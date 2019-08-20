عفو ملكي يشمل 443 شخصا في عيد الشباب

هسبريس - و.م.ع

بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 443 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 443 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 317 سجينا وذلك على النحو التالي:

العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 1 نزيل واحد

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 316 سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا موزعين كالتالي :

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا.

العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص.

العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائد : 07 أشخاص - العفو من الغرامة لفائدة: 84 شخصا المجموع العام: 443

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب".