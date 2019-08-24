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الرئيسية | مجتمع | عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى

عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى

عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى
هسبريس – نورالدين إكجان
السبت 24 غشت 2019 - 10:00

قال الباحث في الثقافة واللغة الأمازيغية أحمد عصيد إن "الاعتراف بفشل التعريب عليه أن يكون صريحا وشاملا، فالواقع الحالي ليس نتاج عدم نقل العربية صوب التعليم العالي كما يقول خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التربية، بل لاستحالة اعتماد المضامين العلمية الصارمة بالجامعات باللغة العربية".

وأضاف عصيد، في حديث مع هسبريس، أن "اللغة العربية لم تَصل بعد إلى مستوى استعمالها في البحث العلمي، باستثناء ما يتعلق ببعض المعلومات البسيطة"، مشيرا إلى أن "اعتمادها مرتبط بإنشاء بنيات وتمويلات، والقطع مع عقليات المجتمع الحالي، وترسيخ التفكير العلمي داخله بشكل أعمق".

واعترف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي، مساء الخميس ضمن "مباشر هسبريس"، بـ"فشل سياسة التعريب التي انتهجتها منظومة التربية الوطنية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي"، محبذا خيار اللجوء إلى اعتماد التناوب اللغوي، والدفاع مضامين القانون الإطار التي أثارت جدلا واسعا على المستويين التشريعي والمجتمعي، خصوصا في الشق المرتبط بلغة التدريس.

وأوضح عصيد أن "عدم تهيئة اللغة العربية كان كفيلا بفشلها"، مؤكدا "عدم قدرة لغة مليئة بالمحافظة والأسلمة واللاهوت على احتمال مضامين العلوم الحقة"، ومشيرا إلى أن "المشكل في عمقه يتجاوز اللغة، فالمجتمع غارق في القرون الوسطى ولا يمكن قطعا أن ينتج معرفة"، واعتبر "الأزمة الحضارية القائمة، وعدم قدرة المسلمين على دخول العصر الحديث، سبب الابتعاد عن العلوم".

ونصح الباحث الأمازيغي القائمين على الشأن التربوي بـ"التفكير بأسلوب جديد"، مشددا على أن البحث العلمي باللغة العربية منعدم، بل الإنجازات التي تمت في المنطقة كانت بلغة أجنبية أو عبر أجانب قدموا نحو المنطقة، ومسجلا أن "تصريح الصمدي بخصوص عدم مباشرة التدريس بالفرنسية خاطئ".

وأردف المتحدث بأن "المطلوب هو التدريس مباشرة بالفرنسية، فالمدة المحددة لتأهيل اللغة العربية غير كافية تماما، والثقافة المنتشرة ضمن مجتمعاتها لن تسمح بتدريس العلوم بالعربية؛ لذلك يجب القطع مع اللف والدوران ومباشرة التدريس باللغة الفرنسية".

وحمل عصيد مسؤولية 40 سنة من الفشل إلى "الملك الحسن الثاني وحزب الاستقلال، اللذين دافعا عن التدريس بالعربية"، معتبرا أن "الملك اعتمد العربية ومعها إيديولوجيا الإخوان لمواجهة اليسار من جهة، والعربية مرفوقة بالوهابية لإيقاف مد ثورة الخميني التي كان يعتبرها خطرا على المغرب".

أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فحسب عصيد كان "الأمر مجرد مزايدة فارغة ضد المد اليساري القوي، فلا أحد من أبناء قيادات هذا التنظيم السياسي درس بالعربية أو ضمن منهج معرب، بل كلهم تلقوا تعليمهم بالفرنسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - وطني السبت 24 غشت 2019 - 10:10
ففليترك هذا الشخص الاختيار في دراسة المواد العلمية لذوي الاختصاص لأنه بعيد كل البعد عن ذلك فهو لا يتحدث و لو كلمة واحدة بلغة أجنبية حتى يفتي في ذلك فتعليمه أساسا من الابتدائي بالقنيطرة إلى الجامعي كان معربا ماءة في الماءة. ويكذب ذلك.
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16
2 - بوڤري السبت 24 غشت 2019 - 10:14
وعلاش كتكتب بالعربية علاش وتظل تنقص منها حتى اني اظن انك لا تنتهي من مقال حتى تكتب اخر ، اكتب بلغة اخرى وابتعد عنها اتركها انسها monsieur assid على نفس نطق acide حامظ والحامظ يعلم الكل متاثيره في الطبيعة بكل مكونتها .... الحامض
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22
3 - زكرياء السبت 24 غشت 2019 - 10:20
سي عصيد يقول ان العربية تنافي العلم وهو نسا او تناسا ان لأزيد من ستمائة سنة كانت العربية لغة العلم ببحوتها و مراجعها أما من ناحية التدريس فالمشكل ليس في لغة التدريس بل في المنضومة التعليمية الفاشلة والكل يعلم دالك فلا داعي الى مزايدات فارغة
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27
4 - جبيلو السبت 24 غشت 2019 - 10:20
يا حسره عندما كانت العربيه هي لغة العلم وكانو كلهم يتعلمونها من.اجل التطور الان اصبحت العربية ليست لغة العلم؟ اظن السيد عصيد يريد القول ان الامازيغية هي لغه العلم. العربيه ضيعها و شوهها امثالك الذين يحاربونها ليل نهار.ولكن كما قال الشاعر :لا تأسفن على غدر الزمان لطالمارقصت على جثث الأسود ....
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22
5 - lahcen السبت 24 غشت 2019 - 10:21
بعد 20 سنة من الان ستجتمع الحكومة وتقول أه فرنسة التعليم التي اعتمدناها هي سبب خراب التعليم.. لكن حينها سنجد الدول الاخرى التي اعتمدت الانجليزبة سبقتنا بسنوات ضوئية .....وحينها لن ينفع ندم
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26
6 - عادل السبت 24 غشت 2019 - 10:21
لفهم القرآن تحتاج للغته وهي العربية طبعا، لفهم العلوم تحتاج للغة وهي الإنجليزية طبعا، ولتخريب التعليم تحتاج للغة مستهلكة وميتة وهي الفرنسية،...
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16
7 - almahdi السبت 24 غشت 2019 - 10:21
تبقى العربية لغة القران الى ان تقوم الساعة.
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18
8 - المهاجر السبت 24 غشت 2019 - 10:22
المغاربة عايشين في القرون الوسطى متفق معك استاد عصيد ....لكن بش تقول العربية والو ....لا اتفق معك ...الاسبانية تحتوي على تلاتة الف كلمة عربية. ..العربية كانت هي لغة العلوم في القرون الوسطى عندما كانت قرطبة مركز إشعاع عالمي ... العربية لغة البلاغة والتعبير العميق. ...وانت تعرف دلك ...انت كمفكر لا يمكن لك ان تكتب بأي لغة كانت ما يدور بعقلك من تعبير دقيق عميق بلاغي ...وانت واع بهذا الشي ربما نزعتك العنصرية تجعلك تقول داك ....إن قلت أن العربة ليست الآن لغة لتدريس العلوم الطبيعية والرياضيات ...الخ تاتفق معك الف بالمائة للآن الضروف جعلت اللغات الاروبية مهد لتدريس العلوم الحديثة ...والعربية لم تواكب العولمة ووو...
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10
9 - معلق السبت 24 غشت 2019 - 10:22
يؤسفني ان اتفق مع ما قاله في حقك بنكيران و هي كون هدف معظم تصريحاتك هو خلق الجلبة و البحث عن الأضواء بل حتى لم يعد لك الوقت حتى للتحقق من معلوماتك

يؤسفني كذلك ان اصحح معلوماتك بمعلومة بسيطة حول بلد اصبح لا حول و لا قوة له الان لكنه كان قبل سنوات قليلة رائدا في مجال العلوم الطبية: سوريا.

سوريا التي اخرجت كبار الأطباء و الجراحين حول العالم تدرس كل مقرراتها باللغة العربية و حتى بعد نزوحهم لم يجد الاطباء صعوبة في فتح عياداتهم في بلدان جد متطورة نظرا لتكوينهم العالي.

هذا مجرد مثال لجعلك تفكر قليلا: ففشلنا لا علاقة له بلغة التدريس.

