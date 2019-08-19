مقر القوات المسلحة بأكادير يستقبل الفوج الأول للخدمة العسكرية

هسبريس من الرباط

التحق، اليوم الاثنين، بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير الفوج الأول من المدعوات والمدعوين للخدمة العسكرية المنتسبين إلى عمالتي وأقاليم أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، كلميم، العيون، والداخلة.

ووصل عدد الملتحقين 2585 فردا، ضمنهم 145 من الإناث، حيث تم استقبالهم بمقر فوج الدعم الميداني من لدن أفراد القوات المسلحة الملكية.

وأوضح الكولونيل ماجور محمد العدناني، قائد الحامية العسكرية لأكادير، أن هذه العملية تندرج ضمن تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملحية الملكية، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال أفراد هذا الفوج على دفعات خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف، في تصريح صحافي، أنه سيتم الاحتفاظ بالمرشحات والمرشحين المستوفين للشروط اللازمة والمعمول بها، والذين سيتم نقلهم يوميا عبر حافلات مخصصة لهذا الغرض إلى مراكز التدريب الموجودة بكل من مراكش وبن جرير والحاجب وتادلة وكرسيف.

كما أبرز أنه، من أجل إنجاز هذه العملية التي تكتسي طابعا وطنيا، "قامت اللجنة المنظمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ومنها إعداد أماكن الاستقبال المجهزة بجميع المرافق الضرورية، وطاقم طبي يضم أطباء وممرضين، وطاقم إداري من أجل افتحاص الوثائق الخاصة بالمرشحين".

للإشارة، فإن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية ستتم ابتداء من اليوم الاثنين 19 غشت 2019 وستنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.

وحسب بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، فإن أفواج المجندين سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الأول من شتنبر المقبل.