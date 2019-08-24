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كُتّاب وآراء
عصيد: العربية تُنافي العلم .. والمجتمع غارق في القرون الوسطى
قال الباحث في الثقافة واللغة الأمازيغية أحمد عصيد إن "الاعتراف بفشل التعريب عليه أن يكون صريحا وشاملا، فالواقع الحالي ليس نتاج عدم نقل العربية صوب التعليم العالي كما يقول خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التربية، بل لاستحالة اعتماد المضامين العلمية الصارمة بالجامعات باللغة العربية".
وأضاف عصيد، في حديث مع هسبريس، أن "اللغة العربية لم تَصل بعد إلى مستوى استعمالها في البحث العلمي، باستثناء ما يتعلق ببعض المعلومات البسيطة"، مشيرا إلى أن "اعتمادها مرتبط بإنشاء بنيات وتمويلات، والقطع مع عقليات المجتمع الحالي، وترسيخ التفكير العلمي داخله بشكل أعمق".
واعترف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي، مساء الخميس ضمن "مباشر هسبريس"، بـ"فشل سياسة التعريب التي انتهجتها منظومة التربية الوطنية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي"، محبذا خيار اللجوء إلى اعتماد التناوب اللغوي، والدفاع مضامين القانون الإطار التي أثارت جدلا واسعا على المستويين التشريعي والمجتمعي، خصوصا في الشق المرتبط بلغة التدريس.
وأوضح عصيد أن "عدم تهيئة اللغة العربية كان كفيلا بفشلها"، مؤكدا "عدم قدرة لغة مليئة بالمحافظة والأسلمة واللاهوت على احتمال مضامين العلوم الحقة"، ومشيرا إلى أن "المشكل في عمقه يتجاوز اللغة، فالمجتمع غارق في القرون الوسطى ولا يمكن قطعا أن ينتج معرفة"، واعتبر "الأزمة الحضارية القائمة، وعدم قدرة المسلمين على دخول العصر الحديث، سبب الابتعاد عن العلوم".
ونصح الباحث الأمازيغي القائمين على الشأن التربوي بـ"التفكير بأسلوب جديد"، مشددا على أن البحث العلمي باللغة العربية منعدم، بل الإنجازات التي تمت في المنطقة كانت بلغة أجنبية أو عبر أجانب قدموا نحو المنطقة، ومسجلا أن "تصريح الصمدي بخصوص عدم مباشرة التدريس بالفرنسية خاطئ".
وأردف المتحدث بأن "المطلوب هو التدريس مباشرة بالفرنسية، فالمدة المحددة لتأهيل اللغة العربية غير كافية تماما، والثقافة المنتشرة ضمن مجتمعاتها لن تسمح بتدريس العلوم بالعربية؛ لذلك يجب القطع مع اللف والدوران ومباشرة التدريس باللغة الفرنسية".
وحمل عصيد مسؤولية 40 سنة من الفشل إلى "الملك الحسن الثاني وحزب الاستقلال، اللذين دافعا عن التدريس بالعربية"، معتبرا أن "الملك اعتمد العربية ومعها إيديولوجيا الإخوان لمواجهة اليسار من جهة، والعربية مرفوقة بالوهابية لإيقاف مد ثورة الخميني التي كان يعتبرها خطرا على المغرب".
أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فحسب عصيد كان "الأمر مجرد مزايدة فارغة ضد المد اليساري القوي، فلا أحد من أبناء قيادات هذا التنظيم السياسي درس بالعربية أو ضمن منهج معرب، بل كلهم تلقوا تعليمهم بالفرنسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
يؤسفني كذلك ان اصحح معلوماتك بمعلومة بسيطة حول بلد اصبح لا حول و لا قوة له الان لكنه كان قبل سنوات قليلة رائدا في مجال العلوم الطبية: سوريا.
سوريا التي اخرجت كبار الأطباء و الجراحين حول العالم تدرس كل مقرراتها باللغة العربية و حتى بعد نزوحهم لم يجد الاطباء صعوبة في فتح عياداتهم في بلدان جد متطورة نظرا لتكوينهم العالي.
هذا مجرد مثال لجعلك تفكر قليلا: ففشلنا لا علاقة له بلغة التدريس.
أغلبنا مع فرنسنة المقررات لأسباب اجتماعية للأسف نعرفها جميعا و لكننا لا نستغل الامر لمهاجمة لغة رسمية نستعملها جميعا لمجرد اختلافنا معها اديولوجيا و سياسيا.
أرنا ماذا قدمت للمجتمع انت و امثالك ممن ياخذون الاوامر من اسيادهم في فرنسا ماذا اعطيت للبلاد
إقرأ التاريخ تعلم قبل ان تتكلم صدق فيك قول العرب
(سكت الفا فنطق خلفا)
واااسي عصيد ، العربية لغة كبيييرة بزاف ، واخا ماليها ناقصين ، ما تكونش حااقد مسموم كي داير
لما كانت الاندلس تتكلم العربية.