أغلبنا مع فرنسنة المقررات لأسباب اجتماعية للأسف نعرفها جميعا و لكننا لا نستغل الامر لمهاجمة لغة رسمية نستعملها جميعا لمجرد اختلافنا معها اديولوجيا و سياسيا.
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4
10 - Lui السبت 24 غشت 2019 - 10:22
قبح الله سعيك ايها الانتهازي الخبزي
أرنا ماذا قدمت للمجتمع انت و امثالك ممن ياخذون الاوامر من اسيادهم في فرنسا ماذا اعطيت للبلاد
إقرأ التاريخ تعلم قبل ان تتكلم صدق فيك قول العرب
(سكت الفا فنطق خلفا)
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5
11 - Abdessamad السبت 24 غشت 2019 - 10:23
بحالا عصيد عالم اجتماع سار بالمغرب نحو الافق ، نظرياته تدرس في ربوع المعمور ،
واااسي عصيد ، العربية لغة كبيييرة بزاف ، واخا ماليها ناقصين ، ما تكونش حااقد مسموم كي داير
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8
12 - Anversois السبت 24 غشت 2019 - 10:24
ليست العربية سبب التخلف او التاخر. فدول اوروبية خاصة الشرقية متاخرة ومتخلفة اكتر من الدول العربية. وتتكلم لغات تفتخر بها انت. لدا يجب التاكد مما تتفوه به.
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3
13 - البيضاوي السبت 24 غشت 2019 - 10:25
هذا امر مفروغ منه منذ بداية التعريب الاشكال هو عدم الجزم في اختيار واقعي لتجاوز هذا النقاش الفارغ الذي يعتمده البعض كمنفذ للظهور و اشغال الرأي العام بل و حتى الفرنسية لم تعد لغة علم لأن الانجليزية هي اللغة المسيطرة سواء في البحوث او المعلوميات فكفى من هدر الطاقة في امور بديهية
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1
14 - حفيظ السوسي البعمراني السبت 24 غشت 2019 - 10:25
انت لا تمتلني يا ملحد، انت لست إلا دجالا يحب الفتن. تضحك على البسطاء الامازيغ برناناتك التعصبية. انا بعد كل شيء مسلم ثم امازيغي وعربي سويان عندي.وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. اما تنميرت أو صباح الخير أو مساء النور فهي لغير المسلمين.
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5
15 - مغربية السبت 24 غشت 2019 - 10:28
اسمح لي العربية ناجحة في التعليم انظر الى مصر مثلا تدرس جميع العلوم بالعربية حتى الطب بالعربية هي الان ناجحة اعطني الدول الناجحة في العالم درست العلوم بغير لغتها اللغة العربية الان تحتل المرتبة الرابعة عكس اللغة الفرنسية الميتة تحتل المرتبة التاسعة اللغة العربية قادرة ان نصل بها الى الجامعة والبحث العلمي ماذا صنعنا بالفرنسية لنعود اليها فقط نحن مع تعلم اللغات فقط ولكن المواد العلمية يجب ان تدرس بالعربية الم تصل نسبة النجاح الى 80 في المئة كفى نحن شعب نحب بلدنا يجب ان نحب وان ندرس بلغتنا كما فعلت الدول المتقدمة
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4
16 - ملك الحزين السبت 24 غشت 2019 - 10:29
من علم اوروبا العلم في القرون الوسطى؟ .
لما كانت الاندلس تتكلم العربية.
وكانت اوروبا ترسل بعثاتها وطلابها الى قرطبة وطليطلة لتعلم الرياضيات و الطب والفلك و الفلسفة والتداوي بالاعشاب والمواد الطبية. اليست أول جامعة في العالم هي القرويين .وكانت محج الطلاب من اوروبا واملك فرنسا.
الم يكن ابن سينا عالما عربيا. والرازي عربيا وابن الهيثم عربيا وابن رشد عربيا. وابن كثير عربيا .وغيرهم من العلماء كثير.
فيما كانت أمك فرنسا يا عصيد تغط في سبات عميق وكان الجهل والمرض ينخر جسمها. وبفضل العرب نهضوا وتقدموا واصبحوا كنا نراهم اليوم.
ولو لا العلماء العرب لا زال العالم الى اليوم يعاني الجهل والتخلف.
لانك عميل لفرنسا وبالعربية تسمى شخص مفرنس او فرنكوفوني،وبلغة اوضح أنك شخص عميل وتخدم مصالح من يدفع لك الاموال لتبيع هويتك وثقافتك ومبادئك.
