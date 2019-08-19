24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)

  2. تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)

  3. مؤشرات ركود اقتصادي عالمي وشيك تهز مستقبل الأسواق المالية (5.00)

  4. سلطات بني ملال تُحرر عين أسردون من "الفراشة" (5.00)

  5. مسارات رفيقي أبو حفص .. من "شيخ جهادي" إلى "داعية حداثي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة

"جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة

"جشعُ" أرباب المطاعم يستنزفُ جيوب المغاربة
أمال العتاق*
الاثنين 19 غشت 2019 - 15:55

غضبٌ كبير ذلك الذي عبّر عنه العديد من المواطنين المغاربة مما أسموها "الأسعار غير المعقولة" التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي والمطاعم في المدن السياحية، خاصة الساحلية منها، كطنجة وتطوان والمضيق والسعيدية.

"مُستغلّين" حلول العطلة الصيفية، يعمل بعض أرباب المقاهي على جني أرباح مالية كبيرة على حساب استنزاف جيوب المغاربة، وهو ما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أضحت شكاواهم تعزو "فايسبوك" بشكل كبير مُؤخّرا.

الأثمان "المسعورة" للشقق والفنادق والمطاعم دفعت العديد من الأسر إلى اختيار بعض الدّول الأوروبية وجهة سياحية لها، إذ لم يعد السفر لقضاء العطلة الصيفية خارج أرض الوطن حكْرا على الفئات الاجتماعية الميسورة فقط، بل أصبح أيضا ضمن اختيارات الطبقة المتوسطة الباحثة عن الجودة بتكلفة مقبولة.

وأمام هذا الغلاء الذي لا يُناسب القدرة الشرائية للمواطنين، على حدّ قولهم، طالب العديد منهم بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي من شأنها أنْ تسيء إلى السياحة داخليا وخارجيا، ووضع نهاية لـ"جشع" أصحاب بعض الفنادق والمطاعم بجُلّ مناطق المغرب.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المُستهلك، إنّ "الأسعار الوحيدة التي يُمكن مراقبتها هي أسعار المواد التي تدعمها الدولة، أو الأسعار المقننة، مثل أسعار الأدوية، وما عداها من أسعار تصعب كثيرا مُراقبتها".

ووصف الخراطي الوضعية الراهنة للأسعار بـ"الكارثة في حقّ المستهلك المغربي، والتي تُثقل كاهله خلال العطلة الصيفية وتستنزف جيبه"، موردا أنّ "العديد من أرباب المطاعم والفنادق يشتغلون وفق قانون حرّية المنافسة والأسعار، وبالتالي فإنّ تقنين الأسعار غير ممكن، وهو ما يشكل خطورة على المستهلك".

وأكّد الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الجامعة المغربية لحماية المستهلك ظلت تستنكر غلاء الأسعار منذ سنوات"، مُشيرا إلى أنها تعمل على "إرسال شكايات المواطنين إلى الجهات المسؤولة، إلاّ أنها غالبا ما تجد صعوبة كبيرة في تجاوبها مع الأمر".

