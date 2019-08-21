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الرئيسية | مجتمع | باحث: "تفريخ" جيوش العاطلين وراء اهتمام الملك بالتكوين المهني

باحث: "تفريخ" جيوش العاطلين وراء اهتمام الملك بالتكوين المهني

باحث: "تفريخ" جيوش العاطلين وراء اهتمام الملك بالتكوين المهني
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:00

ركز الملك محمد السادس في خطابه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب من أجل "الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد".

واعتبر الملك، في خطابه الذي ألقاه ليلة الثلاثاء، أن "الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي".

وأوضح محمد عزيز خمريش، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، أن التركيز الملكي على مجموعة من الإشكالات المحورية، مثل التكوين المهني، يأتي بالنظر إلى كون "المنظومة التعليمية بالبلاد والنسق التعليمي أصبحا خلية لتفريخ جيوش من العاطلين لأن التعليم الحضري متجاوز لا يستجيب لحاجيات السوق، ومن ثم بدأ التركيز على التكوين المهني".

وأكد رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خريج المعاهد يجب أن يتلقى تكوينا مُمهننا يستجيب لحاجيات السوق"، مشيرا إلى أن "هذا التركيز أملته حاجيات السوق، التي تتطلب تسخير إمكانيات علمية لإمداد الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في المغرب بمجموعة من الكوادر والأطر والموارد البشرية المؤهلة، وهذا لا يتأتى من خريجي الجامعات، وإنما من التكوينات المهنية".

ولفت خمريش الانتباه إلى أنه رغم كل الإصلاحات التي شهدتها، اليوم، المنظومة التعليمية، فإنه في ظل فشلها صار يتوجب "رد الاعتبار للتكوين المهني بعيدا عن التكوينات النظرية في الجامعات".

وأشار الملك محمد السادس في خطابه إلى أنه سيظل يؤكد على "دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب، انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم ، ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للمغرب، كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة".

وشدد الملك على أن "النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Hamidlbamid الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:07
التكوين المهني فاش و علاش ؟؟ واش حنا دولة صناعية ؟؟
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17
2 - شمالي الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:08
الملك من خلال خطابه بين لنا انه يعي ان التوظيف بعد الباك مخول فقط لابناء الطبقة الميسورة و هذا واضح فكل المباريات أصبحت مليئة بالسماسرة
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14
3 - عاطل سابقا الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:17
لنتعلم من الشباب الصيني يدرس ويقلد منتجات الدول المصنعة ويبيعها في عقر دارها ولا ينتظر من الدولة شيئا بل هو الذي يساعد الدولة، اليوم عدد المليونيرات في الصين أكثر من عدد سكان المغرب نتيجة لهذه السياسة
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-3
4 - Nohaila la bogossa الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:20
اكبر فضيحة في الجامعات وايضا (encg) هي تلك الماسترات التي تاخذ عناوين مثل ( ingénierie RH ) الخ الخ في حين ان الحاصلين على تلك الديبلومات لا يفقهون شيئا في المجال يجب اعادة النظر في هذا الامر
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1
5 - Yassine الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:22
هل نحن دولة صناعية لنتجه للتكوين المهني؟ وكم سيتقاضا الشباب ؟ 2600 درهم؟ اين الاهم ؟ تطبيق الضريبة على الثروة؟ العدالة الاجتماعية ؟ الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين ؟ ....
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4
6 - محب الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:22
انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية،
نعم يجب ان يكون هناك تكوين مهني مؤهل و حديث .
مبني على طرق علمية منتجة ....
فمن العار ان نستورد الجلباب و البلغة و الزرابي و...و.... من الصين
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-1
7 - محمد بلحسن الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:32
لا شك أن تعليمات جلالة الملك الواردة في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الــ 66 لثورة الملك والشعب: "النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات" سيكون لها ما بعدها, ابتداء من صباح هذا اليوم الأربعاء 21 غشت 2019 عند مسؤولي وزارات تتوفر على معاهد التكوين: يجب مراجعة المناهج وتوسيع الطاقة الاستعابية وتكوين المكونين لفتح الأبواب للشباب الراغب في التكوين المهني المساعد على التشغيل الذاتي أو لفرص الشغل كأجير أو كشريك لمقاولين ... تعليقي هذا يهذف الى استغلال هذا المنبر الاعلامي المتميز والمحترم هسبريس لتوجيه رسالة الى المسؤولين على قطاع القناطر والطرق لدعوتهم, بصوت مواطن, الى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لفتح المجال للشباب الراغب في اكتساب مهارات في صيانة الطرق وفي سياقة الاليات والشاحنات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المستعملة بقطاع البناء والأشغال العمومية من قضاء 6 شهور بالمعهد المتخصص المتواجد بالصخيرات نصف تلك المدة تخصص لتداريب بالأوراش المفتوحة.
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8 - Hassan الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:33
وهل يمكن اقلاع التكوين بمديرة عامة وكاتب دولة لا تجربة لهما ولا ارادة ولا كفاءة. الاصلاح يبتدئ بتغيير المسؤولين.
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9 - محمد الأربعاء 21 غشت 2019 - 00:38
يجب على الطالب عند اخذ الشهادة ان يستمر في التكوين المستمر في اللغات و الاعلاميات و يبحث في الانترنيت حتى يصبح عبقريا في مهنته ؛عندئذ سيصبح الطالب المغربي ذا قيمة كبيرة في العالم. كما ان الصدق في العمل ضروري. لان المعرفة اصبحت الان في متناول الجميع.يجب ان يكون الطالب المغربي مرغوب فيه عالميا .وذلك سهل يتطلب العزيمة و الرغبة في العمل فقط. بدل قضاء اليوم في الكلام الفارغ و البكاء على الحظ السيئ...
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