أنا لا الومك بل الوم من جعلك تتدخل في أمور مصيرية للمغاربة. واذا سلمت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.
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5
17 - مغربي السبت 24 غشت 2019 - 10:29
لا بد للاشارة انه كانت هناك بعض المحاولات لمناقشة اطروحات باللغة العربية في الدكتوراة في الطب .لكن هذه الاطروحات يمكن ان تناقش باي لغة لانها ليست دكتوارات تناقش الطب في مفهومه العلمي كالجراحة والمرضيات الجراحية وجراحة طب الاطفال النساء والتوليد ووو..... وانما كانت اطروحات ادبية تعتني بالمصطلحات lexique او الإحصائيات او تاريخ الطب العربي.وهي لا تتعدى أربع اطروحات في جميع كليات المغرب.وهذه المحاولات كانت بإيعاز من بعض التيارات التي لم تستطع الى حدود عمداء 2012 ان تناقش اي اطروحة بالعربية خصوصا وان الدراسات الطبية والصيدلية وطب الاسنان يدرس باللغة الفرنسية ثم لماذا مناقسة اطروحة بالعربية وهي في حقيقة الامر لا تاتي ولا تغني خزانات كليات الطب في شيء واذا اردتم ان تتاكدوا فراجعوا الاطروحات التي نوقشت لا تجدي شيئا في الطب.
اذن كان هناك نية بدأ تعريب الطب والصيدلة وهو ما سيرجعنا الى نقطة الصفر الى ادنى المستويات لان كليات الطب في المغرب راكمت تجربة 60 سنة تقريبا من دراسة الطب بالفرنسية وهي التي صاحبت تطور ونمو ومغربة الاطر المغربية
وهذا سؤال موجه الى دعاة التعريب الأيديولوجي القومسلفيساري.
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0
18 - اكرم السبت 24 غشت 2019 - 10:31
يبدو أن العمر بذا يلعب بعقل وادراك السيد عصيد؛يبدو أنه فقد توازنه ولم يعد يعرف للعقل والمنطق طريق .ففي كل مقالاته يمكن اكتشاف عداءه الشديد لكل ما هو عربي او إسلامي دون أن يقدم مبررات علمية لادعاءاته. ففي هذا المقال يخالف كل علماء اللغة مثل العالم اللساني نعمان التشومسكي الذي يقول إن كل لغات العالم تؤدي نفس الوضاءف ،وكل مشاكل اللغة هي نابعة من مشاكل من يتكلمونها .في اليابان مثلا تعتبر اللغة اليابانية لغة التدريس في كل المجالات وانتم تعرفون إلى أين وصلت هذه الدولة العضيمة. أن الأخ عصيد تجاوزه الزمن ولم يحض بحقه من الكعكة الكبيرة فارتاى أن يركب حصان المعارضة وينصب نفسه عالما يفهم في كل شيء.رحم الله من عرف قدر نفسه ووقف عنده .واستغرب لمن يقدم هذا الانسان على أنه باحث !فلتتفظلو باعطاءنا عنوانا لأحد أبحاثه التي تستحق القراءة .
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19 - rodeo السبت 24 غشت 2019 - 10:32
هل يتم التدريس في مصر بلغة غير العربية حتى في التعليم العالي تستعمل لغة الضاد و مصر ترتيب مستواها التعليمي أفضل من المغرب كيف لهؤلاء الأشخاص أن يحكمو دون التوفر على المعطيات
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20 - mohamed السبت 24 غشت 2019 - 10:32
رأي يحترم وتحليل جيد ولكن لماذا اقحام الاسلام و المسلمين في هذا التحليل.....
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-3
21 - محمد السبت 24 غشت 2019 - 10:33
أين العلماء والفزيائيين وعلماء الرياضيات والفلك والمهندسين وأساتذة الطب ليقولوا كلمة الفصل في هذا الشأن. ودعونا من عصيد والأحزاب واليسار واليمين فهؤلاء مللنا اسطواناتهم المكررة والمهترئة وهم المسؤولين عن هذه السفسطائية والجدال الفارغ. ويجب أن نؤسس لحملة شعبية لمقاطع منتجاتهم التي ماتت صلاحيتها.
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22 - مراد السبت 24 غشت 2019 - 10:34
كيفما كانت اللغة اذا وجدت صناع ماهرين لغويون متخصصون ستساير العلوم
