما جاءت نيجيريا في الرتبة 210.

وإضافة إلى مؤشر الرعاية الصحة المتدنية، وضع الموقع العالمي مدينة الدار البيضاء في المرتبة 83، من أصل 328 دولة، في تصنيفه للخطر الإجرامي عبر العالم؛ فيما جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى، تليها جنوب إفريقيا وغينيا الجديدة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، إذ ينعدم فيها الإجرام بشكل أقرب إلى الكلي، تلتها قطر في المرتبة الثانية، ثم كندا، وبعدها تايوان وألمانيا؛ فيما جاءت إسرائيل في الرتبة 247.

وجاور المغرب، في معدل انتشار الجريمة، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكمبوديا وأوروغواي وأوكرانيا؛ فيما تبوأت جنوب إفريقيا صدارة الدول التي يرتفع فيها معدل الجريمة، تليها ليبيا في الرتبة التاسعة، فيما جاءت الجزائر في الرتبة 70.

و"نيمبيو" هي أكبر قاعدة بيانات في العالم، يساهم فيها مستخدمون من جميع الأنحاء، وتوفر معلومات حول جميع المدن والبلدان، كما تقدم فكرة أولية للمسافرين والراغبين في الاستقرار ببلد معين.

ونبه تقرير أممي صدر خلال الشهر الماضي من تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، إذ يصل المعدل إلى 2.1 جريمة قتل لكل مائة ألف حالة وفاة.

وجاء في التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتجاه التصاعدي لجرائم القتل في شمال إفريقيا يتركز في مدينتين فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء في المغرب.

وحسب نوع الجرائم فإن 29 في المائة من جرائم القتل في المغرب يقوم بها شريك حميم أو فرد من الأسرة، و8 في المائة نتيجة السرقة، و3 في المائة منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة. وفي ما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل الذين يكونون تحت تأثير الكحول فتصل في المغرب إلى 19 في المائة.

ويصل معدل جرائم القتل في المغرب إلى 2.1 لكل مائة ألف نسمة. وبالأرقام، وصلت جرائم القتل بالمملكة إلى 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 سنة 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مواطن الاثنين 19 غشت 2019 - 14:22
وزيدينها الاطباء،بالاضراب ههههه
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45
2 - عبد الله الاثنين 19 غشت 2019 - 14:24
اللهم كثر حسادنا ... بلادنا تسير في الطريق الصحيح وكلها ازدهار وتطور ورخاء وسننافس أمريكا والصين على المراتب الأولى خلال عشر سنوات القادمة ... أنتم عدميون وسلبيون أيها المغاربة لأنكم لا تلاحظون كل هذا التطور والازدهار وفي شتى الميادين.
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39
3 - مغربية ثائرة حرة الاثنين 19 غشت 2019 - 14:25
نورمال ماشي شي حاجة جديدة ولا سبيسيال! ببساطة لست متفاجئة...
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50
4 - مغربي يعيش في بلد صحي الاثنين 19 غشت 2019 - 14:25
هناك خطأ أتوقع ان المغرب في آخر الترتيب
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72
5 - تنغيري الاثنين 19 غشت 2019 - 14:26
الشوهة صافي،المغرب اصبح مقبرة،اينكم يا مسؤولين،اين ضميركم،اين انسانيتكن،اين كرامتكم ،اصبح العالم كله يعرف معدنكم الحقيقي،كفى خطابات فارغة،كفى نفاقا وكذبا على الفقراء،شتان بين الدين الاسلامي والانسانية وبين جميع من يسير شؤون المغرب،انتم في واد والدين والانسانية والاخلاق في واد آخر.
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53
6 - محمد الاثنين 19 غشت 2019 - 14:27
افين اسي العثماني شويا كنا نتيقوا بللي المغرب احسن من فرنسا . اوا هادي فضيحة من الطراز الممتاز . عيب يسمعها صاحب الجلالة او ميتحركش راه مااا بقات بلاد هادي
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44
7 - aftih youness الاثنين 19 غشت 2019 - 14:27
باش نختصر للأسف الشديد لمعندكش فلوس في المغرب باش تداوي راسك بقيتي تم تعفن
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51
8 - houssain الاثنين 19 غشت 2019 - 14:27
الرعاية الصحية في القطاع العام هي منعدمة والله على ما اقول شهيد.
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43
9 - مفروح الاثنين 19 غشت 2019 - 14:27
مع كامل الاسف
هذا الامر يمزقنني كمغربي
ليت الامور تتحسن ولو نسبيا المشكل انه لا امل في الافق
حتى شغلة الامل انطفات
في الظلام نعيش وفي الظلام نموت
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29
10 - يوسف الاثنين 19 غشت 2019 - 14:29
شي واحد ايدير خير فأنس الدكالي ويصيفط ليه هاد المقال فالواتساب قبل ميديرو ليه الصابونة من الحكومة
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22
11 - يوسف الاثنين 19 غشت 2019 - 14:30
و الله الا مشكلة بالله البلاد غاديا اللور اللور لغ صحة لا تعليم و الفلوس كيسترزقو بيها الشفارة.. اللهم اهزم أعداءك المفسدين في المغرب.. امين يا رب
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19
12 - مغربي الاثنين 19 غشت 2019 - 14:30
علاش المغرب فيه قطاع صحي باش يتصنف أو لا دوك الكرنات لي عندنا تتسميوهم صبطارات و مصحات
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22
13 - لا مفاجأة الاثنين 19 غشت 2019 - 14:30
لا مفاجأة في هذا التقرير, فالمخزن لا يريد الرعاية الصحية للمغاربة حتى لا ينالوا هذا الحق المقدس و يصبحوا مواطنين أقوياء و عقلاء يفكرون في الديموقراطية و الحكم الرشيد و حكم المؤسسات لا حكم الفرد الأوحد. إن على المغاربة أن يطالبوا المخزن بحقوقهم بالملايين و يبدؤو ثورة استرجاع الحقوق و إلا فإن المغاربة سوف يبقون عبيد بدون قيمة.
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26
14 - ربيع الاثنين 19 غشت 2019 - 14:31
و غير الشعب هو اللي تيعاني، إما المسؤولين على هاد المجال رآه تيتعالجو فالمصحات الباريسية من فئة خمس نجوم...قمة قلة الوطنية تمشي تطلب من فرنسا تعالجك و الشعب تيموت فالسبيطارات الخالية من أبسط المعدات، في ظل غياب تام للتغطية الصحية المناسبة للفئات المعوزة، و هداك الرميد رآه ماشي حل لأنه محدود جدا...مؤسف هادشي.
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17
15 - Mohamed echarif الاثنين 19 غشت 2019 - 14:31
المرتبة الاخير من حيث الدخل، المرتبة الاخيرة من حيث الرعاية الصحية....اللهم اكثر من حسادنا.
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17
16 - عبدو الاثنين 19 غشت 2019 - 14:33
الصحة والتعليم في المغرب داخل غرفة العنايات المركزة نسأل العلي القدير أن يعجل برحيل كل من كان وراء هذه المصيبة التي حلت بشعبنا وان يجعل كيدهم في نحورهم
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16
17 - كاتب الاثنين 19 غشت 2019 - 14:33
هده هي نتيجة وضع شخص غير كفء على رأس وزارة الصحة...هنيئا لنا بهدا الوزير أعجوبة هدا الزمن.
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14
18 - محمد تباع الاثنين 19 غشت 2019 - 14:35
يتعين على الدكالي ان يقدم استقالته لعدم قدرته على تسيير وزارة مهمة و استراتيجية كوزارة الصحة و تركه لهذا المنصب لأناس غيورين على هذا البلد و تدفعهم المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة و المغرب والحمد لله يزخر بمثل هؤلاء الرجال. مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس الشعارات الفارغة.
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5
19 - M H الاثنين 19 غشت 2019 - 14:35
الأن في في نضركم المغرب دولة ! هل هذه الفضيحة يرتاح منها ضمير الإنسان؟
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11
20 - ولد لبلاد الاثنين 19 غشت 2019 - 14:36
كزا ليست مدينة للعيش..
تاواحد ماعايش فيها..
خدم وخوي رجع لبلادك ..
