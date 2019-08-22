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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة"

وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة"

وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة"
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 22 غشت 2019 - 09:50

علمت هسبريس من مصادر مطّلعة أن وزارة الصحة بعثت بقرار توقيف طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، يشتغل في أحد المستشفيات العمومية الإقليمية بعاصمة الشاوية، مع إيقاف راتبه الشهري باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، والاستماع إلى دفوعاته لاتخاذ القرار الإداري المناسب في حقه.

وحول أسباب اتخاذ قرار التوقيف الاحتياطي عن العمل، أوضحت مصادر هسبريس أن وزارة الصحة استندت على الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 لسنة 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبررت قرارها بما وصفته بالهفوة الخطيرة، وإخلال الطبيب المعني بالواجب المهني، وعدم تقديمه المساعدة لأشخاص في حالة حرجة، وهو ما عرّض حياتهم للخطر، وأثّر سلبا على الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وعلى سمعة المرفق الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم ذكر هويتها وصفتها، أن الوزارة أشارت في قرارها إلى أن الطبيب المعني رفض بشكل قاطع القيام بالحراسة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، نظرا للخصاص الحادّ في تخصص الإنعاش والتخدير، إضافة إلى تغيّبه المتكرر وغير المبرّر عن الحراسة، ساردة بعض الأمثلة على ذلك، مع الإدلاء بشواهد طبية تتزامن وتواريخ الحراسة.

وطالبت وزارة الصحة المندوب الإقليمي للقطاع بسطات بالتعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحضر التوقّف عن العمل، الذي يحمل آخر عنوان شخصي للطبيب المعني، مشفوعا بنسخة من رسالة التوقيف الاحتياطي عن العمل تحمل توقيع الإطار الصحي المعني بكونه توصّل بالمراسلة.

وشدّدت الوزارة على التعجيل بإحالة الملف كاملا، بما فيه محضر لجنة البحث التمهيدي وباقي الوثائق، على المديرية الجهوية بالدار البيضاء قصد عرض الطبيب على المجلس التأديبي، قبل موافاة مديرية الموارد البشرية - مصلحة الشؤون التأديبية على المستوى المركزي - بمحضر المجلس فور التوقيع عليه مرفقا بجميع وثائق الملف.

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1 - الصنهاجي الخميس 22 غشت 2019 - 10:02
وما هي أسباب التغيب؟ لا يمكن لشخص واحد ان يشتغل يوميا بالحراسة والمداومة في قاعة المستعجلات .
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