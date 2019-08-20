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الرئيسية | مجتمع | ‪وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج

‪وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج

‪وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:06

في وقت أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نجاح الإضراب الذي أعلنته خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمائة، نفى مصدر من وزارة الصحة الأمر، قائلا إن المشاركة كانت ضعيفة.

وقال المصدر ذاته إنه "عكس زعم النقابة أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 70 في المائة فإن النسبة لم تتجاوز 8 في المائة يومي 15 و16 غشت، ولم تتجاوز 7 في المائة أمس الإثنين 19 غشت".

وتابع المتحدث ذاته: "الإضراب أعلن من طرف النقابة المستقلة أيام 15 و16 و19 غشت، ثم 22 و23 منه، وهي أيام غير معنية بالعطل الرسمية خلال هاذين الأسبوعين، وبالتالي البحث عن تمديد عطلة الأطباء وإفراغ المستشفيات لمدة أسبوعين، وهو أمر غير معقول ولا يدخل ضمن مبادئ العمل النقابي، ومحاولة لحرمان المواطن من حقه في العلاج".

وسبق أن قال وزير الصحة في تصريح سابق لهسبريس إنه بصدد العمل مع وزارة المالية قصد إدخال بعض الإجراءات على قانون المالية من أجل تحسين التعويضات الأجرية للأطباء، في أفق وضع نظام خاص بالوظيفة العمومية، خاصة بقطاع الصحة.

وكشف أنس الدكالي أن وزارة الصحة تجري نقاشات مع وزارة المالية على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2020، لتحويل جزء من مداخيل المستشفات العمومية إلى منح متعلقة بمردودية الأطباء.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية "لم تعترض على مطلب منح المردودية، الذي من شأنه أن يحفز أيضا المستشفيات العمومية على تحصيل مستحقاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:17
علاه گان عدنا الحق في العلاج قبل الإضرابات ....
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12
2 - حسن الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:19
صحيح ان هناك اطباء يؤدون واجبهم بأمانة و ضمير مهني لكن نسبة مهمة منهم يتعاملون مع هذا القطاع بمنطق المتاجرة و التبزنيس و لن تجد في قلوبهم ذرة من الانسانية و خير دليل الاطباء المختصون الذين يربحون الملايين و عندما تدكر لهم ضريبة متناسبة مع الدخل "تيكحلو بالعمى"
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3 - عبدالله الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:21
يعلنون نجاح الاضراب في الصحة وكانهم يعلنون نجاح تجارب اخترعات .يا للهول اي وصل الضمير عند ما كانو يسمون ملاءكة الرحمان
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4 - بالقعيدة الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:22
الدولة بوزارتها في الصحة هي التي تتزعم الحرب على صحة شعبها أما الأطباء المضاربون فلا حول و لا قوة لهم
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5 - متطفل الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:24
النقابة قالت ان نسبة المشاركة 70في 100 والوزارة قالت ان النسبة لم تتجاوز 8في 100 هدا يعني ان احد الطرفين او كلاهما كادب وهما مؤسستين قانونيتين دستوريا ونحن كمواطنين نطلب من النيابة العامة فتح تحقيق دقيق حتى يكتشف المواطن الحقيقة لان هدا ضكدب على شعب باكمله
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6 - اللي يحشو ماتو الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:24
الاطباء والممرضون المغاربة هم الاعلى اجرا في قارة افريقيا ويضاعفون اجور زملائهم في الجزائر البترولية اكتر من ثلاتة اضعاف ومع دلك يعاملون المواطنين كانهم خدامين فابور بالجميل وزايدينها بالاضرابات الحشمة مابقاتش اخر الترتيب في العالم
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7 - houssain الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:24
سواء اضرب الطبيب او لم يضرب فمشكل الصحة دائما قائم امام المريظ المغربي لان الطبيب لم تتوفر له ضروف العمل لا دواء لا اجهزة لا
بنية نظيفة رحم الله الصحة في هدا البلد.
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8 - مفروح الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:25
المغاربة محرومون من الحياة بصفة عامة
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9 - lhabib الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:26
اشمن تطبيب كاين بالاضراب ولا بلا اضراب
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10 - مغربي من الريف الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:27
الاطباء لا يريدون الا المساواة والعدل هل يستوي المهندس باك+5سنوات راتب اكثر من 18الف درهم والطبيب باك +8 سنوات راتب 8000درهم
هذا هو السؤال اما دراسة بعض الدراهم المستخلصة من المرضى فهذا غير مجدي.
هم يريدون العدالة الاجرية الطبيب بجب ان تؤدى له 18000 الف درهم في بداية مساره وليس 8000 درهم
لان بعملية حسابية بسيطة ستفهمها حتى الجدات قمن كراء المنزل 4000 درهم التلفون زالماء والكهرباء 1000د هم ثمن الادوية 500درهم وساءل النقل 1000درهم ستبقى 500 درهم للاكل والمدرسة والاعتناء بالزوجة ومساعدة الوالدين ووووو.
هل يمكن للطبيب ان يجري عملية جراحية للمربض وهو يفكر ان رصيده 500 درهم كفى الاحتقار ويجب العمل على اداء اجر حقيقي للطبيب ومحاسبته ان لم يؤدي واجبه .
فكروا جيدا بعد استخلاص بعض المصاريف من 8000 درهم كم يلقى 500درهم
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11 - نور الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:27
بحكم كوني مواطن ومتتبع للشأن المحلي والوطني، وبالنظر لكوني مريضا وأضطر لزيارة المستشفى بين الفنة والأخرى، فقد لاحظت، من خلال زيارتي للإحدى المستشفيات الجامعية، أنه هنالك شلل تام، باستثناء تواجد الممرضين وبعض الأطباء المتدربين.

