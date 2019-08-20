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الرئيسية | مجتمع | عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب

عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب

عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:30

بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 443 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 443 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 317 سجينا وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 1 نزيل واحد

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 316 سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا موزعين كالتالي :

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا.

العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص.

العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائد : 07 أشخاص - العفو من الغرامة لفائدة: 84 شخصا المجموع العام: 443

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اعصيم سمير الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:38
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة .
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-19
2 - العبدي الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:43
جلالة الملك ، إن الله غفور رحيم ، و اللي يغلب يعف ، اطلق سراح الزفزافي و رفاقه و ناس جرادة و المهداوي و توفيق بوربعين ، ستكون فرحة لجميع المغاربة ، و هم يستحقون العفو أكثر من الموقوفين بتهم الارهاب الذين تمتعو بالعفو سابقا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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9
3 - الميسوري الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:53
إن شاء الله يندمجون و يكونون مواطنين صالحين داخل المجتمع
#vivemaroc
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-17
4 - بارك الثلاثاء 20 غشت 2019 - 20:55
بمناسبة ذكرى تورة الملك و الشعب نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الأسرة الملكية الشريفة و نتذكر التلاحم بين الملك و الشعب المغربي الوفي حفظ الله المغرب من الفتنة
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-17
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