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-1
21 - إسبانيا الاثنين 19 غشت 2019 - 14:37
لا نقارن أنفسنا مع الجزاءر لان بامكاناتهم يفعلون اكتر لكن مع تونس البلد الذي يتخبط في المشاكل وكينيا. الا يخجل المسؤولين من انفسهم؟
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7
22 - HAMMADI الاثنين 19 غشت 2019 - 14:37
المغرب غادي وكيتكفس فجميع القطاعات والمجالات
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8
23 - صديق بن صاديق الرباط الاثنين 19 غشت 2019 - 14:38
عدد من لمرافيق منه التعليم ولستشفاء الخاص ولعمومي ولطوروط وقانون سير بالمغرب يحتل صفوف الاخيره او يطبق عل سيارات وشاحنات والحافلات بينم اخطرهم تربرتوراو ودرجات ناريه لايحترمو قانون ويتسببون في حواذت شير المميثه مثل الاجرام ولمجرمين سير نحن وبعض المغاربه بعيدين كل لبعد عن حب الوطن وتعامل بروح المسؤليه او بتعاليم دين الاسلام مجرد لقب نتعامل به في لنتخابات ولمساجيد والاداريات
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5
24 - خالد F الاثنين 19 غشت 2019 - 14:39
وطبعا هذا التقرير فيه تحامل على المغرب من قبل المنظمات الدولية. الحمد لله أنني أسكن بجوار مستشفى ضخم فيه جميع التخصصات ولدي une carte vitale تضم أبنائي ولدي une mutuelle à 100% qui couvre la différence entre les professionnels de la santé est la sécurité sociale.
أنسى زجاج سيارتي مفتوحا في بعض الأحيان دون أن أتعرض للسرقة، في بلادي سرق مني هاتف جديد من النوع الممتاز من داخل السيارة التي تركتها لشراء بعض الفواكه،الجميع مسؤول عما وصلنا إليه اليوم والحل بيد الجميع حكومة وشعبا.
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3
25 - منطقي الاثنين 19 غشت 2019 - 14:39
اظن ان التقرير عادي ومنطقي الى ابعد الحدود لو وضعت المقارنة مع دول الجوار عدد الاطباء في الجزائر 77 الف و 121 الف عون شبه طبي المغرب 16 الف و 37 الف عون شبه طبي هزالة القطاع الصحي في المغرب معروفة للعام والخاص
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7
26 - علاء الاثنين 19 غشت 2019 - 14:39
علاه هو غير الصحة ههههه والله عندي يقين أن الله سيغفر للشعب المغربي الطبقة اللتي تتالم فقط لانه أسكنها في هاذ البلاد
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5
27 - ابن جرير الاثنين 19 غشت 2019 - 14:39
نقولها ونكررها وللأسف هذا حال قطاع الصحة بالمغرب. تأخر وانعدام المسؤولية وخدمات متردية
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2
28 - رشيد الاثنين 19 غشت 2019 - 14:40
أهم مؤشرات التصنيف العالمي الصحة و التعليم و تكوين المواطنين و وتوعيتهم أهم من تي جي في و أهم من ناطحات السحاب يا اخوان برافو التايلاند
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3
29 - امين الاثنين 19 غشت 2019 - 14:41
تونس لا تملك لا نفط ولا فوسفاط
وهي في المرتبة 197 و المغرب 227
في الترتيب العالمي في الرعاية الصحية
بالله عليكم بانغلاديش مع المغرب في الترتيب.
اين انت يا بوشيخي لتدلو بدلوك على المقال ........
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10
30 - مصطفى الاثنين 19 غشت 2019 - 14:43
لا تنسو العراق و سوريا أحسن منا في التصنيف
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9
31 - ملك الحزين الاثنين 19 غشت 2019 - 14:44
قريبا ستتقدم علينا موريتانيا وتشاد و الصومال ودجيبوتي. ان لم يتقدموا علينا فعلا.
البلاد التي تنخر جسمها الرشوة والمحسوبية والفساد لن تتقدم ابدا ولن تشرق شمس ازدهارها .
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5
32 - Yass الاثنين 19 غشت 2019 - 14:47
الى رئيس الحكومة ننتضر منك الاجابة و التعليق... لكن كالعادة اما الصمت او تلك الابتسامة الشريرة
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1
33 - الشفشاوني الاثنين 19 غشت 2019 - 14:47
الحالة الاقتصادية لفنزويلا و الحصار المفروض عليها يعفيها من التصنيف، زرت دكا مرتين هذه السنة و الحق يقال انها من افقر الدول ....
فالمغرب إذا يتذيل فعلا الترتيب العالمي.... ما فاءدة TGV، اطول قنطرة، اكبر محطة، اعلى ....... إلى آخره إذا كنا نتذيل الترتيب العالمي في الصحة و التعليم!!!!
لقد تشعب الفساد في المغرب حتى أتى على الأخضر و اليابس.....
لك الله يا وطني...