اذا اخذنا العربية والامازيغية دون احتساب اللغات الاخرى ايهما اقرب للعلم ???
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23 - السلمي السبت 24 غشت 2019 - 10:34
الله يهديك لطريق الصواب والسلم والأمان ووحدة المصير يا بني على شيب شعرك .. والسلام
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24 - لاهاي السبت 24 غشت 2019 - 10:35
اًسي عصيد انتم الذين افشلتم لغت العربية لكي لا ترتقي لانكم فاشلين تريدون الاًسهل الاًخرين يجتهدون لطنوير لغتهم واًما انتم تقتبسون منهم الموجود وفي الاًخر تتنكرون وتستهزون بلغت القراًن سيحاسبكم الله
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25 - الهداية السبت 24 غشت 2019 - 10:36
أحمد من الأسماء آلتي وردرت في القرآن الكريم لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ، سبحان الله يحملها هذا المعاند للاسلام والمسلمين والعرب والقرآن، ، ربما الله العظيم له سر في ذالك ، قد يكون قد سبق في علمه سبحانه أن أحمد عصيد سيرجع إلى الله والى دين أجداده..✅
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26 - مهتم السبت 24 غشت 2019 - 10:36
نعم الكل ظلم العربية.. واحد استخدمها من أجل الحد من المد الإديولوجي و آخر من أجل مصالح حزبية و عصيد من أجل فتح باب للأمزيغية على حسابها.. و لا أحد استعملها من أجل العلم والتعلم.. فكان طبيعيا ألا تعطيك العربية شيئا.. فاللغة ليست سلاحا بل وسيطة بين العقل و اللسان من أجل إظهار ما في العقل من أفكار ثم ايصالها لعقول أخرى.. و العربية أجدر بهذه المهمة للذين ليس في قلوبهم مرض لغوي..
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27 - عبد الرحيم السبت 24 غشت 2019 - 10:37
اللغة العربية لغة مقدسة إِذْ هي لغة القرآن الكريم.وهي لغة صالحة لكل زمان ومكان وعلمٍ سواء أكان دينيا أم دنيويا،وهي مفخرة للمسلمين على مر الأجيال والعصور.
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28 - عدو العصيدة السبت 24 غشت 2019 - 10:38
المرجو من السيد عصيد أن يأخذ استراحة من عمله الشاق في مهاجمة الإسلام و العربية و لو لبضعة شهور. لان كثرة الحقد خطر على الصحة.
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29 - أمين السبت 24 غشت 2019 - 10:38
إن كان لابد للمغرب من الإنتقال نحو لغة تدريس ثانية فيجب أن تكون الإنجليزية، و أدعوكم لقراءة الإحصائيات حول عدد المتكلمين بكل لغة حول العالم. الفرنسية غير موجودة بين العشر اللغات الأوائل في العالم. ترسيخ التعليم بالفرنسية لن يعزز إلا تبعية فارغة من المنفعة لفرنسا. حتى الفرنسيون يشترطون اتقان النجليزية لتشغيل الأطر العليا. كفى من اهدار طاقاتنا في ما لا ينفع
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30 - عبد العالي السبت 24 غشت 2019 - 10:38
عصيد أستاذ فلسفة و باحث في الأمازيغية استطاع أن يدرك بأن اللغة العربية تنافي العلم. ما علاقتك يا عصيد بالعلم و هل درست العلم أصلا حتى تعرف بأنه مناف للعربية. كما قلت لك، دفاعك عن الدارجة بالأمس القريب و عن الفرنسة اليوم نابع من كرهك للعربية لا من معرفتك بالعلم و متطلباته.
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31 - ahmed السبت 24 غشت 2019 - 10:39
على عصيد والصمدي ان يقرأوا كتاب كتاب شمس الله تشرق على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوروبا كتاب من تأليف المستشرقة الألمانية سيغريد هونكه يتناول تاريخ العرب وتأثير حضاراتهم وعلمائهم واختراعاتهم على الحضارة الغربية وما نجده في عصرنا هذا مرتبط بالحضارة الإسلامية، وتأثر اللغات الأوروبية باللغة العربية. وحضارة الأندلس.
