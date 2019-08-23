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الرئيسية | مجتمع | موجة تعليقات ساخرة تستقبل ميلاد "حزب الحب العالمي" بالمغرب

موجة تعليقات ساخرة تستقبل ميلاد "حزب الحب العالمي" بالمغرب

موجة تعليقات ساخرة تستقبل ميلاد "حزب الحب العالمي" بالمغرب
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 23 غشت 2019 - 17:00

موجة من التهكم رافقت إعلان ميلاد حزب جديد يعزز المشهد السياسي المغربي، أطلق عليه الواقفون وراءه "حزب الحب العالمي". انتقادات عديدة، وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه المبادرة التي قادها مجموعة من الشباب والفاعلين المدنيين، على اعتبار أن هذا الحزب يروم حسب مؤسسيه "إشاعة الحب والعواطف الإيجابية في الأسرة، في الحي، في المدرسة، في العمل، وفي المجتمع ككل".

واعتبر العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الحزب الجديد الهدف منه "تمييع المشهد السياسي أكثر مما هو عليه اليوم"، إذ كتب عبد الله الحرش في صفحته على "فيسبوك": "الهدف من تأسيس الأحزاب كان دائما هو تعبئة الجماهير من أجل مطالب جماعية مثل: الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية. وأسماء الأحزاب كانت دائما عندها واحد الرهبة عند المتلقي لي هو النظام".

وتابع المتحدث وهو يعلق على اسم حزب الحب العالمي: "واش بهاذ الاسم غادي نعبئو الجماهير! واش بالبضاض غادي نحاربو الفساد؟ ولا بجادوغ غادي نغيرو الدستور؟ وثانيا واش الحب مطلب جماعي ولا فردي؟ واش عندنا مشكل ديال الحب؟ ياك حنا شعب كنحبو بالفطرة! المناضلين كيحبو الوطن، العياشة كيحبو الملك، الخوانجية كيحبو الله والرسول، البرجوازيين كيحبو المال حبا جما..إوا علاش مصدعينا؟!".

أما الصحافي هشام تسمارت فكتب معلقا على المولود السياسي الجديد: "أحدث فصل من فصول التهريج المغربي: حزب الحب العالمي. لو تعلق الأمر بجمعية ومنظمة غير حكومية لبدا الأمر مستساغا، لكن أن تجد أشخاصا عاقلين ينشطون سياسيا على هذا النحو فذاك من المضحك المبكي"، داعيا في إطار التهكم إلى "تأسيس حزب الكسكس المغربي، وبرنامجه العريض: دفع الدولة إلى الاعتناء بسنة الكسكسة وتخصيص برنامج وطني للتشجيع على تناول الوجبة".

ولَم تقف التعليقات الساخرة والمتهكمة من هذا الحزب عند هذا الحد، إذ كتب أحدهم معلقا على خطوة هؤلاء النشطاء: "نشطاء نهار 14 فبراير عندهم عطلة..شروط الانتماء تكون عندك مشاعر زايدة، كتبغي كلشي من أول نظرة ومن أول لقاء..كبدة رهيفة وقلب هشيش..تعطف على إنسان.. حيوانات، ونبات والكائنات الحية وغير الحية".

ويرى العديد من المتتبعين أن هذا الحزب يعكس ما يعيشه المشهد السياسي المغربي من تخبط وارتجالية وعدم قدرة على مسايرة تطلعات المغاربة، بينما يرى عبد الكريم سفير، وهو من مؤسسي هذا الحزب، أنه "مولود جديد نتمناه قيمة مضافة ونوعية إلى جانب القوى الحزبية والسياسية المحبة للخير والعدالة وترسيخ القيم السامية"، مؤكدا أنه "حزب في طور التأسيس قائم على الفلسفات الإيكولوجية وأخلاق العناية وأسس أخرى".