"هُناك مشكل أساسي يتجلّى في عدم وعي المواطنين بحقوقهم"، يُضيف المحدّث، داعيا ضمن الصريح ذاته إلى "ضرورة التبليغ عن كلّ الخروقات التي تُصادفهم والدّفاع عن أنفسهم، وعدم الاكتفاء بالتشّكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سيمو الاثنين 19 غشت 2019 - 16:17
الحل سهل للغاية يجب على الناس و السياح مقاطعة هذه الأماكن و عدم الذهاب إليها في العطلة الصيفية فقط لمدة سنة واحدة و سترون النتيجة لكن عندما نرى أن أغلب الناس يفضلون الوجهة السياحية للمناطق الشمالية فمن الطبيعي أن يتعرضوا إلى الغلاء والابتزاز من طرف لوبي الفنادق و المطاعم و الأماكن الترفيهية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - مصطفى الاثنين 19 غشت 2019 - 16:18
كل سنة اقرء نفس الشكاوى وكل سنة تجد المطاعم مكتظة بالزبناء و السبب واضح وإسمهو لعياقة والفوحان.
كون كان كل واحد كايتمشى على قد حالو كون راه كلشي رخيص وكلشي مدوز العطلة بأحسن الاسعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - مستهلك الاثنين 19 غشت 2019 - 16:19
لأن المسؤولين الذين يريدون أن يتدخلوا للحد من استنزاف جيوب المواطنين فقد استنزفوا أرباب المقاهي و المطاعم من قبل من غير فصل الصيف بالضرائب والجبايات ... لأني كنت رب مقهى و غيرت المشروع لكثرة الضرائب (الضريبة على الطنف،الضريبة على الملك العمومي،الضريبة على المشروبات،الضريبة السنوية...)
في فصل الشتاء المسؤولون يستنزفون أرباب المقاهي والمطاعم رغم أنهم لا يربحون شيئ والطريفة ثمنها ثابت كصيف و شتاء ضريبة واحدة لهذا السبب أنا أقر بأن بعض أرباب المقاهي والمطاعم يستغلون فترة الصيف بهذه الطريقة
انا أعطيتكم فكرتي و تجربتي رغم أنه الآن لا ناقة لي ولا جمل في هذا القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - مواطن الاثنين 19 غشت 2019 - 16:19
حاربو الغلاء ... بالاستغناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - من ايطاليا الاثنين 19 غشت 2019 - 16:19
انا كمهاجر بسيط كباقى اخوانى المغاربة المقيمين بأوروبا اقضى عطلتى الصيفية باسبانيا بلد جميل منظم و نظيف...الاسعار اقل و اقل بكثير من المغرب. اجد راحتى النفسية لا احد يبتزك أو يعيق راحتك...فى بلدنا الجميل السرقة السيوف اصحاب البركينغ اصحاب المطاعم و المقاهى وسخ و عفونة و مع ذلك اسعار خيالية... و اللائحة طويلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - متقاعد الاثنين 19 غشت 2019 - 16:20
كيمشيو عند المطاعم غا الكسلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - تاتوتي الاثنين 19 غشت 2019 - 16:21
الجشع مع انعدام الخدمات
طباسا ديال ميكا مايرضاو يكلو فيهوم حتا لمشاس.
مكايديرو حتى كاغط فاش امسح الواح يديه
اما الطواليط فحدث ولا حرج ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - سليم الاثنين 19 غشت 2019 - 16:27
أقسم بالله شربت قهوة في برسلونة وما أدراك ما برسلونة في منطقة الرامبلا وسط المدينة الذي يعج بالسياحة ودفعت 1,5 يورو أي ما يعادل 15 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - صحراوي الاثنين 19 غشت 2019 - 16:28
الحل سهل وهو المقاطعة.انذاك ستجدهم مرغمين على استعمال اثمنة مناسبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - BIFNZA الاثنين 19 غشت 2019 - 16:28
قبل ما تاكل في شي ريصطورا أو في مقهى شوف الأثمنة كيفاش دايرة وسول الكارصون ، بان ليك ديكشي صاروخي زيد مع الطريق ومادورش مازال حتى تلقى الأثمنة المناسبة أولا سير عند شي مول المحلبة ديباني بالبيض المسلوق حتى توصل داركم