وبالتالي، رواية نقابة الأطباء حول نسبة نجاح الإضراب هي الأقرب للصحة.
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12 - رضوان العساس الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:29
ها الموصيبة لحطات على المغرب ها الحرية ريدة ها حقوق الانسان فين وصلتنا ديت مراطي نعلجها طبيبة الاختصاصية ديال الولادة مكيناش تيتسنوها تجي تيعيطو ليها هية ممسوقاش ملي هدرنا قالو لين دوها عند لخاص انتما مع الحكومة هنا ندفعوا ثمن عيب عليكم ماشي غير انا وحدة مسكينا من زكورة آعباد الله بيتة في الزنقة اما المستشفى واش هادي هية بلادي جيبو لينا اطباء من الخارج من توركيا من سوريا من خليهم يناضلو مع راسهم اعطيوهم شي ساحة بحال ساحة جامع الفنة يخودو فيها راحتهم قريت في جريتكم هيسبديس وهادي يمين انا المغرب يحتل المرتبة الثالثة قبل الاخيرة دول فية حروب وسابقانا وتايلون هية الاول دولة تتعتمد من الدرجة الاولة على السياحة وسابقة دول امريكيا وواوربية نقولوا فنزويلة هية الآخيرة هادي عندها ويلات السياسة ونقلابات ونفلاتات امنية وبينا بنها رتبة وحدة فسرو لي كيفاش
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13 - متتبع الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:30
النسبة بالفعل تجاوزت 70 ٪ . والوزارة تغطي فشلها بالكذب ونشر الاوهام. لمذا كل هذا الاحتقار لفئة الاطباء بينما الممرضون نالوا استحققاقاتهم المادية بكل سلاسلة بعدما اخرو عمليات جراحية مهمة للمواطنين؟ام الاعين تنظر دائما للطبيب المغربي ك "الجزار" والطماع ،
النسبة لم تصل لمئة بالمئة لان بعض من يبيع الشهادات الطبية ، ويرسل الرضى لصيدلياته المفضلة لن تنفعه زيادة الف درهم . المطالب مشروعة لا يعقل ان طبيب يشخص ويفخص 200 مريض في اليوم ويقوم باعمال 5 او6 اطباء في الدول المتقدمة والتي تحترم عدد الاطباء لكل الف مواطن مقابل اجر زهيد قد يحصله بفتح دكان بقال.
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14 - القادري الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:30
بدأت أشك في هذه الحركات الاحتجاجية التي منذ أن تولى حزب الكتاب مسؤولية تدبيرها وهي مشتعلة وكأن المشاكل التي يعرفها القطاع لم تظهر الا مع تولي التقدم والاشتراكية حقيبة هذه الوزارة والحال أنه لا يمكن لاحد نكران الكفاءة المتميزة والشفافية التامة التي دبر بها الوزير السابق الشأن الصحي ، وكيف لا وهو ابن الدار، لكن يبدو أن هناك من تضايق من الإجراءات التي كان يتخذها تجاه المصحات الخاصة وكذلك أسعار الأدوية إضافة الى إغلاق بوهم عمر ..... فكانت النتيجة تنحية أكف ء وزير عرفه القطاع وهذا دليل آخر أن إرادة الإصلاح في هذا البلد أصبحت مستحيلة !!!
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15 - مواطنة الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:32
فهاد لبلاد ما بقى عند المواطن اي حق لا حق الصحة و لا حق التعليم و حق الكرامة فالادارة خاص الشعب يدير اضراب على هاد الوزراء و السؤولين لي غير تيشدوا لملاين بلا فايدة اش تيديروا لي دار مشاريع هنا و على برا لي خوا صناديق و مازال وزير لي كيتفلى علينا و حنا الشعب مضاربين مع بعضنا مرة على الاطباء مرة على الاساتذة و دابا يخرجوا لنا حاجة اخرى نضاربو عليها بلاد الويل هي لي عايشين فيها واش اعباد الله بلاد وزراء اكثر من الشعب؟؟؟؟
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16 - tatoft الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:33
even the members of goverment are bad but those dirty faces who are named doctors are the worst . so they are getting used to sucking moroccan blood and moraccan flesh in order to make more profit .thus i consider them the main reason of moroccan s failure siatuations as teacher as well who just asking for rising salary evry time without any contribution in moroccan developement .therfore i say to them shame on you shame on you .by opposit i greet all spanish doctors who do their work correctly by
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17 - متتبع الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:34
faites un recrutement des medecins etrangers surtout d'Ukraine,Russie,chine,etc....on fait ps du chantage sur la santé du marocaines et cela pour les deux cotés
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