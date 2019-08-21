القوات المسلحة الملكية تُسَخر طائرات عسكرية لنقل مرشحين للتجنيد

هسبريس من الرباط

قامت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بتسخير مجموعة من مواردها البشرية واللوجستيكية من أجل استقبال ونقل المعنيين بالخدمة العسكرية إلى مراكز التدريب.

وكانت عملية انتقاء المدعوين إلى الخدمة العسكرية لسنة 2019-2020 قد ابتدأت الاثنين الماضي، وستستمر إلى غاية نهاية غشت.

وفي هذا السياق، تم أمس الثلاثاء نقل مجموعة متكونة من 72 مرشحا للخدمة العسكرية، بينهم 4 فتيات، بواسطة طائرة عسكرية من نوع C-130 من مدينة الداخلة إلى مركز الانتقاء بمدينة أكادير.

ووجد المرشحون، الذين وصلوا إلى القاعدة الملحقة العسكرية بمدينة الداخلة، في استقبالهم العاملين بالقاعدة الجوية، حيث تم نقلهم عبر الطائرة العسكرية إلى قيادة المنطقة الجنوبية بمدينة أكادير، وبعد ذلك تم تقديمهم إلى اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء.

جدير بالذكر أن عملية انتقاء المرشحين للخدمة العسكرية لسنة 2019-2020 سوف تهم 15000 مستفيد، حيث ستقوم اللجان المختصة بافتحاص الملفات من أجل اختيار المرشحين للخدمة العسكرية لهذه السنة.

كما أن التدريب الخاص بالخدمة العسكرية سوف يمتد لمدة سنة، ستبتدئ مطلع شهر شتنبر، بينما سيتم الاحتفاظ بأسماء المرشحين الذين لم يتم اختيارهم لهذه السنة في قوائم الانتظار، حتى استدعائهم السنة المقبلة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية أعلنت أنها سخرت جميع مواردها البشرية و اللوجستيكية من أجل تسهيل وصول المرشحين للخدمة العسكرية إلى مراكز التدريب في أحسن الظروف.

ومن أجل إنجاز هذه العملية التي تكتسي طابعا وطنيا، "قامت اللجان المنظمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ومنها إعداد أماكن الاستقبال المجهزة بجميع المرافق الضرورية، وطاقم طبي يضم أطباء وممرضين، وطاقم إداري من أجل افتحاص الوثائق الخاصة بالمرشحين".