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الرئيسية | مجتمع | الصمدي: سياسة التعريب فشلت .. و"التناوب اللغوي" تجربة عالمية

الصمدي: سياسة التعريب فشلت .. و"التناوب اللغوي" تجربة عالمية

الصمدي: سياسة التعريب فشلت .. و"التناوب اللغوي" تجربة عالمية
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 22 غشت 2019 - 23:00

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن "سياسة التعريب فشلت، عقب اكتفاء السياسات العمومية باعتمادها في الأقسام الأولى فقط، وعدم إيصالها إلى مدرجات الجامعة"، مسجلا أن "اللغة العربية عليها أن تتلاقح مع باقي اللغات من أجل أن تتطور".

وأوضح الصمدي أن "المنظومة التربوية تحتاج لمسة مغربية وفرها القانون الإطار بشكل كاف"، مضيفا أن ازدواجية اللغات المعتمدة أمر مطلوب، وأن فتح الباب أمامها يمكن من تأهيل الناس بشكل جيد. وأكد أن "خير دليل على ضرورة اعتمادها هو استقطاب التعليم العالي 60 في المائة من الطلاب عبر التعليم الخاص".

وأكد المسؤول الحكومي، في "مباشر هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن "اللغة التي لا يمارس بها البحث العلمي وتعاني الفقر على المستويين المعجمي والمصطلحي، لا يمكن أن تنجح في فترة ما قبل الجامعة"، مشيرا إلى أنه يفرق هنا بين التعريب الذي فشل واللغة العربية القادرة فكريا على تقديم الإضافة المطلوبة ضمن منظومة التربية والتكوين.

ولفت الصمدي الانتباه إلى كون "التناوب اللغوي تجربة عالمية معروفة، وتناقش اللغة الأساس واللغة التكميلية"، قبل أن ينبه إلى أن "التدريس مباشرة بالفرنسية خطير وسيؤدي إلى الانتحار"، مضيفا أن "القانون يقترح فترة انتقالية وتدبيرية لست سنوات، تمكن من انتشار اللغات وتلقينها للجميع".

وربط الصمدي "القانون الإطار المثير للجدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين كذلك"، مسجلا أن الملك محمد السادس كانت له إرادة قوية لخروج هذا القانون إلى حيز الوجود. وأكد أنه "رغم التحديات والإكراهات تمكنت الحكومة من تقديم أول قانون إطار منذ مطلع فجر الاستقلال".

وتابع كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قائلا إن "البلاد مستقلة تماما وتتوق إلى استراتيجيات قطاعية ناجعة". وأوضح أن القانون الإطار هو "ضمن مشروع تنموي متكامل، وسيؤطر القطاع لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، وقد أخذ الجميع وقته الكافي من أجل التداول فيه". وأضاف "لقد استقينا رأي خبراء وقمنا بجولات وطنية للنقاش والسجال".

وأردف الصمدي أن "المدرسين مدعوون للاقتناع بمضامين القانون الإطار"، مشيرا إلى أن "كل قطاع حكومي يتحمل جزءا من المسؤولية بخصوص القانون". وانتقد ما يورده البعض بخصوص "فرنسة التعليم"، مؤكدا أنه لا توجد أي إشارة إلى لغة ضمن القانون سوى العربية".

كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "نقاش المجانية محسوم، حيث نص القانون على أن الأسر لن تدفع سنتا، بل تم حذف رسوم التسجيل في مستويات الإعدادي والثانوي بشكل كامل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - وكواك الحق الخميس 22 غشت 2019 - 23:22
إذا كان هكذا أما كان حريا أن تعترف الدولة أنها أضاعت على الوطن أكثر من 20 سنة من التأخر و أضاعت الأطر و التقدم و تؤدي تعويضا للأسر على ذلك و تقدم للمحاكمات الساسة و المشرعون ..
أم سنصل لسنة 2067 و سنقول لقد أخطأنا باعتمادنأ الفرنسية لأنها ليست لغة علمية و سنجرب مرة أخرى العربية
لك الله يا وطني
لك الله
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3
2 - اللسان الخميس 22 غشت 2019 - 23:23
لاباس لي فهمتوها استعمال اللسان حسب المطلوب ويكون لكل ذي حق حقه دون أي تمييز أو ما شابه هذا جميل.
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5
3 - مواطنة الخميس 22 غشت 2019 - 23:23
بالتوفيق ... ألمس فشل التعريب بين مستوى والدي الذي درس بالفرنسية و مستوانا الصراحة.
الفرنسية أقل أهمية من الانجليزية لكنها أكثر وفرة في المجال العلمي من اللغة العربية التي لا ينتج أصحابها أي علم يذكر الواقع مؤلم لكنها الحقيقة فحتى عندما نبحث كطلبة عن أبحاث لتعزيز دراساتنا ... نجدها بالفرنسية و الانجليزية فنضيع في الترجمة بدل الفهم.
ناهيك عن مصيبة الانتقال من نعليم أولي معرب و تعليم عالي مفرنس و التيه الذي يعاني منه الطلبة
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16
4 - نونو الخميس 22 غشت 2019 - 23:24
الفشل ليس في التعريب بل في المناهج الدراسية. منذ استغنينا عن المناهج التربوية المحلية أصبحنا كالغراب الذي أراد تقليد مشية الحمام فنسي مشيته و مشية الحمام
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5
5 - Allal الخميس 22 غشت 2019 - 23:27
يقول من بين ما قال أن اللغة التي لا يمارس بها البحث العلمي مضيعة للوقت. وهل اللغة الفرنسية لغة البحث؟!!! لماذا مراكز البحث تنشر بالإنجليزية؟!!!!!ربما للإستئناس فقط.
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2
6 - Moghrabi الخميس 22 غشت 2019 - 23:31
تكريس التبعية للغة الإستعمار لا أقل ولا أكثر بدون عاطفة وبدون مزايدات.. أنظرو إلى من يتكلم لغة المستعمر هل حققو إنجازا يذكر؟ التدريس اللذي يؤدي إلى الإشتغال في مراكز الإتصال لا قيمة له..
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1
7 - amine fes الخميس 22 غشت 2019 - 23:31
بما أن سياسة التعريب فشلت لماذا جامعتنا المفرنسة تحتل أدنى المراتب في حين أن جامعات معربة في دول أخرى تعتمد العربية لغة للتدريس تحتل رتب أعلى
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2
8 - علي وتنغير يحيي شجاعة الوزير الخميس 22 غشت 2019 - 23:33
الحقيقة هي الحقبقة سياسة التعريب فشلت فشلا دريعا والانفتاح على اللغة الاولئ واللغات الحية كما يحلو لهم تسميتها امر طبيعي لتكوين الشباب المغربي تكوينا عصري و يتجاوب مع لغة العصر الذي نحن فيه العلوم تلقن بالغات العالمية في جميع انحاء العالم وكبار المسؤولين في المغرب يريدون ان يحرمو ابنا ء الفقراء من التكنولوجيا الحديثة لتبقى لابنائهم فقط
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-2
9 - cognito الخميس 22 غشت 2019 - 23:34
جميع السياسات التعليمية فاشلة و الدولة تمسح فشلها في الأساتدة ...يجب على الدولة تتحمل مسؤولياتها و الاعتراف بالفشل في جميع السياسات الاجتماعية التعليمية و الصحية ...

ما مصير مئات الآلاف من التلاميد الدين طحنتوهم بالتعريب الفاشل ....
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2
10 - السرغيني الخميس 22 غشت 2019 - 23:40
بالفعل أربعة عقود من التعريب كانت كارثية على التعليم ببلادنا،
يكفي ان اللغة العربية للاسف الشديد لم تستطع مواكبة عصر العلوم والتكنولوجيا، واصبحت هده اللغة منحصرة فقط في الشعر والعبادة .
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-2
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