وزاد المتحدث نفسه أن "زمن الكائن الإيكولوجي والمواطن البيئي لم يعد ترفا نخبويا كما يظن الكثيرون، بل أصبح خيارا إستراتيجيا في العالم بأسره، هدفه التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وحماية التنوع الإيكولوجي ونشر المحبة والسلام بين كل الكائنات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - محب الجمعة 23 غشت 2019 - 17:22
خالف تعرف. هذا الحزب سيجد الدعم والمشاركة الكثيفة،
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-36
2 - moussa الجمعة 23 غشت 2019 - 17:28
Whattt??! I honestly thought this was some kind of joke! I guess it’s sadly still a joke, our country is doomed for sure.
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0
3 - طيف الماضي الجمعة 23 غشت 2019 - 17:29
سبحان الله!!!! تطالبون بالحرية في الرأي و في العمل السياسي و في كل شيء و بعدها تستبدون برأيكم.. من حق أي فرد أو جماعة من الناس أن تؤسس أحزاب أو جمعيات مادامت تلتزم بالقانون و تحترم الدين و ثقافة البلد، و بعدها يبقى للمصوتين الكلمة الاخيرة. و ضحكتني ملي قال ديك خانا تعبئة الجملهير؟؟؟؟ واش كضحك على راسك ولا على الناس. الشعب المغربي كاع مكيأمن بالأحزاب السياسية و لا العملية السياسية برمتها. خلي الحب العالمي لي جاي بفكرة خارج الصندوق منعرف يمكن يضيفوا شي حاجة للمشهد المضحك لي كتسموه سياسة في البلد.
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11
4 - سوسي الجمعة 23 غشت 2019 - 17:30
سأصوت على حزب الحب العالمي و لن اصوت على حزب النذالة و التعمية
موعدنا في 2021
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5
5 - وكواك الحق الجمعة 23 غشت 2019 - 17:34
مع أزمة المغاربة مع الصحة و التعليم و الشغل أو في الواقع قلة الصحة و أزمة التعليم و انعدام الشغل ببلدنا وجب تأسيس حزب الحبة ...
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10
6 - محمد سلا الجمعة 23 غشت 2019 - 17:36
اصلا الاحزاب الموجودة غير قادرة على التاطير واشراك الشباب في الحياة السياسية ، احزاب فاشلة وغير قادرة على مواكبة عجلة التنمية في المغرب احزاب لم تستطع تطبيق الرؤية التي رسمها صاحب الجلالة للمغاربة وللمغرب احزاب همها الوحيد هو الامتيازات والتقاعد التي وفرها لها البرلمان لممثليها في البرلمان كثرة الاحزاب وكثرة التسميات بدون فائدة احزاب وخير على ذلك يوم افتتاح البرلمان ولهفتهم على الحلوى وسرقتها ماذا تنتظر من هؤلاء لا شيء.
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3
7 - Mouatene الجمعة 23 غشت 2019 - 17:39
من خلال التسمية يتبين انه حزب له استراتيجية مابعد الحرب العالمية الثالثة
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8
8 - أستاذ الجمعة 23 غشت 2019 - 17:42
بطبيعة الحال سيتهكم المغاربة على حزب مثل هذا لأنه وبساطة اسمه يشكل عقدة كبيرة وخطيرة في شخصية الانسان المغربي الذي تربى على العنف بعيدا عن الأحاسيس.لهذا عندما يسمعون كلمة حب تطفو ردود فعل عدوانية استهزاءية لأنهم لا يعرفون الحب ولم يشاهدوا آباءهم وأمهاتهم يتبادلون القبلات أو يتعانقون.فهؤلاء المعارضون لمثل هذه المبادرات مرضى ولن يتعافوا إلا بصرع تلك المعتقدات الذكورية التي تربوا عليها.مرحبا بكم في كوكب الحب....
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-1
9 - مداويخ الجمعة 23 غشت 2019 - 17:48
بدون شك سيكون شعار هذا الحزب في الانتخامات المقبلة هو القلب ❤️
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7
10 - محمد الزموري الجمعة 23 غشت 2019 - 17:50
لا نستغرب من الأحداث التي تفاجئنا في زماننا هذا الذي أصبحت فيه الثقافة والسياسة والعقلانية في مهب الريح لأنه كما يقول المثل عندما سكت أهل الحق عن الباطل ظن أصحاب الباطل أنهم على حق بماذا سوف ينفعنا هذا الحزب الذي يحمل حزب الحب العالمي والحب نفسه لا يباع ولا يشترى إنه مكتسب .
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7
11 - فاجنر الجمعة 23 غشت 2019 - 17:50