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5
34 - Sifou الاثنين 19 غشت 2019 - 14:47
وماذا كانوا ينتظرون تصنيف أحسن من هذا. عيب لا زلنا نسمع الناس تموت بعضة عقرب
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3
35 - بلاد عجيبة جدا الاثنين 19 غشت 2019 - 14:48
بلاد مسلية جدا!....
المسألة بسيطة .... الشعب الجاهل و المريض يسهل احتوائه!
إلى الاخوة المغاربيين و ا الأفارقة.... لا تغيرنك موازين او هوس المغاربة بالمظاهر ... فالمغاربة يعيشون حرفيا في زريبة كبيرة ...
بلاد عجيبة جدا !!
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5
36 - موظف الاثنين 19 غشت 2019 - 14:48
عندما يكون راتب الممرض يساوي راتب المخزني رغم كل المخاطر المهنية التي تحذق بنا من امراض و أوبئة ...
فإننا في دولة مخزنية
كيف تتوقع من موظف أن يعمل في مؤسسة و حاجياته المادية الاساسية لم تلبى و لا تلبى
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1
37 - مغترب الاثنين 19 غشت 2019 - 14:49
الكل يتقدم على المغرب،في كل المجالات.....حكومة فاشلة افقدت المغرب هبته و صفة الدولة،اصبح في نظر الاغلبية مجرد حظيرة للاسف،والسبب الحزب الرجعي الفاشل،و نسبة كبيرة من المسؤولية يتحملها الشعب!!كيف له ان يختار حزبا ذا مرجعية خلفية ليسير به الى الامام؟؟؟
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2
38 - %%%% الاثنين 19 غشت 2019 - 14:52
je pense que le maroc est hors catégorie .inclassable le pjd a tué l education et la santé. un jour viendra ou l on parlera du bac et de la fac comme un exploit exceptionnel puisque l ecole sera payante .tous les étudiants arreteront leur etudes au 4ème annee et le bac sera un previlege et la fac une exception .comme ca l etat ne sera pas encombré par les lauréats et il y aura un manque a gagné par rapport aux postes et la santé sera un reve .le pjd le toutou du fmi vient dz finir avec les marocains. car dans 10 ans le taux des retraites triplera et notre caisse est presque vide .preparez vous au ko
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39 - ملاحض من بلاد العجاءب الاثنين 19 غشت 2019 - 14:54
افيدوني رحمكم الله
امن يوجد في هاده المرتبة المتدنية في اىصحة وفي جميع الميادين بين دول العالم يسمحله ضميره بتنضيم المهرجانات. والمواسيم بمليارات الدراهم وشعبه يموت في الطرقات وعلى الارصفة وفي البحار
من المسؤول على هاد الوضع جزاكم الله افيدوني
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12
40 - جعفر الاثنين 19 غشت 2019 - 14:56
عادي مادام مسؤولينا الأشراف يقصدون المستشفيات الأروبية والأمريكية حتى في نزلات البرد وما دام السيكيريتي هو الآمر الناهي في المستشفيات المغربية و مادام الأطباء يرفضون الخدمة في المناطق النائية ويتعاملون مع المرضى الفقراء كالقطيع أو ما دون ذالك مادامت منظومة الفساد في المغرب باقية وتتمدد بشكل مخيف فهذا التصنيف يعتبر نتيجة طبيعة ومعقولة لكل ذلك فاللهم كثر حسادنا
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41 - اسد الريف, لا هاي الاثنين 19 غشت 2019 - 14:57
لا غرابة في ذلك، المغرب بلد متخلف أكثر من 4000 قتيل تموت على الطرقات ومئات الألاف من الجرحى مع حضيرة السيات لا تتعدى ثلاثة ملا يين. أنحذر من قرية في الريف، أكثر من 60 سنة لا تتوفر قريتي على مستوصف ولا طريق ولا ماء ولا كهرباء. تتوفر فقط على مسجد طيني فقط بناه السكان يدعون في الله منذ الأزل عيى أن تتحسن الأوضاع.
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42 - lawamin الاثنين 19 غشت 2019 - 14:58
وا أسفااااااااااااااه عليك أيها المغرب الحبيب تقدمت عليك دول لم تكن تذكر حتى على الأفواه ويزيدها واحد التنهيييييييدة من الأعماق
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0
43 - مرتن بري دو كيس الاثنين 19 غشت 2019 - 14:58
اسمع وافهم آ وزير الصحة..آ وزيرة المرأة والمنزل والدوار آ للا الحقاوي..اسمع آ كبير الوزراء...راحنا احنا التاليين..الآخرين..فكل شي مشي غي الصحة او" اللخر مدخر ."....لك الله يا مغرب اين المسؤولين بل اين من يهمهم امر المغرب الحبيب اين حكومة الذل والعار التي جعلت اعز بلاد في أفريقيا من افقرهم..ويتكلمون عن المشاريع الضخمة.. ونسوا اول مشروع كان لبد النهوض به هو الإنسان المغربي...
