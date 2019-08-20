‪وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج

هسبريس - أمال كنين

في وقت أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نجاح الإضراب الذي أعلنته خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمائة، نفى مصدر من وزارة الصحة الأمر، قائلا إن المشاركة كانت ضعيفة.

وقال المصدر ذاته إنه "عكس زعم النقابة أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 70 في المائة فإن النسبة لم تتجاوز 8 في المائة يومي 15 و16 غشت، ولم تتجاوز 7 في المائة أمس الإثنين 19 غشت".

وتابع المتحدث ذاته: "الإضراب أعلن من طرف النقابة المستقلة أيام 15 و16 و19 غشت، ثم 22 و23 منه، وهي أيام غير معنية بالعطل الرسمية خلال هاذين الأسبوعين، وبالتالي البحث عن تمديد عطلة الأطباء وإفراغ المستشفيات لمدة أسبوعين، وهو أمر غير معقول ولا يدخل ضمن مبادئ العمل النقابي، ومحاولة لحرمان المواطن من حقه في العلاج".

وسبق أن قال وزير الصحة في تصريح سابق لهسبريس إنه بصدد العمل مع وزارة المالية قصد إدخال بعض الإجراءات على قانون المالية من أجل تحسين التعويضات الأجرية للأطباء، في أفق وضع نظام خاص بالوظيفة العمومية، خاصة بقطاع الصحة.

وكشف أنس الدكالي أن وزارة الصحة تجري نقاشات مع وزارة المالية على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2020، لتحويل جزء من مداخيل المستشفات العمومية إلى منح متعلقة بمردودية الأطباء.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية "لم تعترض على مطلب منح المردودية، الذي من شأنه أن يحفز أيضا المستشفيات العمومية على تحصيل مستحقاتها".