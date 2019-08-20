الدار البيضاء تحتل الرتبة الخامسة في انتشار الجريمة بمنطقة "مينا"

هسبريس - أمال كنين

استطاع المغرب أن يحرز تقدما واضحا ضمن مؤشر ناميبو للجريمة، فعلى الرغم من أن مدينة الدار البيضاء احتلت رتبة متقدمة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث انتشار الجريمة، إنها لم تسجل نفس المعدلات السابقة.

وحلت الدار البيضاء في الرتبة الخامسة ضمن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث انتشار الجريمة، وسجلت معدل انتشار الجرائم 55.01 من أصل مائة في حين بلغ معدل السلم بالمدينة 44.99.

وتصدرت دمشق قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ينتشر فيها الإجرام بحلولها في الرتبة الـ32، متبوعة ببغداد في الرتبة الـ41، ثم طرابلس في الرتبة الـ45، تليها الجزائر في الرتبة الـ70، أما الدار البيضاء فقد حلت في الرتبة الـ83، متبوعة في القاهرة في الرتبة الـ102 ثم بيروت في الرتبة الـ141.

وسبق أن قارن المؤشر في نسخة الفصل الأول من السنة بين انتشار الجريمة في كل من الدار البيضاء والرباط. وحسب معطيات "ناميبو"، فإن التخوف من التعرض للسرقة ترتفع حدته بالدار البيضاء مقارنة مع الرباط، إذ ترتفع النسبة إلى 60.62 بالأولى، وتنخفض إلى 50 في المائة في الثانية؛ فيما التخوف من التعرض للإهانة ترتفع نسبته إلى 51.47 في المائة بالدار البيضاء، وتنخفض إلى 33.65 في المائة بالرباط.

وترتفع نسبة الأمان في المشي وحيدا بشوارع الرباط أثناء النهار لتصل إلى 88.46 في المائة؛ فيما تنخفض إلى 56.46 في المائة بالدار البيضاء، وكذلك الأمر أثناء الليل الذي تصل نسبة الأمان خلاله بشوارع العاصمة الإدارية إلى 42.31 في المائة، وتنخفض إلى 32.08 بالعاصمة الاقتصادية.

ويعتمد التصنيف استطلاع آراء زوار الموقع، مستخدما بيانات تصل إلى 36 شهرًا، ويتم تجديده مرتين في السنة.

ويجيب المشاركون في استطلاع ناميبو عن أسئلة تتعلق بتغيير مستوى الجريمة في السنوات الثلاث الماضية، وأيضا شعور السلامة خلال المشي أثناء النهار وأيضا أثناء الليل، ومدى القلق من التعرض للسرقة، ومدى وجود مخاوف من التعرض للهجوم جسديا من قبل الغرباء أو التعرض للإهانة أو الإزعاج من قبل أي شخص في الشارع أو في أي مكان عام آخر، وكذلك التخوف من التعرض لهجوم جسدي بسبب لون بشرتك أو أصلك العرقي أو دينك، أو الدخول في مشكلة مع الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات ويتعاملون بها.