تحياتي لكل المغاربة الصبورين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - Mohamed الاثنين 19 غشت 2019 - 16:29
السلام عليكم.
ذهبت الى المغرب خلال أربعة ايّام وعندها لاحظت ان المغاربة لا يمكنهم ان يشجعوا بلدهم بسبب جشع بعض الأشخاص الذين في النهاية سوف يقتلون السياحة الداخلية والخارجية، انني أعيش في فرنسا زرت اسبانيا وألمانيا و بلجيكا وعددا من الدول لكن لم اجد الاثمنة التي هي في بلدنا والله سوف نقتل بلدنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - kmal الاثنين 19 غشت 2019 - 16:29
السنة الماضية بواد امليل نواحي تازة طاجين 50 درهم ثمن مناسب لكن الخدعة أو باحرى بالدرجة المغربية لقالب كاين في ماقدم معه من زيتون و زعلوك و شلاضة وفريت وماء فأصبح ما ذكرت بثمن74 درهم وثمن الطاجين 50 درهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - مواطن الاثنين 19 غشت 2019 - 16:31
ضرورة التبليغ عن كلّ الخروقات التي تُصادفهم والدّفاع عن أنفسهم، وعدم الاكتفاء بالتشّكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أين يتم التبليغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - Ali الاثنين 19 غشت 2019 - 16:32
هذا ما سموه تحرير الأسعار للأسف يتحول إلى السرقة عاين باين قهوة في أحسن شارع في سبتة ب 1.2 أورو ولكم واسع النضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - خالد الاثنين 19 غشت 2019 - 16:33
هذه ظاهرة عالمية فين ما مشيت انا زرت اسبانيا ملغا تا هوما بخبيزتهم كيغليو بزاف ولكن الفرق انهم يشهرون لائحة الاثمنة ويجعلون قرار خداماتهم بيدك اما دياولنا كيديرو النصب والاحتيال تاتاكل عاد يصدمك بشي فاتورة هي هاديك هههه . المهم ليبغا يسافر يدير بحساب هاد الشي . لان الانسان استغلالي بطبعه وعطلة سعيدة للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - محمد من تطوان الاثنين 19 غشت 2019 - 16:33
سأل للمسوءولين على الضريبة. شخصان يمتلكان شقتان في نفس العمارة في مدينة سياحية ،واحد يكري شقته للسياح المغاربة بمعدل 400 درهم لليوم، والأخر لا يكري شقته ويصطاف فيها هو وأولاده. هل من المعقول ان يؤدي الشخص الأول نفس ثمن ضريبة السكن الثانوي كالشخص الثاني ؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - صابر عبد الصبور الاثنين 19 غشت 2019 - 16:36
لماذا لا زلنا نبحث عن الازدحام ،في رمضان نزدحم في الاسواق،في الاعياد الدينية نزدحم ،في الحج نزدحم،في الادارات نزدحم ،واثناء اختيار الاصطياف نزدحم؟لماذا لا تعكس الآية ؟ونعمل على تفادي الازدحام ,اينما كان نتلافاه ،فان تجار الازدحام سينقرضون .السلطة كل السلطة عند المستهلك،فلنعمل جميعا على تغيير معادلة العرض والطلب لصالحنا تحت شعار "لنتفادى الازدحام "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - Ilyass الاثنين 19 غشت 2019 - 16:37
كل سنة نفس الشكاوى و البكاء على الاسعار ، و مع كل دلك نرى المطاعم مكتظة عن اخرها ليل نهار ناهيك بعض النقاشات و الصراعات بين الزباءن ،فالمغاربة اليوم على يقين تام بالاسعار المرتفعة في فصل الصيف و رغم دلك يشتري و ياكل ما تفوق قدرته الشراءية و هدا ما نسميه الفوحان و التفاخر امام العاءلة بانه دوز الكونجي يا سلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - عابر سبيل الاثنين 19 غشت 2019 - 16:39
في مدينة الحسيمة شواية سردين بها 7اديال السمكات ب 35درهم في وجدة شواية مع البصلة ومطيشة 10دراهم والسمك كيجي من الحسيمة حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - نور الاثنين 19 غشت 2019 - 16:40
سؤال كيف يتم تصنيف الفنادق؟ تجربة شخصية مع فندق يفتقر لشروط الامن و السلامة بغض النظر عن حالة الفرش المزرية و الصيانة المتواضعة جدا . لكن السعر يضاهي فنادق عالمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - مواطن.. الاثنين 19 غشت 2019 - 16:43
انا زرت العديد من دول العالم و السياحة والمطاعم والفنادق في المغرب هى الاغلى من ناحية الثمن والادنى من ناحية الجودة نهيك على النصب والاحتيال كيف يعقل قنينة مياه لتر ونصف عند البقال تباع ب 5 دراهم و في احدى المطاعم تباع ب 100 درهم وصحن سلطة تكلفته 10 دراهم يباع ب 80 درهم و طاجين تكلفته لا تتعدى 20 درهم يباع ب 200 درهم انه الجشع فعلا اد لم تتدخل السلطات المختصة على الخط فصمعة السياحة المغربي في مهب الريح..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.