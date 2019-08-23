الصمدي: مجانية التعليم مضمونة .. ومساهمة الأسر غير مطروحة

هسبريس - نورالدين إكجان

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن "الفاعل السياسي له كامل الحق في الإدلاء بآرائه، كما له إمكانية مواجهة ما يراه خاطئا". وطالب بـ"تجاوز "البوليميك" والمزايدات وضرورة إبعاد الاصطفافات الأيديولوجية عن نقاش التعليم".

وأضاف الصمدي أن "كل المبادرات يحركها الوازع الوطني، فهناك من يرى أن القانون يحمل مواد خطيرة، ومن حقه التعبير عن ذلك، لكن هناك أطيافا أخرى ترى أنه حامل لأشياء إيجابية كثيرة ستنعكس بالإيجاب على المنظومة التربوية بالبلاد"، مشيرا إلى أن "النقاش بين الطرفين يجب أن يبقى صحيا ومساهما في التدافع".

وأكد المسؤول الحكومي، في "مباشر هسبريس"، مساء الخميس، أن "القانون يضمن مجانية التعليم بشكل تام"، وأن "مساهمة الأسر غير مطروحة"، مشيرا إلى أن "مصادر التمويل واضحة وموزعة على الجماعات الترابية وغيرها من المؤسسات المساهمة، كما أن إحداث صندوق وطني خاص سيقوي الدعم المالي المرصود للتعليم".

وأضاف الصمدي أن "الحكومة عليها تحمل مسؤوليتها تجاه القانون وتنزيله"، مشيرا إلى أن هذا القانون "يضم 59 مادة، رغم أن النقاشات التي استأثرت بالاهتمام هي لغة التدريس والتعاقد والمجانية". وأوضح أن الهدف منه هو إعادة هيكلة منظومة التربية والتكوين، داعيا الأساتذة في سياق آخر إلى "فتح الشعب باللغة العربية في التعليم العالي، حيث صار مسموحا لهم بذلك".

وتابع الصمدي قائلا إن "الرهان كله ملقى على أساتذة التعليم العالي لتدارك الوضع القائم". وأبدى أسفه لحجم التأخر الذي يعانيه التلاميذ في جميع اللغات، وهو ما يتطلب التدارك، خصوصا عبر تأهيل الموارد البشرية. وكشف أن "الوزارة تحتاج 200 ألف مدرس جديد، بمعدل 15 ألف كل سنة، بحكم أن كثيرين يحالون على التقاعدين النسبي والكلي".