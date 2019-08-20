القنيطرة تستقبل الفوج الأول من المدعوين للتجنيد

هسبريس من الرباط

استقبلت القاعدة الجوية الثالثة للقوات المسلحة الملكية بالقنيطرة، أمس الاثنين، أول فوج من 357 مدعوا ومدعوة للخدمة العسكرية برسم موسم 2019-2020.

وحسب الملازم أول كمال أناوش، مسؤول أحد أفواج المدعوين، فإن القاعدة الجوية الثالثة للقوات المسلحة الملكية ستستقبل في المجموع 4285 مدعوا، من بينهم 353 من الإناث، خلال عملية انتقاء وإدماج المدعوين للخدمة العسكرية.

وأوضح المتحدث، في تصريح صحافي، أن العملية تبدأ باستقبال المرشحين وتدقيق الوثائق المطلوبة من أجل "اعتماد تسجيل المدعوين ومرافقتهم بعد ذلك إلى المراكز الاستشفائية للقيام بالتحليلات الطبية الضرورية"، مضيفا أن لجنة ستشرف بعد ذلك على معالجة الملفات وفي النهاية انتقاء 2495 مجندا من بينهم 288 من الإناث".

وأكد أن هذه العملية توفر وسائل بشرية ولوجيستية ملائمة بهدف نقل هذا الفوج الأول من المدعوين والمدعوات للخدمة العسكرية إلى مراكز التكوين المعنية، مبرزا أن جميع المجندات سيتم نقلهن إلى مركزي التكوين للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة وبنسليمان.

للإشارة، فإن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية انطلقت اليوم الاثنين 19 غشت 2019 وستنتهي يوم 31 من نفس الشهر، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.

وتمت تعبئة 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم إلى مراكز التكوين والتي توجد في كل من العرائش والحسيمة وبوعرفة والداخلة والعيون ومكناس وأكادير والدار البيضاء وتازة ووجدة والراشيدية والقنيطرة وورزازات ومديونة وتادلة وكلميم.

وبعد عملية الانتقاء، سيتم توجيه المجندين نحو مراكز التكوين الــ14، التي توجد في مدن الحاجب وقصبة تادلة وجرسيف وتمارة والدار البيضاء والناظور والقصر الصغير والحسيمة ومكناس والقنيطرة وسيدي سليمان وبنجرير ومراكش وبنسليمان.