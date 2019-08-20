24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منْ يُطاوِلْنا يَلْقَ أُسْدًا رِهَاصًا
- "بترول تالسينت" يعود إلى الواجهة .. مستثمر أمريكي ينال البراءة
- عندما طالب الحسن الثاني ''ديغول'' ببعث ألفي أستاذ إلى المغرب
- معاناة مع السرطان
- أياكس يعوّل على زياش ومزراوي أمام نيقوسيا
"بترول تالسينت" يعود إلى الواجهة .. مستثمر أمريكي ينال البراءة (5.00)
صحيفة تُسَود صورة القصر الكبير .. غبار وبغال و"هجرة سرية" (5.00)
أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)
- وصف بنكيران بـ"الكلب" يجر 3 طلبة جامعيين إلى التحقيق بالرباط - (127)
- "الجشع" يدفع فيدرالية الآباء إلى المطالبة بمقاطعة المدارس الخاصة - (89)
- وزارة الصحة: إضراب الأطباء يحرم المغاربة من الحقّ في العلاج - (66)
- نجلة ترامب تخلط بين قوانين الأراضي السلالية والإرث في المغرب - (54)
- رصيف الصحافة: الحكومة تفرض "غرامة مليون" على ملوثي البيئة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب
بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 443 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 443 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 317 سجينا وذلك على النحو التالي:
العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 1 نزيل واحد
التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 316 سجينا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا موزعين كالتالي :
العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا.
العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص.
العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائد : 07 أشخاص - العفو من الغرامة لفائدة: 84 شخصا المجموع العام: 443
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
#vivemaroc