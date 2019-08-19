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كُتّاب وآراء
تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب
متذيلا بلدان العالم، حل المغرب ممثلا بمدينة الدار البيضاء في المرتبة 229، متأخرا عن المقعد الأخير برتبتين فقط، ضمن قائمة تصنيف الرعاية الصحية، الذي وضعه موقع "نيمبيو" الذي يقدم توضيحات حول ظروف ومتطلبات العيش في كل بقاع العالم.
وحلت العاصمة الفينزويلية كاراكاس في الرتبة الأخيرة، إلى جانب داكا البانغلاديشية، وتلتها الدار البيضاء مباشرة؛ فيما جاءت تايوان في المرتبة الأولى، وبريطانيا ثانية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثالثة، وبعدها أستراليا.
وتفوقت جنوب إفريقيا على كل بلدان القارة السمراء، إذ جاءت في الرتبة 173، تلتها الجزائر التي حلت في الرتبة 185، متبوعة بتونس في الرتبة 197، وبعدها كينيا في الرتبة 189؛ فيما جاءت نيجيريا في الرتبة 210.
وإضافة إلى مؤشر الرعاية الصحة المتدنية، وضع الموقع العالمي مدينة الدار البيضاء في المرتبة 83، من أصل 328 دولة، في تصنيفه للخطر الإجرامي عبر العالم؛ فيما جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى، تليها جنوب إفريقيا وغينيا الجديدة.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، إذ ينعدم فيها الإجرام بشكل أقرب إلى الكلي، تلتها قطر في المرتبة الثانية، ثم كندا، وبعدها تايوان وألمانيا؛ فيما جاءت إسرائيل في الرتبة 247.
وجاور المغرب، في معدل انتشار الجريمة، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكمبوديا وأوروغواي وأوكرانيا؛ فيما تبوأت جنوب إفريقيا صدارة الدول التي يرتفع فيها معدل الجريمة، تليها ليبيا في الرتبة التاسعة، فيما جاءت الجزائر في الرتبة 70.
و"نيمبيو" هي أكبر قاعدة بيانات في العالم، يساهم فيها مستخدمون من جميع الأنحاء، وتوفر معلومات حول جميع المدن والبلدان، كما تقدم فكرة أولية للمسافرين والراغبين في الاستقرار ببلد معين.
ونبه تقرير أممي صدر خلال الشهر الماضي من تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، إذ يصل المعدل إلى 2.1 جريمة قتل لكل مائة ألف حالة وفاة.
وجاء في التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتجاه التصاعدي لجرائم القتل في شمال إفريقيا يتركز في مدينتين فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء في المغرب.
وحسب نوع الجرائم فإن 29 في المائة من جرائم القتل في المغرب يقوم بها شريك حميم أو فرد من الأسرة، و8 في المائة نتيجة السرقة، و3 في المائة منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة. وفي ما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل الذين يكونون تحت تأثير الكحول فتصل في المغرب إلى 19 في المائة.
ويصل معدل جرائم القتل في المغرب إلى 2.1 لكل مائة ألف نسمة. وبالأرقام، وصلت جرائم القتل بالمملكة إلى 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 سنة 2016.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
هذا الامر يمزقنني كمغربي
ليت الامور تتحسن ولو نسبيا المشكل انه لا امل في الافق
حتى شغلة الامل انطفات
في الظلام نعيش وفي الظلام نموت
تاواحد ماعايش فيها..
خدم وخوي رجع لبلادك ..
أنسى زجاج سيارتي مفتوحا في بعض الأحيان دون أن أتعرض للسرقة، في بلادي سرق مني هاتف جديد من النوع الممتاز من داخل السيارة التي تركتها لشراء بعض الفواكه،الجميع مسؤول عما وصلنا إليه اليوم والحل بيد الجميع حكومة وشعبا.
وهي في المرتبة 197 و المغرب 227
في الترتيب العالمي في الرعاية الصحية
بالله عليكم بانغلاديش مع المغرب في الترتيب.
اين انت يا بوشيخي لتدلو بدلوك على المقال ........
البلاد التي تنخر جسمها الرشوة والمحسوبية والفساد لن تتقدم ابدا ولن تشرق شمس ازدهارها .
فالمغرب إذا يتذيل فعلا الترتيب العالمي.... ما فاءدة TGV، اطول قنطرة، اكبر محطة، اعلى ....... إلى آخره إذا كنا نتذيل الترتيب العالمي في الصحة و التعليم!!!!
لقد تشعب الفساد في المغرب حتى أتى على الأخضر و اليابس.....
لك الله يا وطني...
المسألة بسيطة .... الشعب الجاهل و المريض يسهل احتوائه!
إلى الاخوة المغاربيين و ا الأفارقة.... لا تغيرنك موازين او هوس المغاربة بالمظاهر ... فالمغاربة يعيشون حرفيا في زريبة كبيرة ...
بلاد عجيبة جدا !!
فإننا في دولة مخزنية
كيف تتوقع من موظف أن يعمل في مؤسسة و حاجياته المادية الاساسية لم تلبى و لا تلبى
امن يوجد في هاده المرتبة المتدنية في اىصحة وفي جميع الميادين بين دول العالم يسمحله ضميره بتنضيم المهرجانات. والمواسيم بمليارات الدراهم وشعبه يموت في الطرقات وعلى الارصفة وفي البحار
من المسؤول على هاد الوضع جزاكم الله افيدوني
التعليم والصحة والعدل .
ما جدوى المشاريع الكبرى إذن إن بنيت فوق أرض هشة ؟
ننتظر رد السيد البوشيخي إلاأننا على يقين أن أصحاب قولوا العام زين و أبواق المخزن ستبتلع ألسنتها لأنها وبكل بساطة تعيش في كوكب ٱخر صحبة من يدعي أن المغرب أحسن من فرنسا..