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32 - سعيد السبت 24 غشت 2019 - 10:39
الأمازيغية ..هل وصلت إلى مستوى البحث العلمي....؟؟؟مشكلتك انك تريد محو لغة الضاد.بدافع حقدي ..واستبدالها بأي لغة....
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33 - صباح السبت 24 غشت 2019 - 10:40
تعريف و معنى عصيد في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي
عَصِيد: (اسم)
عَصِيد : اسم المفعول من عَصَدَ
عَصيد: (اسم)
رَجُلٌ عَصِيدٌ : مَعْقُودٌ
عَصَدَ: (فعل)
عَصَدَ ، يَعْصِدُ ، مصدر عُصُودُ و عَصْدٌ ، وهو عاصد والمفعول مَعْصُودٌ ، وعَصِيدٌ
عَصَدَ الْمَرِيضُ : مَاتَ
عَصَدَ الْحَبْلَ : عَقَدَهُ ، لَوَاهُ
عَصَدَهُ عَلَى الأَمْرِ : أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ
عَصَدَ السَّهْمُ عُصُوداً : الْتَوَى ولم يَقصِد الهدَفَ
عَصَدَ العَصِيدةَ عَصْداً : عَمِلها
عَصَدَ الشيءَ : لواهُ
عَصَدَه (المعجم القاموس المحيط)
ـ عَصَدَه يَعْصِدُهُ : لَواهُ ، كأعْصَدَه ،
ـ عَصَدَ المرأةَ : جَامَعَه...
المزيد
عَصِيدٌ (المعجم الغني)
[ ع ص د ]. :- رَجُلٌ عَصِيدٌ :- : مَعْقُودٌ .
عَصيد (المعجم الرائد)
عصيد
1 - المعصود ، المعقود
عصد (المعجم لسان العرب)
" العَصَلُ : المِعى ، والجمع أَعْصالٌ ؛ قال الطِّرِمَّاح : فهو خِلْوُ الأَعْصالِ ، إِلاَّ من الما ء ...
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34 - غريب في بلادي السبت 24 غشت 2019 - 10:40
تتطاولون على اللغة العربية وليست لكم الجرأة ولا المبادئ للتطاول على العبرية او الاسبانية او حتى الفرنسية لأنها ليست لغة العلم الرائدة الآن اللغه الرائدة هي الإنجليزية بحكم القوة والريادة مع العلم ان دول صناعية كبرى ككورية لا تدرس إلا بلغتها ... لكن من يتطاولون الآن هم قلة مدعومون من دول صهيونية استعمارية تريد طمس الدين والهوية و المرجعية واللغة العربية لها رب حماها وسيحميها رغم كيد الكائدين
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35 - الإختيار السبت 24 غشت 2019 - 10:41
القرآن أنزله الله العظيم العليم باللغة العربية، هل انت يا عصيد أصبحت أعلم،من خالقك الذي خلق فسواك فعدلك ، هل تعلم يا عصيد فإن كراهية الإسلام والعرب والقرآن هي تدفعك إلى هذا الكلام، اياك وغضب الله منك فإنه جبار منتقم...
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36 - Hassan السبت 24 غشت 2019 - 10:41
اولا بصفة عامة لم تكن اللغة هي سبب تقدم أو تأخر بلد معين. وإنما المناهيج والنظم المتبعة في التدريس وكيفية التدريس وربط مايدرس بواقع الشغل.
الصين متقدمة ولاتدرس لابالفرنسية ولا بالإنجليزية
ألمانيا وروسيا متقدمتان ولاتدرسان لابالفرنسية ولا بالإنجليزية
والأمثلة كثيرة . فلغة البلد تمثل هويته وتاريخة وعزته.
ويجب أن نكف من هذا الإرهاب الفكري التعريب هو سبب فشل التعليم.
طيب سأطرح سؤال. قبل التعريب كانت الفرنسية. هل كان المغرب ضمن لائحة الدول المتقدمة وبعد التعريب سقط وتهاوى؟
ماهي الإنجازات التي حققها المغرب قبل التعريب كي نقارن؟
كفوا من إستحمار هذا الشعب.
المشكل في المناهج وليست في اللغة حتى درست اليوم بالإنجليزية بالفرنسية الميتة أصلا في البحث العلمي فلن تتحسن النتائج.
أما هذه الحرب على العربية فهي لدن فئة لا تمثل إلا نفسها أما الأمازيغ الأحرار فهم رجال ومتشبتون باللغة العربية وهذه حرب فاشلة ليست على اللغة وإنما يقوم بها أصحابها على دين هذا البلد
أقول لعصيد وأمثاله المسلمون أنشؤوا جامعات وبحوث علمية عالية في الأندلس وبغداد وفاس
في زمن كان الأوروبي لايزال لا يعرف كيف يستحم
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