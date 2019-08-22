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كُتّاب وآراء
ولي العهد يستقبل الأطفال المقدسيين بقصر الضيافة
بأمر من الملك محمد السادس، استقبل ولي العهد الأمير الحسن، اليوم الخميس، بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ12 للمخيم الصيفي، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وبهذه المناسبة، أخذت لولي العهد الأمير الحسن صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم ومؤطريهم.
وعلى غرار الدورات الإحدى عشرة الماضية، يستفيد من هذه الدورة، التي تحمل اسم "دورة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء"، 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة، مرفوقين بخمسة مؤطرين مقدسيين.
ويندرج برنامج التخييم السنوي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة، ضمن أنشطتها الاجتماعية الموجهة إلى هذه الشريحة من المجتمع المقدسي، في إطار مخططها الاستراتيجي، الذي يولي عناية قصوى للبرامج والمشاريع الاجتماعية، التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف السكان، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.