مزيانة الفكرة علاش التهكم!راه ممكن يحصد نتائج مهمة حيت الناس عيات من الأيديولوجية الخاوية لي كيفرضوها علينا الأحزاب والتيارات المؤدلجة،ومع ان في المقال لم ترد اهم برامج وافكار ومرتكزات الحزب لكن نريد ان يكون حزبا ثوريا بمعنى الكلمة وليذهب الاسلام السياسي الى الجحيم
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-5
12 - محمد الجمعة 23 غشت 2019 - 17:50
فليكن اسمه حتى حزب الجن المهم هي نتائج وخدمة المواطن والوطن
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-1
13 - مواطن محب الجمعة 23 غشت 2019 - 17:51
نقول بالعامية كان عندو فيل زادوا فيلا
هل المغرب بحاجة إلى زيادة أحزاب ألم يكفيهم
45 حزب تنام داخل قبة البرلمان كفا من هذه المهزلة أصبحنا أضحوكة للعالم .
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6
14 - أعجبني الجمعة 23 غشت 2019 - 17:52
ساصوت لحزب الحب. المغاربة لم يعودوا يتدوقون طعم الحياة و الحب بعدما قضت عليهم الفردانية والأنانية. أظن أن الحب هو الحل.
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-2
15 - جعفر الجمعة 23 غشت 2019 - 17:52
هو لي كان باقي ناقص صافي دبا ولينا دولة ديموقراطية محبة للعالم
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3
16 - hicham الجمعة 23 غشت 2019 - 17:57
على الأقل خليو غير حتى 14 فبراير يكون بعدا هاد الحزب اسم على مسمى زعما لقايتو البلاد بقرة حلوب كاتحلبوها باسم الأحزاب والنقابات والجمعية باش تاخدو الدعم لي كانخلصوها حنا من اقتطاعات الضرائب انا في مكانكم استحيي لان التربية والمبادئ ذهبت أصبحنا نعيش مع الانتهازيين أصحاب المصالح والمطامع طفروه حتى الأحزاب الأولى اختم كلامي حسبي الله ونعم الوكيل البلاد غادة غير بالدفيع
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5
17 - لاهاي الجمعة 23 غشت 2019 - 17:58
انا ديما كنقول هولاء المعلقين راه معندهومش شغل الا الانتقادات لو كان الوقت عامر عندهم لدخلوا سوق راسهم لاكن لا شغل ولا مشغلة تملىء لهم الوقت الا المقاهي وتضييع الوقت في ما لا يعنيهم
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-9
18 - sonk sonk الجمعة 23 غشت 2019 - 17:58
لماذا التهكم على الاسم فلو اعتمدنا على اسماء الأحزاب فاسم العدالة والتنمية اسم على غير مسمى
هذا الحزب الجديد ورغم هشاشة المشهد السياسي
يمكن ان يحقق ما لم يحققه غيره
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-4
19 - خالد الجمعة 23 غشت 2019 - 17:59
أقول للساخرين و المتهكمين ما كانت تردده جدتي رحمها الله : الضحك فيكم و ما حاسّين !!!!
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-2
20 - لا منتمي الجمعة 23 غشت 2019 - 18:00
جميعا من أجل نصرة حزب الحب العالمي
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-6
21 - مواطن2 الجمعة 23 غشت 2019 - 18:01
لا يمكن الاستغراب في ارض المغرب...كل شيء وارد.عشرات الآلاف من الجمعيات تحت اسماء وشعارات متعددة...تتلقى دعما ماديا غير خاضع للمراقبة والمحاسبة...دعم يختلف من جمعية لاخرى ...وبعد الجمعيات الاحزاب التي اصبح عددها مخيفا....انشطتها محصورة في اغلب الاحوال في صراعات مزمنة فيما بين افرادها او فيما بينها...حتى ان البلاد اصبحت لا تستفيد من تلك الاحزاب.فلا غرابة من تاسيس حزب يسمى بما سمي به. في المغرب قد ترى كل عجب.....انه الواقع الواقع.وكل يوم ياتي....يطلع بالجديد.....الجديد الذي لا فائة فيه.
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3
22 - توناروز الجمعة 23 غشت 2019 - 18:03
سمية زوينة حزب الحب العالمي وخا مايدي حتى صوت ولاكن يفرق الحب و الفرحة بين عباد الله بدل حزب الغمة و الغمامة الكحلة ديال اللاعدالة و لاتنمية
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-2
23 - hamdi الجمعة 23 غشت 2019 - 18:03
المغاربة يكرهون بعضهم ، اينما ذهبت لا ترى سوى بشر عابس يكره كل ما حوله ، نحتاج الحب في كل مكان ، في الاسرة في المدرسة في العمل في الشارع . الكل يبتسم الكل يحب اي شخص كيف ما كان .نحن في امس الحاجة لهذا الحب الذي بدونه سنبقى في ذيل ترتيب الامم ،
