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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج
في وقت أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نجاح الإضراب الذي أعلنته خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمائة، نفى مصدر من وزارة الصحة الأمر، قائلا إن المشاركة كانت ضعيفة.
وقال المصدر ذاته إنه "عكس زعم النقابة أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 70 في المائة فإن النسبة لم تتجاوز 8 في المائة يومي 15 و16 غشت، ولم تتجاوز 7 في المائة أمس الإثنين 19 غشت".
وتابع المتحدث ذاته: "الإضراب أعلن من طرف النقابة المستقلة أيام 15 و16 و19 غشت، ثم 22 و23 منه، وهي أيام غير معنية بالعطل الرسمية خلال هاذين الأسبوعين، وبالتالي البحث عن تمديد عطلة الأطباء وإفراغ المستشفيات لمدة أسبوعين، وهو أمر غير معقول ولا يدخل ضمن مبادئ العمل النقابي، ومحاولة لحرمان المواطن من حقه في العلاج".
وسبق أن قال وزير الصحة في تصريح سابق لهسبريس إنه بصدد العمل مع وزارة المالية قصد إدخال بعض الإجراءات على قانون المالية من أجل تحسين التعويضات الأجرية للأطباء، في أفق وضع نظام خاص بالوظيفة العمومية، خاصة بقطاع الصحة.
وكشف أنس الدكالي أن وزارة الصحة تجري نقاشات مع وزارة المالية على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2020، لتحويل جزء من مداخيل المستشفات العمومية إلى منح متعلقة بمردودية الأطباء.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية "لم تعترض على مطلب منح المردودية، الذي من شأنه أن يحفز أيضا المستشفيات العمومية على تحصيل مستحقاتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
بنية نظيفة رحم الله الصحة في هدا البلد.
هذا هو السؤال اما دراسة بعض الدراهم المستخلصة من المرضى فهذا غير مجدي.
هم يريدون العدالة الاجرية الطبيب بجب ان تؤدى له 18000 الف درهم في بداية مساره وليس 8000 درهم
لان بعملية حسابية بسيطة ستفهمها حتى الجدات قمن كراء المنزل 4000 درهم التلفون زالماء والكهرباء 1000د هم ثمن الادوية 500درهم وساءل النقل 1000درهم ستبقى 500 درهم للاكل والمدرسة والاعتناء بالزوجة ومساعدة الوالدين ووووو.
هل يمكن للطبيب ان يجري عملية جراحية للمربض وهو يفكر ان رصيده 500 درهم كفى الاحتقار ويجب العمل على اداء اجر حقيقي للطبيب ومحاسبته ان لم يؤدي واجبه .
فكروا جيدا بعد استخلاص بعض المصاريف من 8000 درهم كم يلقى 500درهم
وبالتالي، رواية نقابة الأطباء حول نسبة نجاح الإضراب هي الأقرب للصحة.
النسبة لم تصل لمئة بالمئة لان بعض من يبيع الشهادات الطبية ، ويرسل الرضى لصيدلياته المفضلة لن تنفعه زيادة الف درهم . المطالب مشروعة لا يعقل ان طبيب يشخص ويفخص 200 مريض في اليوم ويقوم باعمال 5 او6 اطباء في الدول المتقدمة والتي تحترم عدد الاطباء لكل الف مواطن مقابل اجر زهيد قد يحصله بفتح دكان بقال.