24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة" (5.00)

  2. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  3. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

  4. روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا (5.00)

  5. تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ولي العهد يستقبل الأطفال المقدسيين بقصر الضيافة

ولي العهد يستقبل الأطفال المقدسيين بقصر الضيافة

ولي العهد يستقبل الأطفال المقدسيين بقصر الضيافة
هسبريس من الرباط
الخميس 22 غشت 2019 - 22:30

بأمر من الملك محمد السادس، استقبل ولي العهد الأمير الحسن، اليوم الخميس، بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ12 للمخيم الصيفي، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وبهذه المناسبة، أخذت لولي العهد الأمير الحسن صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم ومؤطريهم.

وعلى غرار الدورات الإحدى عشرة الماضية، يستفيد من هذه الدورة، التي تحمل اسم "دورة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء"، 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 11 و13 سنة، مرفوقين بخمسة مؤطرين مقدسيين.

ويندرج برنامج التخييم السنوي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة، ضمن أنشطتها الاجتماعية الموجهة إلى هذه الشريحة من المجتمع المقدسي، في إطار مخططها الاستراتيجي، الذي يولي عناية قصوى للبرامج والمشاريع الاجتماعية، التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف السكان، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربية الخميس 22 غشت 2019 - 22:55
بادرة طيبه للم شمل المسلمين ونشر المحبة والتاااازر والتااخي التي يحثنا عليها ديننا الحنيف حفظ الله ملكنا الهمام رافع راية المغرب والساهر على راحة شعبه وعلى أمن واستقرار وطننا الغالي اللهم انصره وسدد خطاه اللهم احرسه برعايتك واعنه على قيادة هذا البلد الأمين اللهم احفظ الأسرة العلوية الشريفة وعاش الملك وعاش الشعب المغربي حرا ابيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - بارك الخميس 22 غشت 2019 - 23:15
بسم الله الرحمن الرحيم حفظ الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده على المبادرة الطيبة للأطفال المقدسيين يجب على الفلسطينيين أن يدخلوا في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني كما فعل أنور السادات رحمه الله انضرو ماذا جرى لليمن و لبيا و سورية و العراق و مصر من طرف إخوانهم في العروبة والإسلام حفظ الله المملكة المغربية من الفتنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.