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-3
24 - الياس الياس الجمعة 23 غشت 2019 - 18:05
هد شي لي كان خصنا سلينا. ......
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1
25 - Adam الجمعة 23 غشت 2019 - 18:05
اساس المشكل ليس في الاسم بل في تناسل الأحزاب وتوالدها وكان الأحزاب 36الاخرى انجزت مهمتها بنجاح ....احزاب المغرب تتناسل كالفطريات ضررها اكثر من نفعها و لكم في التناحر حول الكراسي والاسترزاق من مواءد الرحمان وريعها خير دليل... اما عن النظال والقيم الكونية في البناء والتضحية فهي بعيدة بعد المشرق عن المغرب
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0
26 - عمرو الجمعة 23 غشت 2019 - 18:10
فعلا ما اصبح ينقصنا اليوم هو الحب فالسياسة المصرفة من طرف بعض الاحزاب التقليدية و الطارئة كما عايشناها لم تفكر ابدا في هذة القيمة الرائعة بل كان همها هو جمع الاصوات بكل الطرق بدءا بالعنف وانتهاءا بالرشوى وهي بهذا قد اوصلتنا الى مانحن عليه اليوم من بؤس على اكثر من مستوى .وان هذا الشباب الدي فكر في اهداف هذا الحزب الناشئ لهم اذكى من كافة السياسيين .اتمنى ان ينجح ويحصد كافة المقاعد وبالطبع ان يضم الى جانبه من يهتم بالعقل والمعقول لنكون بهذا قد حققنا التوازن بين العقل والعاطفة وهما اساس الشخصية منذ الاز ل
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0
27 - Maazouz الجمعة 23 غشت 2019 - 18:11
اللهم الحب ولا أحزاب حب وتبن. مع احترامي لبعض الأحزاب
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0
28 - غريب الجمعة 23 غشت 2019 - 18:11
سؤال ؟ من المستفيد من التداعيات التي يعيشها المغرب بتيني سياسات غريبة و ضد ارادة الشعب و لا تخدم ورلازتصلح للشعب باي شكل من الاشكال ؟ من المستفيد من تخريب التعليم و قطاع الصحة ؟ حتى أصبح الشارع مدرسة مؤثرة أكثر من المدرسة "المعلمين " ؟؟ ما الهدف من إدخال "معلمين" بالتعاقد لا تكوين و لا تجربة لهم في مجال التعليم ، كاد المعلم أن يكون رسولا " في قديم الزمان " ؟ تقريبا جميع اجهزة و وزارات الدولة فاسدة ولا احد يحاسب و لا تحقيق مرفوع ؟ غريب
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0
29 - العباسي محمد الجمعة 23 غشت 2019 - 18:12
صرنا نعيش في عصر المعارضة لأجل المعارضة الى أن تتميع المعارضة و ليس تمييع الاحزاب ،إن الساخرين المتهكمين الحاطين من شأن الإبداع و المبدعين و من قدر النجاح و الناجحين و من مقام الفكر و المفكرين هم في الأصل سفلة القوم عجزة فكريا و عاطفيا و معاقين خلقيا و خلقيا و لا يفلحون إلا في السخرية السوداء و التهكم الأبله و التعاليق الجوفاء ،أما الحب و العواطف الجياشة فلا يتحلى بهما إلا من خلقه الله إنسانا فعلا و وهبه عقلا نيرا و قلبا طهورا ،فمرحبا بحزب الحب العالمي و بئس أحزاب الكره العالمي و البغض العالمي و الفساد العالمي .
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30 - حمان الجمعة 23 غشت 2019 - 18:15
خاصنا حزب آخر أسموه /حزب الطنز العكري/
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31 - وجدي الجمعة 23 غشت 2019 - 18:16
C'est le top de la crise quand la politique se ridiculise, l’éducation se populise, le pays se dépayse, la religion se radicalise , les marocains se femminisent.........................................................................................................................................
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32 - يويو الجمعة 23 غشت 2019 - 18:19
مبقى حزب الحب خاصكم واحد حزب اخر هو حزب الخبز
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0
33 - الحبايب الجمعة 23 غشت 2019 - 18:19
واش غي خدموا هاذ البلاد بالحب والتقليل انتاع الدراري خاص اصلا كل الأحزاب تتحل لأنها صورية فقط التخربيق الخاوي
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