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44 - علي الاثنين 19 غشت 2019 - 15:00
اصبحنا ننافس دول قعر العالم في الصحة و التعليم حتى الدول العربيه التي تعرف الحرب و الدمار و السيبة تقدمت علينا . و في الامن اصبحنا ننافس دول تعيش تحت رحمة العصابات . لماذا الخوف من الثورة و التمرد و مواجهة الحاكم الذي له اليد في كل هذا الذل اظن حتى لو وقعت الحرب و التمرد فلن ننزل اكثر مما نحن عليه لاننا فعلا في القهر في مزبلة الامم
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45 - زكي مراكش الاثنين 19 غشت 2019 - 15:00
ماتخافوش راه بايقولو حنا لولين من الأخيرين غير حنا تانشوفو النصف الفارغ من الكأس وعدميين ومتشاءمين أما را كلشي هوا هداك وعلى رأي عادل إمام هوا إحنا حنعرف احسن من الحكومة. .......
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46 - حسين باريس الاثنين 19 غشت 2019 - 15:03
هدا هو المغرب 2019 والعام زين ونحن أحسن من فرنسا بدون تعليق . 99% من الوزراء مستواهم التعليمي لم يتعدى الابتدائي وهاهي النتيجة . اتعجب لم نتقدم في أي شيء يخدم مصلحة المواطن. إلى متى يتم استغلال اموال الشعب في الخوى الخاوي مثل كرة القدم مهرجانات ...... المواطن يموتون سنويا في المغرب فقط لعدم وجود مستشفيات خاصة في الاطلاس الكبير والصغير وفي الجنوب الشرقي..........
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47 - التايكة الاثنين 19 غشت 2019 - 15:08
السلام عليكم السي العتماني يصرح بان الحكومة خصصة لقطاع الصحة ميزانية لتطويرها وتقويتها والسي العتماني خدمو الناس كونو اطباء وممرضين الله يرحم ليكم الولدين اولا الحكومة تطلب الاستقالة وتخلي الناس لي بغاو اخدمو هدا البلد المنكوب.راكم قهرتونا الله ياخد فيكم الحق
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48 - سراب الاثنين 19 غشت 2019 - 15:09
ثلاثة أركان إذا اختل ركن منها هوى الجميع :
التعليم والصحة والعدل .
ما جدوى المشاريع الكبرى إذن إن بنيت فوق أرض هشة ؟
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1
49 - khalil الاثنين 19 غشت 2019 - 15:09
هاهاها قاليك كثرة الهم كضحك . راه المستشفيات خاوين من المرضى . المغاربة صحاح متيمرضوش . الله انجينا اودي من المرض .هاهاها كون هادوك المستشفيات رجعوهم جوامع حسنلينا هاهاها .شوهة و الله قاليك كينيا حسن منا ويلي على ضحك.
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50 - عبد الحفيظ الاثنين 19 غشت 2019 - 15:10
نحتل المراتب الأولى فقط في الإجرام والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله ينتقم من الفاسدين المفسدين في هذه البلاد
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51 - ouled chaab الاثنين 19 غشت 2019 - 15:12
MDAWWAKH - Bouznika - Montréal
ننتظر رد السيد البوشيخي إلاأننا على يقين أن أصحاب قولوا العام زين و أبواق المخزن ستبتلع ألسنتها لأنها وبكل بساطة تعيش في كوكب ٱخر صحبة من يدعي أن المغرب أحسن من فرنسا..
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52 - Ahmed الاثنين 19 غشت 2019 - 15:17
السلام عليكم اخواتي اخواني المغاربة لا نملك إلا الدعاء على المسؤولين في وطننا العزيز "اللهم ارنا فيهم قدرتك"أمين .
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53 - Ahmed الاثنين 19 غشت 2019 - 15:17
هاعلاش الجزاءر رفضى تفتنح الحدود خايفا حنا الجزاءريين نشوفوا تقدم المغرب ونحسدوكم حقيقة الله يكثر حسادكظ
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54 - الغاضب الاثنين 19 غشت 2019 - 15:17
هل قلتم كينا كينا.......................
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