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الرئيسية | مجتمع | طلبة الطب يُقابلون "تراجع" الحكُومة بتنظيم ورشات التكوين الذاتي

طلبة الطب يُقابلون "تراجع" الحكُومة بتنظيم ورشات التكوين الذاتي

طلبة الطب يُقابلون "تراجع" الحكُومة بتنظيم ورشات التكوين الذاتي
أمال العتاق*
الجمعة 23 غشت 2019 - 21:00

على الرّغم من تشبُّث الطلبة بمقاطعة الامتحانات الاستدراكية وعزمهم العودة إلى ساحة الاحتجاجات، سيستأنف طلبة الطب والصيدلة الدراسة من خلال تنظيم ورشات التكوين الذاتي ابتداء من يوم الاثنين، والتي من المقرّر أن يستفيد منها جميع طلبة المملكة من أجل استدراك الدّروس الجامعية التي تعذّر عليهم حضورها.

تراجع الحكومة عن برمجة دُروس استدراكية خلال العطلة الصيفية دفع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مُباشرة دروس استدراكية، ينظمونها ويُشرفون عليها بأنفسهم، بالمكتبات والحدائق العمومية والمقاهي الأدبية، بعد أن فوجئوا بإقفال قاعات القراءة بالكليات أمام مبادرتهم؛ وهو الشّيء الذي دفعهم إلى بحث عن أماكن بديلة.

أيوب أبو بيجي، المنسّق الوطني لطلبة الطّب، قال إنّهُ "كان من المُقرّر أن تُنظّم هذه الدروس يوم 23 من شهر غشت، إلاّ أنّه تم تأجيل هذا الأمر بالنظّر إلى الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث عن أماكن مناسبة لإجراء الدّروس،" موردا في هذا الصدد "مُختلف المشاكل التي أصبحت تُواجه الطلبة؛ من قبيل تعنّت الكلية في تسليم الشواهد الجامعية والوثائق التي يحتاجونها".

وأضاف أبو بيجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الهدف الأساسي من ورشات التكوين الذاتي يتمثّلُ في "مواكبة التكوين والتحصيل العلمي في ظلّ غياب أيّ اهتمام بهذا الأمر من طرف الجهات المسؤولة. كما أنّ لا رغبة لهم في إنقاذ السنة الجامعية"، مشيرا إلى أنّ هذه الورشات "لن تعوض الدروس العلمية التي يتلقونها طيلة السنة الدراسية الجامعية، لكنها سوف تضمن للمستفيدين منها تكوينا كافيا في كل ما فاتهم".

وسجّل المُتحدّث، ضمن التصريح ذاته، "الترحيب الكبير الذي لقيته المبادرة، خصوصا من طرف طلبة السنوات المتقدّمة، وكذا بعض الأطباء المقيمين والداخليين الذين عبّروا عن عزمهم الكبير في مساعدة الطلبة الجدد،" وزاد: "الأهم هو عدم الاستسلام، والتنسيقية تدق جميع الأبواب الممكنة من أجل التوصل إلى حلّ نهائي للأزمة في القريب العاجل، ونتمنى أن يكون رد إيجابيّ في المستقبل".

ويستمر رفض الطلبة لمقترح الحكومة بالعودة إلى مدرجات الدراسة الجامعية من خلال إجراء الامتحانات الاستدراكية، في الرابع من شهر شتنبر المقبل؛ إذ إنه المُنتظر أن يُنظّموا مسيرة احتجاجية ممركزة بشوارع العاصمة الرّباط ضد ما أسموه "باستهتار وتماطل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ليلى البصيري الجمعة 23 غشت 2019 - 21:10
العبث ثم العبث في العبث لاننا ابتلينا بمسؤولين عابثين لا يقدرون المسؤولية و لم يسبق لهم ان عاشوا مع الشعب لمعرفة مشاكله و مشاغله و ظروف عيشه...اننا اما مسؤولين لم يواجهوا الشعب بالافكار و البرامج و لم يتعاقدوا معه كليا...بل يعتبرون البلد زريبة يفعون بنا نحن الخرفان ما يشاؤون بلا مناقشتهم او مجادلتهم و بلا مشورة...هذا هو جوهر مشكل المغرب اليوم و غذا...و الا لم هناك دول صغيرة تعيش بصفة طبيعية...عكس المغرب: لا نعرف الى اين يقودنا البعض و باي وجه حق و باي شرع و علاش الخ الخ الخ
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2 - Hamza الجمعة 23 غشت 2019 - 21:10
Jour après jour je me demande pourquoi le contribuable paye pour leur formation...
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3 - نريد اطباء اجانب الجمعة 23 غشت 2019 - 21:13
مع الاسف هؤلاء الطلبة لايظهر انه سياتي منهم اي خير كسابقيهم فهم من البداية تكتلو للناي بانفسهم عن العمل بالمغرب العميق حيت يوجد فقراء الشعب رغم ان كلفة تكوينهم من مال الشعب لدلك على الدولة ان تفتح امكانية التعاقد مع الاطباء من كل الجنسيات
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4 - طالب الجمعة 23 غشت 2019 - 21:21
حذار من أن تضيع هيبة الدولة أمام أناس اعتادوا على الفوضى وفرض قانونهم على المغاربة،بالأمس حصلوا نقط في التعليم الحر (بالدفيع)واليوم يعادون الطلبة في كليات الطب الخصوصية !!ياله من تناقض !!لابد من طرد رؤوس الفتنة
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5 - مواطنة الجمعة 23 غشت 2019 - 21:26
عناد الحكومة مع طلبة يدافعون عن ابسط حقوق ظروف التكوين هو من شيم ضعاف البصيرة. هل صار لنا حكومة تتحارب مع الشعب الذي صوت عليها ؟ هذا غير منطقي... يذكرني بنفس تعنت الحكومة أمام مقاطعة الماء و الكزوال و الحليب. ربما لأننا شعب يستسلم بسهولة و نرضى بالذل. الحمدلله أن الأرزاق بيد الله و لو كانت بيدهم لقطعوه كما يفعلون باجورنا كلما أرادوا سرقة جزء منها.
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