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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 262 شخصا
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس بإصدار عفوه عن 262 شخصا.
وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
"بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 262 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 217 سجينا، وذلك على النحو التالي:
التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 217 نزيلا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين كالتالي:
العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 06 أشخاص
العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 07 أشخاص
العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد
العفو من الغرامة لفائدة: 31 شخصا
المجموع العام: 262