وكانت اوروبا ترسل بعثاتها وطلابها الى قرطبة وطليطلة لتعلم الرياضيات و الطب والفلك و الفلسفة والتداوي بالاعشاب والمواد الطبية. اليست أول جامعة في العالم هي القرويين .وكانت محج الطلاب من اوروبا واملك فرنسا.
الم يكن ابن سينا عالما عربيا. والرازي عربيا وابن الهيثم عربيا وابن رشد عربيا. وابن كثير عربيا .وغيرهم من العلماء كثير.
فيما كانت أمك فرنسا يا عصيد تغط في سبات عميق وكان الجهل والمرض ينخر جسمها. وبفضل العرب نهضوا وتقدموا واصبحوا كنا نراهم اليوم.
ولو لا العلماء العرب لا زال العالم الى اليوم يعاني الجهل والتخلف.
لانك عميل لفرنسا وبالعربية تسمى شخص مفرنس او فرنكوفوني،وبلغة اوضح أنك شخص عميل وتخدم مصالح من يدفع لك الاموال لتبيع هويتك وثقافتك ومبادئك.
أنا لا الومك بل الوم من جعلك تتدخل في أمور مصيرية للمغاربة. واذا سلمت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.
اذن كان هناك نية بدأ تعريب الطب والصيدلة وهو ما سيرجعنا الى نقطة الصفر الى ادنى المستويات لان كليات الطب في المغرب راكمت تجربة 60 سنة تقريبا من دراسة الطب بالفرنسية وهي التي صاحبت تطور ونمو ومغربة الاطر المغربية
وهذا سؤال موجه الى دعاة التعريب الأيديولوجي القومسلفيساري.
اذا اخذنا العربية والامازيغية دون احتساب اللغات الاخرى ايهما اقرب للعلم ???
عَصِيد: (اسم)
عَصِيد : اسم المفعول من عَصَدَ
عَصيد: (اسم)
رَجُلٌ عَصِيدٌ : مَعْقُودٌ
عَصَدَ: (فعل)
عَصَدَ ، يَعْصِدُ ، مصدر عُصُودُ و عَصْدٌ ، وهو عاصد والمفعول مَعْصُودٌ ، وعَصِيدٌ
عَصَدَ الْمَرِيضُ : مَاتَ
عَصَدَ الْحَبْلَ : عَقَدَهُ ، لَوَاهُ
عَصَدَهُ عَلَى الأَمْرِ : أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ
عَصَدَ السَّهْمُ عُصُوداً : الْتَوَى ولم يَقصِد الهدَفَ
عَصَدَ العَصِيدةَ عَصْداً : عَمِلها
عَصَدَ الشيءَ : لواهُ
عَصَدَه (المعجم القاموس المحيط)
ـ عَصَدَه يَعْصِدُهُ : لَواهُ ، كأعْصَدَه ،
ـ عَصَدَ المرأةَ : جَامَعَه...
المزيد
عَصِيدٌ (المعجم الغني)
[ ع ص د ]. :- رَجُلٌ عَصِيدٌ :- : مَعْقُودٌ .
عَصيد (المعجم الرائد)
عصيد
1 - المعصود ، المعقود
عصد (المعجم لسان العرب)
" العَصَلُ : المِعى ، والجمع أَعْصالٌ ؛ قال الطِّرِمَّاح : فهو خِلْوُ الأَعْصالِ ، إِلاَّ من الما ء ...
الصين متقدمة ولاتدرس لابالفرنسية ولا بالإنجليزية
ألمانيا وروسيا متقدمتان ولاتدرسان لابالفرنسية ولا بالإنجليزية
والأمثلة كثيرة . فلغة البلد تمثل هويته وتاريخة وعزته.
ويجب أن نكف من هذا الإرهاب الفكري التعريب هو سبب فشل التعليم.
طيب سأطرح سؤال. قبل التعريب كانت الفرنسية. هل كان المغرب ضمن لائحة الدول المتقدمة وبعد التعريب سقط وتهاوى؟
ماهي الإنجازات التي حققها المغرب قبل التعريب كي نقارن؟
كفوا من إستحمار هذا الشعب.
المشكل في المناهج وليست في اللغة حتى درست اليوم بالإنجليزية بالفرنسية الميتة أصلا في البحث العلمي فلن تتحسن النتائج.
أما هذه الحرب على العربية فهي لدن فئة لا تمثل إلا نفسها أما الأمازيغ الأحرار فهم رجال ومتشبتون باللغة العربية وهذه حرب فاشلة ليست على اللغة وإنما يقوم بها أصحابها على دين هذا البلد
أقول لعصيد وأمثاله المسلمون أنشؤوا جامعات وبحوث علمية عالية في الأندلس وبغداد وفاس
في زمن كان الأوروبي لايزال لا يعرف كيف يستحم